Microsoft presenta Mico, el ‘Clippy’ para la era de la IA

Microsoft ha presentado Mico como parte de la actualización de otoño del ecosistema Copilot. Es un avatar animado e interactivo que a los más viejos del lugar les recordará a Clippy, un asistente que amaron unos pocos y que a la mayoría nos hacía la vida imposible cuando apareció en la suite Office 97. Era mono, pero cansino como el solo. Actuaba como asistente ofreciendo sugerencias de uso y conectando la ayuda general de la suite, pero interrumpía el flujo de trabajo en demasiadas ocasiones y terminó siendo retirado en Office XP. Esperemos que Mico no sea tan molesto, si bien hay que decir que su uso es completamente opcional.

Los chicos de Redmond no se ha calentado la cabeza para denominar al nuevo avatar ya que Mico es la abreviatura de Microsoft Copilot. La idea es bastante simple: poner ‘cara’ al chatbot Copilot. Cara, o lo que sea, porque no es fácil definir esa mancha sonriente e incorpórea por mucho que en Microsoft digan que ha sido diseñado para ser expresivo, personalizable y acogedor.

Mico se activará cuando uses comandos de voz en Copilot y el objetivo es que las conversaciones de voz se sientan más naturales, como si estuvieras hablando con algo real en lugar de una voz incorpórea. El avatar responderá de maneras que van más allá de una simple respuesta de voz, como cambiando colores y animaciones.

Microsoft ve a Mico como «un compañero de la IA» que escucha, aprende y se gana tu confianza. «Esta presencia visual opcional escucha, reacciona e incluso cambia de color para reflejar tus interacciones, lo que hace que las conversaciones de voz se sientan más naturales. Mico muestra apoyo a través de animaciones y expresiones, creando una experiencia amigable y atractiva», explicó Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, en su presentación.

Microsoft no es el primer fabricante de chatbots que ha antropomorfizado su IA. ChatGPT, por ejemplo, también ofrece una experiencia visual con diversas opciones de voz, mientras que el Grok de xAI ha convertido su IA en acompañantes atrevidos. En las tiendas de aplicaciones, las apps de acompañamiento de IA están generando millones de visitas, lo que indica que, hasta cierto punto, existe demanda de estos avatares animados.

Sin embargo, aún queda por ver si los consumidores responderán positivamente a esa mancha flotante, la cara de Copilot en la búsqueda de que las conversaciones con la IA se sientan más naturales, como si estuvieras hablando con algo real en lugar de con una voz incorpórea.

Mico solo está disponible en EE. UU., Reino Unido y Canadá en el lanzamiento, pero se ampliará posteriormente a todo el mundo. El personaje está habilitado por defecto para el modo de voz de Copilot, pero puede desactivarse. Y si alguien necesitaba más pistas de que Mico es el ‘Clippy’ en la era de la IA, comentar a modo de curiosidad que Microsoft ha introducido un huevo de Pascua en la aplicación móvil: si tocas Mico lo suficiente, se convertirá en Clippy temporalmente.