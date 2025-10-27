Nothing Phone (3a) Lite: especificaciones completas, precio y fecha de lanzamiento

La compañía que dirige Carl Pei está ultimando el lanzamiento del Nothing Phone (3a) Lite, un nuevo smartphone de gama media económica que ya tiene fecha oficial de llegada, y del que también conocemos sus especificaciones finales.

En este artículo os vamos a contar todo lo que sabemos de este modelo, veremos datos reales de rendimiento que nos permitirán compararlo con otros terminales actuales, y podremos valorar si realmente tiene posibilidades de convertirse en un terminal interesante.

Diseño y calidad de acabados del Nothing Phone (3a) Lite

El Nothing Phone (3a) Lite podría tener un diseño muy distinto al del Nothing Phone (2a). Los diseños conceptuales que se han filtrado muestran un acabado de plástico totalmente opaco en la parte trasera y dos cámaras colocadas en horizontal en la parte superior, y justo debajo de esta aparece una tira de iluminación LED RGB.

Por lo que respecta a la calidad de construcción, hablamos de un smartphone de gama media económica, así que lo más probable es que esté construido enteramente en plástico, y que utilice una lámina de cristal Gorilla Glass 5 para proteger la pantalla.

A pesar de esa modesta calidad de construcción será un smartphone fiable y hecho para durar, y contará con certificación IP54, lo que significa que será resistente al polvo y a salpicaduras de agua.

Especificaciones del Nothing Phone (3a) Lite

Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, resolución de 2.412 x 1.080 píxeles y brillo máximo de 1.300 nits.

SoC MediaTek Dimensity 7300 con CPU de ocho núcleos (cuatro de alto rendimiento Cortex-A78 y cuatro de bajo consumo Cortex-A55) y GPU Mali-G615 MP2.

8 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara trasera principal de 50 MP f/1.9 con estabilizador óptico de imagen, gran angular de 50 MP f/2.2.

Cámara frontal de 32 MP.

Batería de 5.000 mAh con recarga rápida.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

Certificación IP54 de resistencia al polvo y al agua.

Android 15 como sistema operativo con la capa de personalización Nothing OS.

Si se confirman estas especificaciones, el Nothing Phone (3a) Lite será una evolución menor del Nothing Phone (2a), ya que tendrá la misma pantalla, la misma configuración de cámaras y la misma configuración de RAM y capacidad de almacenamiento. La única diferencia entre ambos estará en el SoC, que pasa de un MediaTek Dimensity 7200 Pro a un Dimensity 7300.

Hay algunos rumores que dicen que el Nothing Phone (3a) Lite tendrá una tercera cámara en la parte trasera, pero no podemos darle demasiada credibilidad.

La evolución de los smartphones de gama media económicos suele ser más lenta que la de los modelos de gama alta, así que esas especificaciones no son ninguna locura. Incluso en algunos terminales de gama alta, tanto de Samsung como de Apple, hemos visto evoluciones generacionales en las que el único cambio realmente importante ha sido el nuevo SoC.

En general, esas especificaciones son suficientes para asegurar un buen rendimiento. Con 8 GB de RAM no tendremos problemas de fluidez, y 128 GB de almacenamiento sigue siendo el estándar mínimo en terminales de gama media económica, así que no hay nada que objetar en este sentido.

Las cámaras podrían ser igual de buenas que las del Nothing Phone (2a), y esto es algo positivo, porque las de este modelo rayan a un buen nivel dentro de su gama y rango de precios, tanto por rendimiento como por calidad de imagen.

Primeros datos de rendimiento

Los primeros datos de rendimiento que tenemos se han filtrado a través de la prueba CPU de Geekbench 6. Mirando en su base de datos podemos ver que el Nothing Phone (3a) Lite registra unas puntuaciones ligeramente inferiores a las de otros smartphones con el SoC MediaTek Dimensity 7300.

Esto tiene una explicación, y es que podría tratarse de un prototipo que no estaba funcionando a su máxima velocidad. Comparado con el Snapdragon 7s Gen3 también queda un poco por debajo, ya que este consigue 1.189 puntos en monohilo y 3.356 puntos en multihilo.

¿A qué tipo de usuarios se dirige este smartphone?

Está enfocado sobre todo a usuarios que tengan presupuestos ajustados, y que busquen smartphones de gama media con un diseño original y llamativo capaces de ofrecer una buena relación entre precio, rendimiento y capacidades fotográficas.

Es un equilibrio más complejo de lo que parece. Muchos smartphones de gama media económica llaman la atención ofreciendo un rendimiento elevado, o incluso cuentan con configuraciones de 12 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento, pero luego desentonan a nivel de cámaras, algo que para muchos usuarios supone una carencia inaceptable.

El Nothing Phone (2a) fue capaz de conseguir ese equilibrio entre coste, potencia y cámaras, y parece que el Nothing Phone (3a) Lite va a ser capaz de repetirlo. Esto, unido a su pintoresco diseño y a su precio, que estará mejor ajustado que en la generación actual, le darán un mayor atractivo.

Precio y fecha de lanzamiento

El lanzamiento del Nothing Phone (3a) Lite se espera para el 4 de noviembre, es decir, dentro de poco más de una semana. La fuente de esta información dice que estará disponible en dos colores, blanco y negro, y desconoce si estará disponible en una fase de reserva anterior al lanzamiento.

El precio del Nothing Phone (3a) Lite será de 239,99 euros, una cifra que sería bastante buena si se confirman las especificaciones que hemos visto en este artículo.