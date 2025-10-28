Halo: Campaign Evolved: original frente a Remaster y Remake

Microsoft ha presentado Halo: Campaign Evolved, un remake del juego original que llegó en su momento a Xbox, y que posteriormente recibió una profunda remasterización para adaptarlo Xbox One y a PCs más modernos.

Las diferencias a nivel técnico y de calidad gráfica que hay entre la versión original y el remaster son enormes, porque esta versión no se limitó a cambiar texturas y a subir la resolución, sino que tocó toda la geometría para mejorar el nivel de detalle y conseguir que el juego luciera de verdad como un título de la generación de Xbox One.

El salto fue enorme, y el remaster de Halo realmente tuvo un gran impacto, pero con Halo: Campaign Evolved el listón ha subido muchísimo, tanto que ha alcanzado un nivel técnico propio de un juego de la generación actual, tanto por la calidad de la geometría como por los efectos gráficos en general (iluminación, sombras, partículas y reflejos).

Esa es la mejor manera de describir las diferencias que hay entre uno y otro de una manera sencilla y rápida. El Halo original conserva la geometría clásica de los títulos de su época, lo que se traduce en unos modelos más planos y básicos, y en unos escenarios más vacíos, menos detallados, con una vegetación simple y un texturizado muy limitado.

En la versión remasterizada la mejora más significativa la tenemos en la geometría, que hace que el modelado de personajes, escenarios y objetos dé un salto monumental, y todo pase a estar mucho más detallado. También mejoran la calidad de las texturas, la vegetación y la iluminación, que ahora tiene una mayor presencia.

El remake sube aún más el listón, y nos presenta una geometría superior, lo que permite conseguir un mayor nivel de detalle en todos los elementos del juego. Mejora también la riqueza del escenario, la calidad del agua, el texturizado y numerosos efectos, como la iluminación, las sombras y las transparencias, que son especialmente llamativas en los escudos de los Jackals.

La distancia de visión y el nivel de detalle en objetos lejanos también han mejorado. En general el remake consigue un acabado mucho más orgánico y realista en todas las escenas, y cuenta con un sistema de iluminación volumétrica presente tanto en exteriores como en interiores que mejora la ambientación y la inmersión. Está a la altura de la generación actual, de eso no hay ninguna duda.

Halo: Campaign Evolved estará disponible en 2026, y llegará a Xbox Series X-Series S, PS5 y PC. Sí, has leído bien, estará disponible también para la consola de Sony. Esto supone el fin de una de las exclusividades más importantes de Xbox.