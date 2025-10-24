¿Vale la pena HP Instant Ink? Esto es lo que dicen los usuarios con sus opiniones

La mejor manera de descubrir si un servicio vale la pena es recurrir a las opiniones reales de usuarios que lo hayan probado, y HP Instant Ink no es una excepción.

Este servicio lleva ya muchos años disponible, así que podemos encontrar también muchas opiniones en Internet. Sin embargo, es importante saber diferenciar entre las impresiones reales e imparciales, que son aquellas que realmente aportan valor y son útiles, de aquellas que no son reales o que pecan de parcialidad, que pueden llegar a perjudicarnos.

Es muy importante porque obviamente no es lo mismo una opinión de una tienda que tiene interés en venderte cartuchos de tinta, y que no quiere que te suscribas a HP Instant Ink porque perdería un cliente, que la opinión de una persona normal como tú que lo ha probado durante un tiempo, y que quiere contar a otros su experiencia.

Esas opiniones son las que debemos tener en cuenta, las opiniones reales de usuarios de HP Instant Ink.

Qué dicen los usuarios en sus opiniones sobre HP Instant Ink

Andrián C., que se suscribió al servicio utilizando tarjetas prepago de Amazon, nos cuenta que:

«Todavía recuerdo cuando iba al instituto, compraba una impresora para poder crear los trabajos que necesitaba, y al acabarse la tinta lo mejor era tirar la impresora entera y comprar una nueva, ya que el precio de la tinta excedía el precio de la impresora.

Por suerte me he dado cuenta que eso ha cambiado. Con el servicio HP Instant Ink se siente que HP ha dado un paso adelante y me parece fenomenal. Las cuotas son adaptables según las necesidades de cada usuario, recibes la tinta en casa y te despreocupas de pensar en ello.»

Este usuario destaca:

El menor coste de la tinta.

Que el servicio se adapta a las necesidades del usuario.

Que te despreocupas de la tinta y la recibes en casa.

Eva M., que se suscribió al servicio tras comprar una nueva impresora, nos dice que:

«Descubrí HP Instant Ink cuando me compré una impresora HP y reconozco que estaba un poco dudosa en contratarlo pero ahora puedo asegurar y aseguro al 100 % que es lo mejor que pude hacer…necesitar en cualquier momento unas documentaciones impresas para cualquier gestión en mi caso tanto para casa como para los estudios de mis hijos y llegar sin tener ningún problema e imprimirlas es todo un lujo. No se ha terminado el cartucho y te avisan que el envío llegara próximamente. Los cálculos de las copias sin errores y los pagos mensualmente sin problemas.»

Esta usuaria destaca:

La facilidad de usar HP Instant Ink.

La gestión de los cartuchos de tinta.

El pago de los planes, correcto y sencillo.

Ferman 1428, que se suscribió teniendo ya una impresora compatible, comenta que:

«Nosotros teníamos una impresora HP pero no tenía suscrito el servicio HP Instant Ink. Con este nuevo proyecto, instalar la aplicación en el móvil ha sido facilísimo y la instalación de las impresoras por lo tanto también lo ha sido. Es un acierto de servicio con una aplicación clara y sencilla que te facilita de una manera increíble el no tener que estar pendiente de comprar o no tus cartuchos. Te los envían a casa una vez que la aplicación se conecta con tu impresora y sabe que lo necesitas a través de correos.

Además viene con una bolsa con el importe franqueado para reciclar los usados por lo que es limpio y muy muy económico, ya que tienes varios planes de impresión a los que te puedes adaptar y cambiar en todo momento sin compromiso. Además, los cartuchos son más grandes por lo que hay más margen de impresión y encima con una promoción de tres meses gratis, así que mejor imposible.»

Este usuario destaca:

La comodidad del servicio.

El bajo coste del servicio.

La sostenibilidad del servicio.

HP Instant Ink ofrece grandes ventajas frente a la impresión tradicional, y esto es lo que destacan los usuarios que lo han probado. Sin embargo, la mejor manera de que descubras todas esas ventajas es que tú mismo pruebes el servicio.

Puedes disfrutar de HP Instant Ink desde solo 1,79 euros al mes, y si compras una nueva impresora HP podrás conseguir 3 meses gratis de suscripción. ¿Quieres saber más sobre esta promoción? Pues echa un vistazo a este artículo.

Contenido elaborado en colaboración con HP.