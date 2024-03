El Nothing Phone (2a) ya es oficial y cumple con lo que se esperaba de él

El Nothing Phone (2a) ya es oficial. El nuevo smartphone de la compañía de Carl Pei, que en su día fue cofundador y directivo de OnePlus, ha llegado cumpliendo con muchos de los rumores y datos filtrados que han sido publicados antes de este anuncio, por lo que ya nos podemos hacer una idea bastante clara de su perfil y qué tipo de producto es.

Para los que anden perdidos, el Nothing Phone (2a) es en esencia una versión menor del Nothing Phone (2), con menos prestaciones y un menor precio, pero manteniendo en base un diseño similar y compartiendo bastantes de las características. Viendo que el modelo original emplea un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, es obvio que hay margen para comercializar un dispositivo más modesto que a la vez va muy sobrado para la inmensa mayoría de los usuarios. No, no es necesario un SoC tope de gama para mensajería, correo electrónico, redes sociales y navegación web.

Como el mercado de los smartphones está saturado de propuestas muy similares entre sí, vamos a empezar con uno de los aspectos más interesantes del Nothing Phone (2a): la interfaz Glyph, que cuenta con 26 zonas direccionables individualmente. Las tres luces incorporadas soportan el temporizador de Glyph (Glyph Timer), la antorcha de Glyph (Glyph Torch), el progreso de Glyph (Glyph Progress) y las notificaciones. Por otro lado, el panel posterior envuelve los bordes en un ángulo de 90 grados para hacer que el dispositivo sea más resistente a las caídas, a lo que se suma una parte trasera que está disponible en colores negro o blanco.

En cuanto a las características externas, el usuario verá que el Nothing Phone (2a) implementa una pantalla de 6,78 pulgadas de tipo AMOLED con 10-bit de profundidad de color, una resolución nativa de 1.084×2.412 píxeles, una tasa de refresco variable dentre 30 y 120 hercios y un pico de brillo de 1.300 nits.

En lo que respecta a las partes internas, nos encontramos con un Dimensity 7200 Pro de MediaTek como SoC, 8 o 12 gigabytes de RAM, 128 o 256 gigabytes de almacenamiento interno para datos, además de una batería de 5.000mAh que puede ser cargada a 45 vatios hasta el 50% en 23 minutos y hasta el 100% en 59 minutos.

La configuración de cámaras no es en apariencia espectacular, pero puede ser suficiente para usuarios que no tienen grandes exigencias. En la parte trasera hay una configuración dual en la que el sensor principal es de 50MP, apertura de f/1.88 y estabilización óptica de imagen (OIS), mientras que la secundaria es una gran angular de enfoque fijo, que soporta una resolución de 50MP y una apertura de f/2.2. Por su parte, la cámara frontal es de 32MP y apertura de f/2.2.

Como última característica a destacar está el sistema operativo, que en este caso es Android 14 con la capa de personalización Nothing OS 2.5. Merece la pena mencionar que Nothing Phone ha prometido tres años de actualizaciones del sistema operativo y cuatro años de actualizaciones de seguridad. Estos números pueden no sonar mal viendo las agresivas políticas de obsolescencia programada que se suelen manejar en esta industria, pero aun así nunca viene mal mirar si se puede prolongar la vida útil con una ROM.

El Nothing Phone (2a) estará disponible a nivel global, con la salvedad de Estados Unidos, a partir del 12 de marzo de 2024. Los precios son de 329 euros para el modelo con 8GB de RAM y 128GB para almacenamiento de datos (incluido el sistema operativo) y 379 euros para el modelo con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.