Battlefield REDSEC, todo lo que debes saber del batttle royale gratis de Battlefield 6

Recuerdo que, cuando empezaron a circular los primeros rumores sobre Battlefield 6, se produjeron algunas filtraciones que decían que este iba a tener un modo battle royale gratuito. Esos rumores tuvieron algunas idas y venidas, pero al final se han confirmado con el anuncio de Battlefield REDSEC.

¿Qué es Battlefield REDSEC?

Como hemos dicho en el título de este artículo, es un nuevo modo de juego independiente de Battlefield 6 que nace como un auténtico battle royale. Este será totalmente gratuito (free to play), lo que significa que no tendremos que pagar nada por jugar.

¿Cómo se podrá jugar a Battlefield REDSEC?

Lo más probable es que tengamos que descargar un cliente específico, ya que como hemos dicho será independiente de Battlefield 6, e instalarlo. Para que tengáis una referencia, lo más seguro es que funcione de una manera similar a Call of Duty Warzone.

¿Qué ofrecerá este nuevo modo de juego?

Será un modo multijugador online, siempre conectado, competitivo, donde encontraremos partidas para un máximo de cien jugadores que se dividirán en escuadrones de hasta cuatro jugadores.

Podremos pilotar vehículos, y disfrutaremos de todos los avances tecnológicos que ha introducido Battlefield 6, como la destrucción táctica y realista de escenarios. También se implementará la mecánica del anillo de la muerte, que es todo un clásico en los battle royale y reduce de forma gradual el tamaño del mapa.

¿Cuándo estará disponible Battlefield REDSEC?

Se espera que llegue hoy a partir de las 16:00 horas (hora española). Es muy probable que en el momento de su lanzamiento os encontréis con unas colas bastante largas, así que mucha paciencia, porque la espera podría llegar a demorarse varias horas.

Es algo normal en este tipo de lanzamientos. Con Battlefield 6 también se produjeron algunas colas, así que paciencia, no queda otra.

¿En qué plataformas se podrá jugar?

En las mismas para las que se lanzó Battlefield 6, es decir, llegará a PS5, Xbox Series S-X y PC.

¿Qué requisitos tendrá Battlefield REDSEC?

Los requisitos del juego en PC serán los mismos que los de Battlefield 6, porque utiliza el mismo motor gráfico y tiene el mismo nivel técnico, así que necesitaremos contar al menos con la siguiente configuración para poder jugarlo de forma decente:

Windows 10 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600 (6 núcleos).

16 GB de memoria RAM en doble canal a 2.133 MT/s.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A380 con 6 GB de memoria gráfica.

55 GB. Soporta HDD, pero se recomienda SSD.

Chip TPM 2.0 o equivalente, arranque seguro, HVCI y VBS.

Os dejo el vídeo integrado de YouTube donde podréis ver el tráiler de lanzamiento a partir de las 16:00 horas de hoy.