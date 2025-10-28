Zen 6 podría retrasarse a 2027, os contamos por qué

La presentación de Zen 6 se espera para finales de 2026, pero un nuevo rumor dice que AMD podría retrasar su lanzamiento a 2027. El motivo de ese retraso es tan simple como importante, y se debería a que TSMC ha tenido que posponer la disponibilidad de su nodo N2X a 2027.

Los procesadores Zen 5 para PCs de escritorio utilizan el nodo de 4 nm de TSMC, que está disponible desde 2022, y goza de una gran madurez. Los procesadores EPYC Turin, basados en esa misma arquitectura, están fabricados en el nodo de 3 nm de TSMC.

Para conseguir un gran salto generacional AMD sabe que necesita recurrir al nodo de 2 nm de TSMC, y ahí es donde tenemos el problema. En la hoja de ruta que la compañía taiwanesa publicó en 2024 aparecía la disponibilidad del nodo N2X de 2 nm para 2026, y en la nueva hoja de ruta dicho nodo se ha movido a mediados de 2027.

En las filtraciones de documentación que hemos visto, que en teoría procede de AMD, se indica que la unidad CCD (el chiplet CPU) de Zen 6 va a utilizar el nodo N2X de TSMC. Esto significa que AMD tendrá que esperar a que TSMC tenga listo dicho nodo para poder empezar a fabricar sus procesadores, y que según esa nueva hoja de ruta no estará listo hasta 2027.

Cómo podría AMD evitar el retraso de Zen 6 a 2027

Lo tendría muy fácil, ya que solo tendría que recurrir al nodo N2P de TSMC, que en teoría estará disponible a principios de 2026, lo que daría margen suficiente a AMD para fabricar una buena cantidad de procesadores Ryzen de próxima generación y tenerlos listos para el lanzamiento.

Tiene sentido, porque ese nodo se ajusta mejor a las necesidades y a los requisitos de esa nueva generación de CPUs. En esa dirección apuntan precisamente otras fuentes de confianza, como KeplerL2, quien dijo que los Ryzen basados en la arquitectura Zen 6 utilizarán dicho nodo.

Qué diferencias hay entre ambos nodos

El nodo N2P está diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una buena eficiencia, tiene un pico de voltaje máximo más bajo y es la opción de consumo general que ofrece TSMC, es decir, no es una opción altamente especializada.

Este nodo cuenta con mejoras importantes a nivel de diseño, entre las que destaca la alimentación trasera y el uso de transistores GAA (gate all around), que reducen el riesgo de sufrir fugas eléctricas en las puertas lógicas. Es una evolución del nodo de 2 nm base de TSMC.

Por su parte el nodo N2X es una versión superior al nodo N2P. Está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento posible, así que se enfoca más bien a componentes para servidores, centros de datos y computación de alto rendimiento.

Este nodo tiene un pico de voltaje mayor que el anterior, y está pensado para procesadores de alto rendimiento tipo HPC, tarjetas gráficas y ASICs también de alto rendimiento.

Vistas estas diferencias, creo que salta a la vista que para AMD sería mejor implementar el nodo N2P en los Ryzen basados en Zen 6, y reservar el nodo N2X para los Threadripper y EPYC de dicha generación.