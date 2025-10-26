A Fondo
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCV)
Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:
GeForce RTX 5070 de 12 GB frente a GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB: ¿cuál es mejor compra?. En nuestra comparativa ponemos frente a frente dos gráficas que podrían ocupar tu próximo equipo gaming y analizamos qué importa más ahora: potencia bruta o memoria de vídeo extra‑VRAM. Si estás valorando una actualización, este artículo te da argumentos para decidir con cabeza.
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas. Si al mirar modelos de GPU te pierdes entre siglas, números y generaciones, esta guía lo aclara de forma sencilla: diferencias clave entre generaciones, qué elegir según presupuesto y rendimiento, y en qué fijarte para que saber realmente qué estás comprando.
Cómo probar el rendimiento de un PC con estas aplicaciones gratuitas. Si quieres saber qué puede dar de sí tu equipo o detectar si algo lo frena, aquí tienes una selección de aplicaciones sin coste que permiten medir y comparar el rendimiento del PC de forma sencilla. Ideal para tener una visión clara antes de actualizar hardware.
Corsair EX400U SURVIVOR: análisis completo. Hemos puesto a prueba este SSD externo compacto y robusto de Corsair para ver cómo se comporta en entornos exigentes: diseño pensado para ser portátil, velocidades destacadas y compatibilidad USB‑C que lo hace muy versátil. Si estás considerando un almacenamiento externo de calidad, esta lectura te interesa.
Cómo desinstalar aplicaciones en Windows 11 y mejorar su rendimiento. Liberar espacio y quitar software innecesario puede ser clave para que tu PC vuelva a responder como al inicio: en esta guía te mostramos cómo hacerlo de forma segura y qué ventajas obtendrás para que tu sistema rinda mejor.
La (nueva) guerra de los navegadores web (IA). Los navegadores entran en una fase definitoria: ya no solo compiten por velocidad o plugins, sino por quién integra mejor la inteligencia artificial. En este artículo analizamos cómo tecnologías como los agentes de IA cambian el terreno de juego y el papel que están jugando «nuevos» actores frente a los ya consolidados en este mercado.
GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB frente a Radeon RX 9060 XT de 16 GB: ¿cuál es mejor compra? Si estás pensando en renovar tu tarjeta gráfica, en esta comparativa enfrentamos dos modelos muy equilibrados y potentes para ayudarte a elegir con criterio entre las últimas propuestas de NVIDIA y AMD.
Otro contenido de MC que no debes perderte
Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:
- La actualización de octubre de Windows 11 25H2 es otro desastre
- Cómo reiniciar el controlador gráfico en Windows
- Cuidado con la pasta térmica de este fabricante: no la compres, produce corrosión y es peligrosa para tu salud
- Todos los Galaxy S26 utilizarán el Exynos 2600: ¿buena o mala noticia?
- Cómo instalar el parche de emergencia para Windows 11
- Sarah Bond confirma que habrá Xbox Next y que no descarta una portátil propia
- Resident Evil 0 Remake en desarrollo, nuevos detalles
- ChatGPT Atlas, el navegador IA que quiere acabar con Google
- Intel Core Ultra 200 Plus: primer vistazo a los nuevos procesadores de Intel
- PS6 no puede caer en este gran error, según el ex-jefe de PlayStation
- Los monitores GIGABYTE G27U apuestan por el modo dual
- El Apple Vision Pro fue un fracaso tan grande que ni Apple lo quiere
- Claude estrena memoria personalizada
- Microsoft presenta Mico, el ‘Clippy’ para la era de la IA
- Ya disponible shadPS4 0.11.1, nueva versión del emulador de PS4
- The Division 3 no está en peligro, sigue en desarrollo
- El iPhone Air podría seguir el camino del mini y del Plus
- Electronic Arts integra IA y genera rechazo interno
- Volkswagen Tiguan Ehybrid 2025, contacto
- Copilot usado en una nueva técnica de phishing
Más artículos de TPNET que pueden interesarte
Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés:
