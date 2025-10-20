Cuidado con la pasta térmica de este fabricante: no la compres, produce corrosión y es peligrosa para tu salud

La pasta térmica es un elemento básico en cualquier PC. Este se utiliza como material de contacto entre un componente y su sistema de refrigeración, y normalmente está presente en la CPU y en la GPU. Sin él no sería posible conseguir una buena transferencia de calor entre ambos componentes y su sistema de refrigeración.

Una buena pasta térmica es clave para acelerar la transferencia de calor de la CPU o GPU al sistema de refrigeración, lo que nos permitirá mejorar las temperaturas de trabajo del equipo. Su calidad también puede afectar a la seguridad de nuestro equipo, ya que una pasta térmica de mala calidad puede acabar produciendo daños.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la pasta térmica SGT-4 de la marca AMeCh, una empresa surcoreana que lleva un tiempo en el mercado, y que está sembrando el caos en los PCs de muchos usuarios que decidieron confiar en esta marca dejándose llevar, sobre todo, por su bajo precio.

Numerosos usuarios de la pasta térmica SGT-4 de AMeCh aseguran haber sufrido problemas de corrosión en la base de cobre de sus sistemas de refrigeración líquida AIO, y otros también dicen que la corrosión ha afectado al IHS del procesador, hasta tal punto que ha eliminado casi por completo la serigrafía que identifica el modelo y su numeración.

En las imágenes se puede ver el alcance del problema, que la verdad es bastante grave. Según Igor´s LAB, esta pasta térmica presenta un comportamiento químico atípico que acaba causando esos daños, y que además puede desencadenar emisiones perjudiciales para la salud.

La clave detrás de todo esto estaría en la liberación de ácido acético de las siliconas curado con acetoxi que tiene lugar al utilizar la SGT-4 de AMeCh. Todo esto generó numerosas críticas que llegaron a AMeCh, pero la empresa surcoreana, lejos de aceptar su responsabilidad, empezó a lanzar excusas y a esgrimir argumentos sin ningún tipo de sentido.

Además de echar balones fuera, citando que cumplen con certificaciones ambientales que nada tienen que ver con la composición y seguridad de la pasta térmica, fueron condescendientes e irrespetuosos con los usuarios afectados, lo que generó una gran indignación.

Personalmente, y teniendo en cuenta la importancia, el bajo precio y la gran duración que tiene una jeringa de pasta térmica, creo que no vale la pena recurrir a opciones baratas y de fiabilidad dudosa. Os recomiendo encarecidamente que siempre optéis por marcas de confianza, como Corsair, Noctua, Artic o Thermaltake.