Noticias
Microsoft Gaming Copilot: un invitado inesperado que te mira mientras juegas y aprende de lo que haces
El lanzamiento de Gaming Copilot ha generado mucha polémica. No es un secreto, Microsoft está convirtiendo Windows 11 en un sistema operativo agentivo, y para llevar a cabo esa transformación es necesario un uso amplio de la IA con el que llegar a todos y cada uno de los escenarios de uso de dicho sistema operativo.
Eso precisamente es lo que busca Microsoft con Gaming Copilot, ya que a diferencia de otras versiones de Copilot, que están centradas en la productividad, la ofimática y la creación de contenidos, este modelo se centra en juegos, y tiene como objetivo ayudar a los jugadores en su día a día, aunque de una forma que no ha gustado a nadie.
Qué es exactamente Gaming Copilot y cómo funciona
Se trata de un modelo de IA que puede trabajar como chatbot y como asistente personal para ayudarnos en juegos. Esto quiere decir que podemos utilizarlo para conseguir información, consejos y opiniones sobre juegos, y también sobre lo que está viendo en pantalla.
Sí, eso significa que Gaming Copilot puede ver lo que ocurre en la pantalla, y lo que hacemos mientras jugamos para aprender y mejorar sus capacidades. Para Microsoft esto es clave para mejorar sus posibilidades, para los usuarios esto es una forma de espiar lo que hacen mientras juegan.
El problema más importante que hay detrás de todo esto no es tanto el funcionamiento de Gaming Copilot, sino el hecho de que se activa por defecto para ver lo que hacemos en pantalla, de tal manera que para deshabilitarlo tenemos que desactivarlo manualmente. Si algún usuario no sabe esto, estará dejando que esa IA vea lo que hace mientras juega sin haber dado su consentimiento.
Microsoft entrena a Gaming Copilot con capturas de pantalla y otras grabaciones de lo que haces mientras juegas, algo que a pesar de las promesas de anonimato no suena nada bien, y ha generado mucho malestar entre los usuarios, que como es lógico están preocupados por su privacidad.
La descripción del uso que Microsoft da en el menú de opciones de Gaming Copilot, donde podemos desactivarlo, también es imprecisa y puede inducir a error, ya que dice que se emplea entrenamiento del modelo mediante texto, cuando en realidad recurre a capturas de pantalla y a grabaciones, y no se limita a texto.
En las opciones también podemos ver una casilla que permite el entrenamiento del modelo por voz, aunque este sí que viene desactivado por defecto.
De momento Gaming Copilot se encuentra en fase beta, así que no ha sido lanzado de forma general, y por tanto no se ha empezado a implementar a gran escala en Windows 11. Esto ocurrirá tarde o temprano, y cuando suceda veremos si Microsoft mantiene ese enfoque de activarlo por defecto o si prefiere dejar esto en manos del usuario, que sería lo ideal.
Microsoft Gaming Copilot: un invitado inesperado que te mira mientras juegas y aprende de lo que haces
¿Vale la pena HP Instant Ink? Esto es lo que dicen los usuarios con sus opiniones
Ya disponible shadPS4 0.11.1, nueva versión del emulador de PS4
Hazte con Windows 10 Enterprise LTSC desde 10,8 euros en las ofertas de Halloween
Nueva entrega de ofertas Red Friday con los mejores descuentos
AGI, cuando la IA sea igual de «lista» que los humanos
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
Cómo probar el rendimiento de un PC con estas aplicaciones gratuitas
Bloodborne Remaster disponible en PC con muchas mejoras gráficas, cómo descargarlo gratis
Cómo reiniciar el controlador gráfico en Windows con un simple atajo de teclado
GeForce RTX 5070 de 12 GB frente a GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB: cuál es mejor compra
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
Microsoft Gaming Copilot: un invitado inesperado que te mira mientras juegas y aprende de lo que haces
WhatsApp limitará los mensajes sin respuesta
GIGABYTE AI TOP ATOM: supercomputación de IA al escritorio
Skoda Octavia 2025, tempo
Disco duro: cada día más fiable
Lo más leído
-
GuíasHace 7 días
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
-
GuíasHace 3 días
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
-
GuíasHace 2 días
Cómo probar el rendimiento de un PC con estas aplicaciones gratuitas
-
NoticiasHace 4 días
Bloodborne Remaster disponible en PC con muchas mejoras gráficas, cómo descargarlo gratis