Cinco razones por las que vale la pena saltar a Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 es el estándar inalámbrico de redes más avanzado que existe actualmente. También es el sucesor de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, y es compatible tanto con estos como con los estándares anteriores, lo que significa que ofrece una retrocompatibilidad completa.
Como ya os contamos en su momento, Wi-Fi 7 trae mejoras importantes frente a Wi-Fi 6, pero para poder utilizarlo necesitamos contar con un router compatible con dicho estándar, y con dispositivos que soporten Wi-Fi 7.
Esto significa que para disfrutar de todas las ventajas que ofrece ese estándar debemos invertir en un nuevo router. ¿Vale la pena? Es una buena pregunta. Puede que creas que al final te basta con el router Wi-Fi 6 de tu operadora, pero en este artículo te vamos a dar cinco razones por las que cambiar a un modelo compatible con Wi-Fi 7 es una buena decisión.
Por qué vale la pena pasarnos a Wi-Fi 7
1.- Ofrece velocidades mucho más altas
Con este nuevo estándar es posible alcanzar una velocidad máxima teórica de 46 Gbps. En modelos como el FRITZ!Box 5690 Pro, que es uno de los más completos y fiables, tenemos un pico de velocidad de 11.530 Mbps en la banda de 6 GHz, y un pico de 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz. Si necesitamos utilizar la banda de 2,4 GHz la velocidad máxima será de 1.200 Mbps.
Una velocidad máxima teórica más alta es importante porque significa que en condiciones no óptimas tendremos picos de velocidad más elevados. Ya sabéis que una velocidad de conexión Wi-Fi más alta se traduce en una mejor experiencia de uso, con descargas y subidas mucho más rápidas.
2.- Reduce la latencia frente al estándar anterior
Los avances tecnológicos que trae este nuevo estándar, entre los que podemos destacar la tecnología Multi-Link Operation, permiten utilizar una red trabajando en modo de agregación multienlace con conmutación dinámica, lo que contribuye a reducir notablemente la latencia.
La latencia es muy importante en determinadas aplicaciones, como por ejemplo el juego online. Tener una latencia elevada puede arruinar por completo nuestra experiencia de juego, así que si eres gamer y juegas sin cables ya sabes, elegir un buen router Wi-Fi 7 te ayudará a disfrutar más y mejor de tus juegos favoritos.
3.- Mejora el rendimiento en zonas saturadas
Es otra de las mejoras más importantes, y de las razones más interesantes para saltar a Wi-F i 7. En zonas donde hay una gran cantidad de conexiones de red, como por ejemplo en grandes complejos de apartamentos o en edificios con muchas oficinas y comercios, este estándar es capaz de ofrecer un mejor rendimiento, y una conexión más fiable.
Esto es posible gracias a los avances tecnológicos que trae este nuevo estándar, entre los que destaca Preamble Puncturing, que permite aprovechar mejor todos los canales existentes, incluso aquellos con mayor grado de ocupación y los que no se podrían utilizar bajo Wi-Fi 6E.
4.- Mejora la capacidad
Wi-Fi 7 es un estándar que ha sido diseñado para mejorar el rendimiento en entornos multidispositivo, y en este sentido marca una gran diferencia, ya que es capaz de gestionar más dispositivos conectados de forma simultánea sin que la red se congestione, y sin pérdidas de rendimiento.
Esto lo convierte en el estándar ideal para hogares con muchos dispositivos conectados a Internet, y también para comercios, oficinas, complejos de apartamentos y otros escenarios donde sea necesario trabajar con múltiples dispositivos conectados vía Wi-Fi.
Es posible gracias a tecnologías como 16 x 16 MU-MIMO, que permite doblar la cantidad de streams simultáneos.
5.- Mejora la estabilidad, seguridad y eficiencia de la red
Al utilizar este estándar disfrutaremos de una conexión más segura, gracias al uso de los últimos protocolos de cifrado y otras mejoras de seguridad.
También nos beneficiaremos de una conexión más eficiente, gracias al uso de tecnologías como la modulación 4.096 QAM, que mejora la velocidad de transmisión hasta en un 20% con mayor eficiencia, y de Multi-RU, que permite asignar varias RU a un único usuario y combinarlas para conseguir una transmisión de datos mucho más eficiente.
Pero esto no es todo, con Wi-Fi 7 también disfrutaremos de una conexión mucho más estable, y si elegimos un router FRITZ!Box podremos aprovechar además la nueva tecnología FRITZ! Failsafe, que nos ayudará a estar siempre conectados, incluso en caso de caídas del servicio de nuestro proveedor. Estos routers tienen, además, cinco años de garantía.
Contenido elaborado en colaboración con FRITZ!
