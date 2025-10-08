Noticias
Lexar ES5, una SSD portátil de alto rendimiento
Lexar ES5 es una SSD portátil que a su alto rendimiento suma características interesantes para su uso en los móviles inteligentes más avanzados del mercado, ya que incluye un anillo magnético para conectarse directamente a los iPhones de Apple o terminales Android como los de Samsung.
Las SSD portátiles son la mejor manera de mover archivos entre dispositivos y equipos de manera local y bajo el control total del usuario. Aprovechan las ventajas de velocidad del almacenamiento basado en memorias flash junto a las propias de unidades de tamaño y peso reducido que pueden llevarse a cualquier parte en un bolsillo.
La Lexar ES5 es una buena muestra de este segmento. Ofrece velocidades de lectura y escritura secuenciales de hasta 2.000 Mbytes por segundo con interfaz interna USB 3.2 y externa con puerto USB Tipo-C y tiene capacidades de almacenamiento de hasta 4 Tbytes.
Extremadamente delgada y ligera, su chasis está recubierto de silicona líquida que proporciona a los usuarios un agarre más cómodo y minimiza el peso adicional. Cuenta con certificación IP65 para resistencia al polvo y al agua, y también resiste caídas de hasta 3 metros, lo que la hace ideal para usarla en exteriores. Incluye un sistema de control térmico para prevenir el sobrecalentamiento en tareas de máxima carga.
Otra de sus características destacables es que incluye una función de montaje magnético para que la SSD se acople de forma segura a smartphones compatibles sin cables ni soportes voluminosos. Para ello incluye un anillo que añade funcionalidad magnética con dispositivos.
Lexar enfoca a usos profesionales con la compatibilidad para grabación de video en Apple ProRes (4K120FPS) y también soporta funciones de grabación a resoluciones 4K u 8K en los móviles Android más avanzados. Incluye acceso gratuito a la aplicación de Lexar para realizar copias de seguridad automáticas de los medios y ampliar el almacenamiento de un smartphone.
Por supuesto, además de móviles, puede usarse en PCs, Macs, tablets o cualquier equipo que use puertos USB. Incluye un cable USB Tipo-C que también sirve como cordón organizador del cableado.
Versiones y precios Lexar ES5
El fabricante comercializa la unidad en varias versiones según capacidad de almacenamiento y ya está disponible con los siguientes precios:
- 1 TB: 102 euros.
- 2 TB: 171 euros.
- 4 TB: Disponible próximamente
