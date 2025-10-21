Noticias
MSI Cubi Z AI 8M, un mini-PC para cualquier uso
El MSI Cubi Z AI 8M es un nuevo mini-PC que la firma taiwanesa enfoca a cualquier tipo de uso, desde consumo a oficinas que necesiten una máquina compacta de escritorio con prestaciones decentes para cualquier tarea informática.
Como otros modelos de la serie ‘Cubi’, apuesta por un formato conocido en mini-PCs, un cuadrado con diseño sencillo y elegante, con chasis de policarbonato reciclado y unas dimensiones de 136 x 132 x 50 mm que permiten colocarlo en cualquier parte y un soporte VESA para instalarlo detrás de un monitor.
MSI apuesta por una plataforma de hardware tan conocida como fiable, la ‘Hawk Point’ de AMD con varias opciones para equipar procesadores Ryzen 5 8645HS, Ryzen 7 8845HS o el más potente Ryzen 9 8945HS con 8 núcleos y 16 hilos trabajando con frecuencias de hasta 5,2 GHz.
Todos incluyen gráficos integrados Radeon y cuentan con una unidad de procesamiento neuronal de 16 TOPs, que si bien no alcanza los niveles para considerarla una PC Copilot+ permite acelerar funciones de inteligencia artificial. Cuenta con dos ranuras SO-DIMM para equipar hasta 64 Gbytes de memoria DDR5 y un conector M.2 PCIe Gen4 para cubrir el almacenamiento interno con unidades de estado sólido.
El MSI Cubi Z AI 8M soporta conexión simultánea de hasta cuatro monitores con resolución 4K y dispone de un chip AMD RZ616 con soporte para conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.
El número de puertos de E/S es grande para su tamaño:
- 2 Ethernet de 2,5 GbE (RTL8125BG)
- 1 USB4 Tipo-C (40 Gbps con modo alternativo DP 1.4, salida de potencia de 15 W y entrada de potencia de 100 W)
- 1 USB4 Tipo-C (40 Gbps con modo alternativo DP 1.4, salida de potencia de 15 W)
- 4 puertos USB 3.2 Gen 3 Tipo A (10 Gbps)
- 1 puerto USB 2.0 Tipo A (480 Mbps)
- 2 HDMI 2.1
- 1 lector de tarjetas SD
- 1 conector de audio de 3,5 mm
- 1 x entrada de alimentación de CC
Muy interesante este MSI Cubi Z AI 8M, un mini-PC para cualquier escenario informático que debe llegar en breve al mercado internacional con Windows 11 preinstalado y un precio que debe ser de línea económica por los componentes seleccionados.
