ASUS ROG Magic 9, ahora con CPU de AMD

ASUS ROG Magic 9 MINI es una nueva versión de la serie de computadoras de escritorio que incluye componentes de alto rendimiento en el chasis de un mini PC. Si hasta ahora la firma la comercializaba con procesadores de Intel, el estreno de las CPUs de AMD ofrecen una nueva alternativa para los consumidores.

Ya sabes que ASUS asumió la gestión de la plataforma ‘NUC’ tras la salida de Intel del segmento. Había sido una línea de referencia en mini-PCs durante más de una década y la firma taiwanesa ha venido lanzando distintas versiones (siempre con procesadores Intel) como el reciente ROG NUC 2025. Sin embargo, la línea se expande ahora con una versión significativa, ya que es la primera con AMD.

El fabricante utiliza el mismo chasis de los NUC con Intel, con unas dimensiones compactas de 282 x 187 x 56 mm y un volumen de 3 litros. Incluye un sistema de refrigeración especial con tres ventiladores y dos cámaras de vapor. Su diseño en vertical y su atractivo visual permite colocarlo en cualquier parte del escritorio.

El nuevo ASUS ROG Magic 9 apuesta por un procesador Ryzen 9 9955HX3D que AMD promociona como «el procesador para gaming móvil más rápido del mundo». Y es que se trata de un desarrollo con tecnología de memoria 3D V-Cache de 2.ª generación, que incluye 16 núcleos y 32 hilos con frecuencia de trabajo de hasta 5,4 GHz.

Se acompaña de una gráfica dedicada RTX 5070 de NVIDIA y amplias opciones de memoria y almacenamiento, hasta 96 GB de DDR5-5600 y conector para equipar unidades de estado sólido de máximo rendimiento a PCIe Gen5. El acceso al interior para actualizar la memoria RAM o las SSD se realiza con un solo tornillo de mariposa, sin necesidad de herramientas.

Es compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, y cuenta con una gran selección de puertos:

1 USB4 Tipo-C (40 Gbps)

1 USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (10 Gbps)

6 USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps)

2 HDMI 2.1

2 DisplayPort 2.1

Ethernet LAN

Conector de audio de 3,5 mm

Entrada de alimentación de CC

El ASUS ROG Magic 9 MINI está disponible en China por 14.999 yuanes y se espera lanzamiento internacional en las próximas semanas. Su precio es elevado (alrededor de 2.100 dólares), pero es uno de los compactos más avanzados de la industria con la CPU de AMD y