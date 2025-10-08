Precio de PS6: más barata de lo esperado

¿Cuál será el precio de PS6? Esta es una de las preguntas que más se hacen los fans de PlayStation, y también es uno de los temas más importantes dentro del mundo de los videojuegos por el peso que tiene Sony en este sector.

Todavía no tenemos información oficial, pero el cambio de estrategia que adoptó Sony con PS5, una consola que no solo no ha bajado de precio tras su lanzamiento sino que se ha encarecido considerablemente, nos hizo pensar que el precio de PS6 podría ser mucho más elevado que el que tuvo PS5 en el momento de su lanzamiento.

Hace unos meses hicimos un análisis del posible precio de PS6 en este artículo, donde os dije que en mi opinión el precio de esta consola no iba a ser tan alto como decían algunos rumores, y que podría rondar entre los 599 y los 699 euros en España. Tiene sentido. PS5 llegó al mercado con un precio de 499 euros.

Nuevos rumores apuntan ahora que el precio de esta consola estará entre los 499 y los 599 dólares, cifras que al cambio en euros y con impuestos incluidos cuadran con lo que os dije en dicho artículo. Una de las fuentes que apuesta por los 499 dólares es Moore´s Law is Dead, un canal de YouTube relativamente fiable que filtró en su momento la tecnología PSSR, utilizada en PS5 Pro.

PS6 sin unidad óptica para bajar su precio de venta

Para conseguir un precio más bajo, Sony podría repetir la estrategia que vimos con PS5 Pro. Esto significa que PS6 llegaría al mercado en una única versión sin unidad óptica, y que podríamos añadir esta de forma opcional comprándola por separado.

La reducción de precio que se consigue al eliminar la unidad óptica es de entre 50 y 100 dólares, un recorte que sería fundamental para mantener a PS6 en la franja de los 500-600 dólares. Si se incluyera por defecto la unidad óptica el rango de precio de esta consola pasaría a ser de entre 600 y 700 dólares.

El precio de lanzamiento de una consola puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sony lo sabe, y es consciente de que hay barreras psicológicas cuando hablamos de precios que no puede superar. En este caso, superar los 500 dólares podría afectar negativamente a sus ventas en los primeros meses después del lanzamiento, ya lo vimos con PS3, una consola que tuvo un arranque flojo debido a su alto precio de salida.

Sony también tiene el caso de PS5 Pro, una consola que llegó al mercado con un precio muy alto, y que generó rechazo debido a su elevado coste. Su valor no ha estado al mismo nivel que PS4 Pro, y por eso tampoco ha tenido el mismo éxito.

Seguro que la compañía japonesa ha tomado nota, y que no cometerá el mismo error durante el lanzamiento de PS6.