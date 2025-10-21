Sarah Bond confirma que habrá Xbox Next y que no descarta una portátil propia

La presidenta de Xbox, Sarah Bond, no ha tenido más remedio que dar la cara ante los crecientes rumores que apuntan al final de las consolas de Microsoft y a la posible cancelación de todos los proyectos de hardware, incluida Xbox Next.

Según la ejecutiva, el futuro de la división Xbox no está pendiente de un hilo, y los rumores de que Microsoft podría abandonar el mercado de las videoconsolas son totalmente falsos. La compañía está trabajando en el desarrollo de su hardware de próxima generación, es decir, en esa Xbox Next, y la asociación con AMD sigue activa.

Tarde o temprano veremos una Xbox Next, la sucesora de Xbox Series X. Se rumorea que Microsoft también podría lanzar una versión menos potente y de bajo coste que sería la sucesora de Xbox Series S, pero esto no está confirmado, y es un rumor que de momento no tiene mucho peso.

¿Y qué pasa con la rumoreada Xbox portátil? Lo último que supimos es que algunos rumores decían que había sido cancelada. Sobre este tema, Sarah ha dicho que la colaboración con ASUS en las ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ha sido una oportunidad de ofrecer a los jugadores otras alternativas en el sector portátil, y que estas son un añadido a su hardware de nueva generación.

La división Xbox no ha descartado la posibilidad de lanzar una nueva consola portátil propia, así que todavía cabe la posibilidad de que la veamos junto al lanzamiento de Xbox Next. Esta portátil tendría un sistema operativo cerrado y un entorno totalmente optimizado, al igual que Xbox Series X y Series S.

Todavía faltan al menos un par de años para el lanzamiento de la Xbox de próxima generación, así que pueden pasar muchas cosas, y podrían producirse cambios en la estrategia inicial de Microsoft. Tendremos que esperar e ir viendo cómo evolucionan las cosas sobre la marcha.

Con todo, ahora mismo Microsoft tiene muy claros sus planes. La compañía quiere seguir en el mercado de las videoconsolas, y no va a saltar por completo a un enfoque de PCs consolizados basados en Windows 11, sino que mantendrá el enfoque que hemos visto con Xbox Series S y Series X, es decir, un ecosistema cerrado que favorece los desarrollos de bajo nivel y la optimización.