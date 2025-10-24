Ya disponible shadPS4 0.11.1, nueva versión del emulador de PS4

El mejor emulador de PS4 en PC, shadPS4, ha llegado a su versión 0.11.1, y trae mejoras importantes que hacen que resulte muy recomendable actualizar a esa nueva versión. En este artículo las vamos a ir repasando con detalle.

La primera mejora es, sin duda, una de las más relevantes, porque introduce cambios que han conseguido que Bloodborne funcione por fin sin sufrir ningún tipo de fallo ni cierres espontáneos, lo que significa que podemos jugarlo de principio a fin sin tener que preocuparnos más por este tema.

Recuerda que existe un mod que permite remasterizar la versión de Bloodborne para PS4, y que incorpora una gran cantidad de mejoras gráficas. Está disponible de forma totalmente gratuita.

Es una excelente noticia, pero no es la única. Este emulador para PS4 también ha recibido mejoras que hacen que otros juegos funcionen mucho mejor. Por ejemplo, Ratchet & Clank ahora se ejecuta y llega a ser jugable, aunque todavía tiene mucho margen de mejora.

Con shadPS4 0.11.1 Silent Hill PT, que solo es una demo técnica, funciona casi tan bien como lo haría de forma nativa en una PS4, y se mueve a 60 FPS. Salvando algunos detalles, como pequeños fallos gráficos, la experiencia con esta demo es muy buena utilizando este emulador de PS4.

Otro juego que funciona mejor ahora es God of War 3. No llega a ser perfectamente jugable, porque sigue teniendo fallos gráficos y problemas de stuttering, pero ha mejorado considerablemente frente a las versiones anteriores.

The Last Guardian es otro de los juegos que ha recibido importantes correcciones de errores y que sigue mejorando poco a poco, aunque todavía tiene mucho trabajo por delante para llegar a ser verdaderamente jugable.

Driveclub ya se encuentra en tan buen estado que funciona muy bien con este emulador de PS4. Uno de los juegos más esperados en la hoja de ruta de este emulador, The Order 1886, todavía se encuentra en una etapa de emulación temprana, porque aunque llega a ejecutarse todavía presenta muchos problemas de rendimiento y fallos gráficos.

Es importante que tengáis en cuenta que shadPS4 0.11.1 se encuentra en versión prelanzamiento, lo que significa que todavía puede contener algún error que haya podido pasar inadvertido, aunque en cualquier caso no debería ser nada grave.

Si queréis descargarlo lo podéis encontrar en este enlace. Está disponible para sistemas operativos Windows, Linux y también para macOS.