Una nueva remasterización de ‘Halo: Combat Evolved’ apunta a llegar a PlayStation 5

La diversificación de Xbox en publicadora de juegos para PlayStation 5 y Nintendo Switch ha abierto la posibilidad de ver todos los grandes juegos de la casa verde en las plataformas de la competencia, incluidas sagas tan icónicas como Halo. Lejos de ser una especulación poco creíble, parece que esa idea va tomando forma ante la presunta llegada de un remaster de Halo: Combat Evolved a la consola de última generación de Sony.

Para los que anden perdidos, Halo: Combat Evolved es comercialmente la primera entrega de la saga y la segunda en términos cronológicos, ya que los acontecimientos que transcurren en él van después de Halo: Reach. El presunto remaster que está en camino, como es obvio, también vería la luz en consolas Xbox y en la plataforma mediante suscripción Game Pass, que se ha convertido aparentemente en el medio más popular de la división de videojuegos del gigante de Redmond.

La nueva remasterización de Halo: Combat Evolved que supuestamente está en camino estaría en estos momentos en una fase inicial de su desarrollo. Viendo que se trata de un juego que existe y que no es un remake, lo lógico es esperar que el tiempo necesario para hacerlo no sea excesivo, pero una mala gestión del proyecto o los proyectos involucrados siempre puede llevar a retrasos e incluso a un producto mediocre en el peor de los casos.

Esta no sería la primera remasterización del Halo original si contamos el calendario de lanzamientos de toda la saga, ya que 343 Industries desarrolló Halo: Combat Evolved Anniversary para Xbox 360 y luego dicha versión fue incluida en la popular Halo: The Master Chief Collection. El título original, que apareció para la primera Xbox en el año 2002, fue portado a PC al año siguiente de la mano de Gearbox.

Tom Warren, periodista de The Verge que ha publicado sobre esta nueva remasterización de Halo: Combat Evolved para PlayStation 5 y plataformas actuales de Microsoft, ha comentado que dicho desarrollo pertenecería a un proyecto conocido internamente como Project Latitude, con el que el gigante de Redmond impulsa los desarrollos multiplataforma y del que forman parte títulos como Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded. El éxito de Sea of Thieves en PlayStation 5 a buen seguro que invitará a seguir la misma línea.

Es importante tener en cuenta que el lanzamiento de Halo: Combat Evolved para PlayStation 5 no tiene todavía confirmación oficial, pero con unas ventas de consolas Xbox que son muy inferiores a las de Sony y con un Game Pass que no termina de despegar en cuanto a cantidad de usuarios (veremos si Call of Duty es el acicate que cambia esa tendencia), llevar juegos a PlayStation 5 y Nintendo Switch se ha convertido para Microsoft en la vía más segura para rentabilizar unos desarrollos cada vez más caros.

Imagen de portada creada con inteligencia artificial.