La herramienta de creación de medios de Windows 11 (MCT) permite crear unidades USB o DVD de arranque para instalar o actualizar el sistema operativo. Es el método oficial de Microsoft para el manejo de las imágenes del sistema y facilita su uso ya que se utiliza junto al mismo proceso de descarga de la ISO sin tener que usar aplicaciones de terceros.

Sin embargo, Microsoft ha tenido que bloquear su uso ante el fallo de su última versión. La compañía ha confirmado este problema: «La versión 26100.6584 de la herramienta de creación de medios de Windows 11, publicada el 29 de septiembre de 2025, podría no funcionar correctamente en dispositivos con Windows 10. Es posible que la herramienta se cierre inesperadamente sin mostrar ningún mensaje de error».

Es irónico que esta herramienta falle a pocos días del final del soporte de Windows 10 y teniendo en cuenta la presión ejercida para que los usuarios migraran a Windows 11. Pero así está el ecosistema de Microsoft, con errores aleatorios que llegan cada vez que la compañía lanza cualquier actualización, incluso los más insospechados, porque la verdad es que la herramienta funcionaba perfectamente hasta ahora.

Alternativas a la herramienta de creación de medios de Windows 11

Afortunadamente, hay medida docena de aplicaciones de terceros que podemos usar para crear el medio de arranque para instalar/actualizar Windows. Algunas son mejores y más completas al Media Creation oficial. Ya sabes que aquí tenemos predilección por Rufus, una herramienta que lleva décadas facilitando el manejo de las ISO. Aunque se pueden usar otras, para creación de medios Windows es simplemente imbatible.

Además, Rufus tiene otras ventajas destacadas que acaban de ser imprescindibles para muchos usuarios, especialmente para los que quieren actualizar a Windows 11 y su PC no cumple con los requisitos de hardware fijados por Microsoft. Para estos casos, decir que Rufus permite eliminar los requisitos del TPM o Arranque seguro; deshabilita la recolección de datos o permite usar cuentas locales en vez de las cuentas ID oficiales, otra de las absurdas batallas en las que se ha embarcado la firma de Redmond. Una joya imprescindible.

En cuanto a la herramienta oficial, Microsoft dice estar investigando el problema y señala que está «trabajando en una solución, la cual se publicará en una futura actualización de la herramienta de creación de medios de Windows 11».