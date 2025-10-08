Requisitos de Battlefield 6 Ultra++

EA confirmó los requisitos de Battlefield 6 hace cosa de un mes, pero ha ampliado esa lista inicial de requisitos con un nuevo apartado identificado como «Ultra ++», donde indica la configuración recomendada para jugar con dos configuraciones diferentes:

4K, calidad alta y 144 FPS con DLSS Super Resolution.

4K, calidad alta y más de 240 FPS utilizando DLSS Super Resolution y multigeneración de fotogramas.

Los requisitos de Battlefield para llegar a ese nivel de rendimiento, resolución y calidad son los siguientes:

Requisitos óptimos de Battlefield 6

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core Ultra 9 285K o AMD Ryzen 7 9800X3D.

32 GB de memoria RAM en doble canal a 4.800 MT/s.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5080.

90 GB libres en una unidad SSD.

Chip TPM 2.0 o equivalente, arranque seguro, HVCI y VBS.

En el listado EA nos recuerda que el requisito de espacio libre puede cambiar con el paso del tiempo, debido al lanzamiento de nuevas actualizaciones y nuevos contenidos que aumenten la cantidad necesaria.

Gracias a las tecnologías de reescalado y generación de fotogramas que incluye Battlefield 6 podremos mejorar el rendimiento y la fluidez del juego fácilmente, y con independencia de la tarjeta gráfica que tengamos, porque es compatible con NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.

Os recuerdo que las tecnologías de reescalado reducen la resolución de renderizado y luego reescalan a la resolución objetivo. NVIDIA DLSS 4 consigue el mejor resultado, seguida de AMD FSR 4 y de Intel XeSS 2. Con estas, se produce una mejora de la tasa de fotogramas base al renderizar desde una resolución más baja.

La generación de fotogramas trabaja de una manera distinta, ya que genera fotogramas adicionales totalmente independientes a través de la GPU y los introduce entre fotogramas renderizados de forma tradicional, lo que ayuda a conseguir una mayor sensación de fluidez.

Combinando ambas tecnologías podemos conseguir un mayor rendimiento y una mayor sensación de fluidez, siempre que tengamos una tarjeta gráfica compatible.

Battlefield 6 estará disponible en PC, Xbox Series X-S y PS5 a partir del 10 de octubre. Este título utiliza el motor gráfico Frostbite Engine, y cuenta con unas físicas y unos efectos de destrucción altamente realistas, pero viene sin trazado de rayos.