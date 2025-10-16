Galaxy S26 Edge cancelado por las malas ventas del Galaxy S25 Edge

Varias fuentes de confianza aseguran que Samsung ha cancelado el Galaxy S26 Edge, una decisión difícil pero totalmente justificada, porque el Galaxy S25 Edge ha sido un absoluto fracaso en ventas, tanto que para la compañía surcoreana no tenía ningún sentido lanzar un sucesor.

No tenemos datos concretos ni cifras de ventas, pero el batacazo con el Galaxy S25 Edge tiene que haber sido enorme para que Samsung haya decidido cancelar directamente a su sucesor cuando ya estaba en fase de desarrollo, en lugar de decidirse a darle una nueva oportunidad por si las ventas mejoraban con ese nuevo modelo.

Dos fuentes de confianza respaldan esta información, e indican que el motivo principal es ese, las malas ventas del Galaxy S25 Edge. También sabemos que debido a la cancelación de este modelo otras versiones, como el Galaxy S26 Pro y el Galaxy S26 Plus, han sufrido un retraso en su desarrollo, lo que podría afectar a la fecha de lanzamiento de esta nueva generación.

I got the information from my independent source:

Galaxy S26 Edge is definitely gone, 100% correct. — PhoneArt (@UniverseIce) October 16, 2025

Normalmente Samsung presenta sus nuevos Galaxy S en enero de cada año, así que este retraso podría llevarlos al mes de febrero. Es poco probable que el retraso se vaya más allá de esa fecha, porque al final Samsung quiere lanzar sus nuevos terminales lo antes posible para competir con los nuevos iPhone de Apple lanzados en septiembre del año anterior.

¿Qué ocurrirá entonces con el Galaxy S25 Edge? La respuesta es muy sencilla, este terminal desaparecerá del mercado una vez que se agote el stock disponible. No habrá reposiciones, así que si te gusta y quieres hacerte con una unidad aprovecha cualquier oferta que encuentres, ya que su disponibilidad irá empeorando en los próximos meses.

En líneas generales el Galaxy S25 Edge no es un mal smartphone. Su calidad de construcción es la propia de un terminal premium, tiene una línea muy delgada que le confiere un diseño diferente, y sus especificaciones son las propias de un tope de gama.

Tampoco desentona a nivel de cámaras, ya que cuenta con una lente principal de 200 MP y con una gran angular de 12 MP, mientras que el iPhone Air solo tiene una cámara trasera de 48 MP. A pesar de todo, el terminal no ha gustado, y no ha tenido el éxito esperado. Ahora mismo se puede comprar en Amazon desde solo 649,90 euros, un precio muy bueno para lo que ofrece.