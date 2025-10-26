Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCV)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

GeForce RTX 5070 de 12 GB frente a GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB: ¿cuál es mejor compra?. En nuestra comparativa ponemos frente a frente dos gráficas que podrían ocupar tu próximo equipo gaming y analizamos qué importa más ahora: potencia bruta o memoria de vídeo extra‑VRAM. Si estás valorando una actualización, este artículo te da argumentos para decidir con cabeza.

Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas. Si al mirar modelos de GPU te pierdes entre siglas, números y generaciones, esta guía lo aclara de forma sencilla: diferencias clave entre generaciones, qué elegir según presupuesto y rendimiento, y en qué fijarte para que saber realmente qué estás comprando.

Cómo probar el rendimiento de un PC con estas aplicaciones gratuitas. Si quieres saber qué puede dar de sí tu equipo o detectar si algo lo frena, aquí tienes una selección de aplicaciones sin coste que permiten medir y comparar el rendimiento del PC de forma sencilla. Ideal para tener una visión clara antes de actualizar hardware.

Corsair EX400U SURVIVOR: análisis completo. Hemos puesto a prueba este SSD externo compacto y robusto de Corsair para ver cómo se comporta en entornos exigentes: diseño pensado para ser portátil, velocidades destacadas y compatibilidad USB‑C que lo hace muy versátil. Si estás considerando un almacenamiento externo de calidad, esta lectura te interesa.

Cómo desinstalar aplicaciones en Windows 11 y mejorar su rendimiento. Liberar espacio y quitar software innecesario puede ser clave para que tu PC vuelva a responder como al inicio: en esta guía te mostramos cómo hacerlo de forma segura y qué ventajas obtendrás para que tu sistema rinda mejor.

La (nueva) guerra de los navegadores web (IA). Los navegadores entran en una fase definitoria: ya no solo compiten por velocidad o plugins, sino por quién integra mejor la inteligencia artificial. En este artículo analizamos cómo tecnologías como los agentes de IA cambian el terreno de juego y el papel que están jugando «nuevos» actores frente a los ya consolidados en este mercado.

GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB frente a Radeon RX 9060 XT de 16 GB: ¿cuál es mejor compra? Si estás pensando en renovar tu tarjeta gráfica, en esta comparativa enfrentamos dos modelos muy equilibrados y potentes para ayudarte a elegir con criterio entre las últimas propuestas de NVIDIA y AMD.

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

