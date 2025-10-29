20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween

Halloween está a la vuelta de la esquina, y una de las mejores maneras de celebrar esta fecha tan señalada es disfrutar de algunos de los mejores juegos de terror.

Si te gusta el plan pero tienes un PC poco potente y no sabes qué juegos elegir tranquilo, en este artículo te hemos preparado una selección con 20 títulos que no te puedes perder, y que son muy asequibles.

Todos los juegos de terror que encontrarás en este artículo funcionarán sin problemas en cualquier PC que cumpla con la siguientes especificaciones:

Procesador Intel Core i5 4000 o AMD Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 760 o Radeon R9 270X con 2 GB de VRAM.

Disco duro como unidad de almacenamiento.

Podéis encontrar los juegos listados en plataformas como Steam y Good Old Games sin ningún problema, y no requieren del uso de emuladores ni dan problemas de configuración o rendimiento, algo especialmente importante en los más antiguos.

Si buscas más juegos con pocos requisitos no te pierdas este artículo, donde encontrarás muchas más recomendaciones interesantes.

1.- The Evil Within

Uno de mis juegos de terror favoritos de todos los tiempos, y uno de los mejores de su género. Tiene detalles que recuerdan a Resident Evil 4, pero parte de un enfoque totalmente original y ofrece una experiencia única. No te lo pierdas.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Quad o AMD FX 4300.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850 con 1 GB.

50 GB de espacio libre.

2.- FEAR 3

Aunque esta entrega se enfoca más a la acción que las anteriores consigue crear una atmósfera muy cuidada, y tiene momentos realmente impactantes. Vale la pena, sobre todo si te gustan los juegos de acción en primera persona y el gore.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon X2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7800 GTX o Radeon X1800 con 512 MB.

10 GB de espacio libre.

3.- Resident Evil 2 Remake

Un juego que no necesita presentación. Sigue siendo uno de los mejores remakes de la historia, ofrece una experiencia de horror y supervivencia equilibrada, y trae una enorme cantidad de contenido. Si solo puedes comprarte un Resident Evil no lo dudes, escoge este.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core i3 2000 o FX 4100.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 con 1 GB de memoria gráfica.

26 GB de espacio libre.

4.- Dying Light

Es uno de mis juegos de zombis favoritos. Si crees que no da miedo porque puedes correr mucho y hacer acrobacias tranquilo, atrévete a jugarlo durante la noche y descubrirás lo que es el miedo de verdad cuando te persigan los enemigos más fuertes, rápidos y peligrosos. Muy buena ambientación, y muy cuidado.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-2500 o AMD FX-8320.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 o Radeon HD 6870.

40 GB de espacio libre.

5.- Alien Isolation

Un clásico del género que te hará sentir totalmente indefenso. Es ahí precisamente donde reside su «magia», aunque su cuidada ambientación también brilla con luz propia.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Duo E8500 o AMD Athlon 64 X2 6000+.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 430 o Radeon HD 5550.

35 GB de espacio libre.

6.- Deadlight

Es un gran desconocido, pero los que tuvimos la suerte de jugarlo en su momento lo consideramos como una auténtica obra de arte. Muy buena atmósfera, una jugabilidad sencilla pero bien afinada, y una historia sorprendente. Muy recomendable.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador a 2 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con Shader Model 3.

5 GB de espacio libre.

7.- Zombi

Es un juego que o te gusta o lo odas. A mí me pareció original e innovador, y su ambientación hace que valga la pena. Una buena opción, sobre todo si te gustan los juegos de zombis con un enfoque más centrado en la supervivencia y la exploración.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Duo E7200 o AMD Athlon II X2 240.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 450 o Radeon HD 5770.

25 GB de espacio libre.

8.- Outlast

Uno de los mejores juegos de terror de toda la historia, tanto por ambientación como por desarrollo, jugabilidad y plantel de enemigos. Logra hacernos sentir indefensos y nos mantiene en tensión de una manera que, hasta ahora, no he vuelto a sentir con ningún otro juego.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador de doble núcleo a 2,2 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GTX o Radeon HD 3870 con 512 MB.

5 GB de espacio libre.

9.- DOOM III: BFG Edition

Es una versión mejorada del original que llegó a PC y consolas hace ya más de 20 años. Las mejoras gráficas que trae le han sentado muy bien, y la campaña principal logra sumergirnos en una ambientación verdaderamente terrorífica cargada de sustos inesperados.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador de dos núcleos.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GT o Radeon HD 4870.

11 GB de espacio libre.

10.- Resident Evil Remaster HD

Es uno de los mejores juegos de la franquicia. Este título fue un remake del primer Resident Evil, y la versión HD nos permite disfrutarlo en alta resolución. Conserva la esencia clásica de la franquicia, con cámaras fijas, y mantiene una ambientación fantástica gracias a sus escenarios pre-renderizados.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

20 GB de espacio libre.

11.- Silent Hill 4: The Room

No es la mejor entrega de la saga, pero nos ofrece una historia única y bien desarrollada, y tiene momentos muy impactantes. Está disponible en Good Old Games, así que a pesar del tiempo que tiene funciona sin problemas en PC.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

CPU a 1,8 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c.

5 GB de espacio libre.

12.- Blood Fresh Supply

Lo jugué en su momento en mi PC con procesador Pentium a 133 MHz, y quedé totalmente enamorado de este juego. A pesar de que sus gráficos están totalmente obsoletos tiene un encanto único, y sigue siendo uno de los mejores juegos de terror con acción frenética para jugar en Halloween.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

CPU de doble núcleo.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10 y 256 MB de VRAM.

1 GB de espacio libre.

13.- No, I´m not a Human

Este juego trajo un soplo de aire fresco a un género muy manido, y se convirtió en uno de los más jugados y de los más populares a nivel de streaming en las principales plataformas de vídeo online, como YouTube. Es el fin del mundo, estás atrincherado en tu casa, tú decides a quién dejas pasar, y asumes las consecuencias de tus actos.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Intel Core i3 o AMD FX 4000.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 5830.

2 GB de espacio libre.

14.- Zombie Army Trilogy

Acción frenética en una Segunda Guerra Mundial alternativa en la que Hitler ha logrado crear una legión de soldados zombi. Simple pero divertido, con una ambientación excelente y un apartado gráfico que no ha envejecido nada mal.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

CPU de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850.

15 GB de espacio libre.

15.- SOMA

Uno de los mejores juegos de terror que nos lleva a una base situada bajo el océano Atlántico, y que pondrá a prueba nuestra capacidad de supervivencia. El peligro acecha en cada esquina, y puede adoptar cualquier forma. Muy bueno, ideal para los amantes de los juegos más pausados que no se centran en la acción.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador de dos núcleos y cuatro hilos.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 260 o Radeon HD 4870.

25 GB de espacio libre.

16.- Dead Space

Un clásico que redefinió el género y se atrevió a ir contracorriente. En los juegos de terror se nos dice, casi siempre, que es mejor apuntar a la cabeza. En Dead Space lo mejor es desmembrar a nuestros enemigos. Mantiene el mismo encanto que tenía en el momento de su lanzamiento. No deberías perdértelo.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador a 2,8 GHz (un núcleo).

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o ATi X1600 Pro con 256 MB.

7,5 GB de espacio libre.

17.- I Have No Mouth And I Must Scream

Este juego habrá dado un golpe de nostalgia a nuestros lectores más veteranos. Una aventura gráfica clásica de terror que nos lleva a vivir un escenario apocalíptico tan cruel como impactante. No quiero decir nada más por no haceros spoilers. No te dejes llevar solo por sus gráficos, merece una oportunidad.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

CPU a 1,8 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c.

2 GB de espacio libre.

18.- Darkwood

Un juego de supervivencia que apuesta por el terror puro jugando con la eterna guerra entre la luz y la oscuridad. Tiene un diseño artístico sencillo pero cuidado que le confiere una personalidad única, y nos permite explorar con total libertad, sabiendo que cada decisión que tomemos tendrá impacto en el juego.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

CPU de doble núcleo.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 4850.

6 GB de espacio libre.

19.- Metro: Last Light Redux

Uno de mis juegos posapocalípticos favoritos, y uno de los más trabajados en cuanto a nivel de historia y de ambientación. No tiene un componente de terror tan marcado como los demás, pero su atmósfera desoladora y el toque paranormal que rodea a su historia hacen que merezca estar en esta lista.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GTS o Radeon HD 3870 con 1 GB.

10 GB de espacio libre.

20.- Layers of Fear

Un juego de terror en primera persona que causó sensación en su momento, y que nos lleva a explorar una enorme mansión victoriana con un único objetivo: mantener la cordura y sobrevivir a nuestro propio pasado.

Requisitos mínimos: