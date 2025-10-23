GeForce Now suma nueve nuevos juegos esta semana

GeForce Now sigue cumpliendo con su cita semanal. Cada jueves, la plataforma de juego en la nube de NVIDIA añade nuevos títulos a su catálogo y reafirma su compromiso con quienes quieren jugar sin preocuparse por el hardware. Esta semana, la selección incluye nueve nuevos juegos, con nombres potentes como Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, NINJA GAIDEN 4 y el acceso anticipado a The Outer Worlds 2. Una combinación que mantiene el equilibrio entre el peso de las grandes franquicias y el encanto de los títulos con propuesta propia.

La gran novedad de esta semana es Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, que aterriza en la nube con soporte desde el primer día para servidores GeForce RTX 5080. Este nuevo capítulo de la saga de Paradox invita a recorrer una Seattle dominada por la noche y por las tensiones entre clanes de no-muertos. El jugador encarna a Phyre, un antiguo vampiro con una voz misteriosa en su cabeza y una ciudad llena de alianzas, traiciones y decisiones de alto voltaje político. La ambientación neón, los poderes sobrenaturales y la libertad para definir la historia convierten esta entrega en una experiencia oscura, intensa y muy personal.

También regresa una leyenda de la acción. NINJA GAIDEN 4 recupera el vértigo de la saga con un nuevo protagonista, Yakumo, y un sistema de combate afinado al milímetro. Cada enemigo es un desafío, cada combo una danza letal, y cada jefe, una prueba de reflejos y precisión. En GeForce Now, el juego se beneficia de una ejecución instantánea y fluida, sin esperas ni instalaciones, con una tasa de respuesta ideal independientemente de las especificaciones del dispositivo.

Y si hablamos de mordiscos y espadas, el espacio no podía quedarse fuera. The Outer Worlds 2 llega en acceso anticipado a GeForce Now el 24 de octubre. Obsidian redobla su apuesta por el humor ácido, las decisiones que importan y los personajes memorables en una galaxia donde cada corporación tiene algo que ocultar. Jugarlo en la nube significa disfrutarlo sin tiempos de descarga, con todos los diálogos, disparos y ramificaciones narrativas fluyendo desde el primer segundo.

Junto a estos tres protagonistas, se suman al catálogo otros seis títulos: Jurassic World Evolution 3, que propone construir un parque jurásico mientras todo amenaza con desmoronarse; Painkiller, el regreso de un clásico de la acción; Tormented Souls 2, para quienes buscan horror en estado puro; Super Fantasy Kingdom y VEIN, como apuestas frescas del panorama indie; y Splinter Cell: Pandora Tomorrow, que vuelve para recordar que el sigilo también tiene su lugar.

A nivel técnico, esta semana también trae novedades en infraestructura. GeForce Now ha activado servidores RTX 5080 en Atlanta, y la próxima región en unirse será Sofía (Bulgaria). El despliegue continúa ampliando la potencia del servicio y preparando el terreno para el salto definitivo a la arquitectura Blackwell RTX. Como siempre, NVIDIA mantiene actualizada su hoja de ruta en la página oficial de despliegue de servidores.

Para quienes aún no lo tengan en el radar, GeForce Now no actúa como tienda. Conecta con bibliotecas de Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect y Xbox/PC Game Pass, y reproduce tus juegos en todo tipo de dispositivos compatibles, desde portátiles modestos hasta NVIDIA SHIELD, pasando por Mac, Chromebook o Steam Deck. El servicio evita preocupaciones sobre compatibilidad o requisitos, y prioriza la experiencia con una capa de streaming que ya se sitúa en la órbita de una GPU de última generación en la nube.

Gratuito . Este plan permite probar el servicio sin coste y sin compromiso. Resulta idóneo para usuarios que desean comprobar cómo se adapta GeForce Now a su red y a sus dispositivos. Ofrece sesiones de hasta dos horas y acceso sujeto a colas en momentos de alta demanda. No habilita las tecnologías de vanguardia ni las resoluciones máximas, pero cumple con un objetivo claro: dar una puerta de entrada funcional al juego en la nube, con calidad estable y sin inversiones adicionales en hardware.

. Este plan permite probar el servicio sin coste y sin compromiso. Resulta idóneo para usuarios que desean comprobar cómo se adapta GeForce Now a su red y a sus dispositivos. Ofrece sesiones de hasta dos horas y acceso sujeto a colas en momentos de alta demanda. No habilita las tecnologías de vanguardia ni las resoluciones máximas, pero cumple con un objetivo claro: dar una puerta de entrada funcional al juego en la nube, con calidad estable y sin inversiones adicionales en hardware. Priority . La modalidad intermedia apunta a usuarios que quieren una experiencia más consistente. Incluye acceso preferente a servidores, reduce esperas en horas punta y amplía las sesiones hasta seis horas. Permite activar ajustes gráficos avanzados y acelera tiempos de carga frente al plan gratuito. Es la opción equilibrada para quien busca un rendimiento fiable día a día, con calidad visual superior, sin llegar al techo técnico reservado a la gama más alta.

. La modalidad intermedia apunta a usuarios que quieren una experiencia más consistente. Incluye acceso preferente a servidores, reduce esperas en horas punta y amplía las sesiones hasta seis horas. Permite activar ajustes gráficos avanzados y acelera tiempos de carga frente al plan gratuito. Es la opción equilibrada para quien busca un rendimiento fiable día a día, con calidad visual superior, sin llegar al techo técnico reservado a la gama más alta. Ultimate RTX 5080: es la modalidad pensada para quienes buscan replicar en la nube la experiencia de un PC de gama muy alta. Se apoya en servidores con GPU RTX 5080 basadas en Blackwell y 48 GB de memoria gráfica, lo que permite alcanzar resoluciones de hasta 5K y tasas de refresco de hasta 360 FPS según el modo elegido. Ofrece tecnologías avanzadas como trazado de trayectorias, DLSS 4 y multigeneración de fotogramas, a las que se suma el paquete Cinematic Quality Streaming para reforzar nitidez, color y contraste. La latencia se reduce por debajo de los 30 milisegundos con Reflex, G-SYNC Cloud y protocolos de red optimizados, lo que sitúa la respuesta del juego al nivel de una sesión en local. Incluye además la función Install to Play con 100 GB de almacenamiento en la nube, ampliables.

GeForce Now Thursday

Y, como cada jueves, veamos a continuación todos los juegos que llegan a GeForce Now esta semana: