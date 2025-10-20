Bloodborne Remaster disponible en PC con muchas mejoras gráficas, cómo descargarlo gratis

Bloodborne Remaster es un mod desarrollado por «fromsoftserve», un modder bastante conocido que se ha atrevido a darnos a los jugadores de PC esa versión mejorada del conocido juego de Japan Studio que tanto queríamos, y que por desgracia Sony nos ha negado desde hace tantos años.

Este proyecto fue anunciado en septiembre del año pasado, y a pesar del escepticismo inicial ha logrado salir adelante. El resultado que ha conseguido es, como podemos ver en las imágenes que acompañan al artículo, muy bueno.

Para poder disfrutar de Bloodborne Remaster necesitamos dos cosas, el emulador ShadPS4, que como su propio nombre indica emula juegos de PS4, y el juego Bloodborne, ya que como dije al principio el primero es un mod que se aplica sobre el juego original.

Qué mejoras trae Bloodborne Remaster

Sombras dinámicas, que afectan a todos los elementos del juego. Esto mejora mucho la inmersión y la ambientación.

Aumenta la distancia de dibujado de las sombras, algo que también tiene un gran impacto en la ambientación.

Mejora la iluminación ambiental, generando un mayor contraste entre zonas iluminadas y oscuras en todo el juego.

Mejora la calidad de las texturas, haciendo que la nitidez y la calidad de imagen sea mayor tanto en los personajes como en los objetos y en los escenarios.

Añade iluminación realista en farolas, lámparas, velas y antorchas, que tienen una gran presencia en el juego.

Añade mapeo de oclusión de paralaje, que mejora la calidad de superficies texturizadas, como por ejemplo las calzadas de piedra.

Se han restaurado la iluminación prediseñada y las gradaciones de color originales que tenían muchas áreas del juego originalmente, y que por alguna razón no fueron utilizados en la versión final.

Bloodborne Remaster está disponible para descargar de forma gratuita a través de este enlace. Se encuentra en su versión 0.93, lo que significa que aún no ha llegado a su versión final, pero está muy cerca de ello.

En futuras versiones traerá otras mejoras importantes. Una mejora que ya tenemos confirmada es la sustitución de las mallas de baja calidad de distancia media y larga por otras de mayor calidad. Estas mallas tenían sentido en PS4 por su menor potencia, pero tienen un impacto notable en la calidad gráfica del juego y no son necesarias en PC.

Utilizar mallas de mayor calidad hará que el juego luzca mucho mejor, y que tengamos unas vistas espectaculares, sobre todo en localizaciones donde hay una gran presencia de edificios y construcciones.

Para jugar a Bloodborne con 60 FPS totalmente estables en 1080p utilizando ShadPS4 es recomendable contar con un procesador Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-12400F, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica GeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600.