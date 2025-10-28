Noticias
El iPhone 18 traerá un cambio fundamental para soportar IA avanzada
Apple siempre ha jugado mucho con la configuración de hardware de sus dispositivos para forzar diferencias entre gamas y modelos, algo que en muchos casos ha acabado perjudicando al usuario, y creando generaciones que era mejor obviar. El iPhone 17 es un buen ejemplo, ya que repite la configuración de 8 GB de RAM del iPhone 16, algo que podría cambiar con el iPhone 18.
Las últimas informaciones afirman que el iPhone 18 recibirá una mejora importante a nivel de hardware, y que contará con 12 GB de RAM. Si se confirma, esto supondría un aumento de 4 GB de RAM frente al iPhone 17, es decir, tendría un 50% más de memoria, y se colocaría al mismo nivel que los iPhone 17 Pro y Pro Max, que también tienen 12 GB de RAM.
¿Por qué es tan importante un iPhone 18 con 12 GB de RAM?
La cantidad de RAM se ha vuelto muy importante en los smartphones en general por la integración de modelos de IA avanzada en dichos terminales. Al integrar esos modelos se consume una cantidad de memoria determinada que puede dejar de estar disponible para el sistema de forma permanente, así que es fundamental contar con más de 8 GB de RAM para tener un rendimiento óptimo.
Por ejemplo, los modelos de IA integrada que están funcionando de forma permanente para ofrecer funciones concretas en todo momento pueden consumir fácilmente entre 3 GB y 4 GB de RAM. Si tenemos un smartphone con 8 GB de RAM solo quedarán libres para el sistema y las aplicaciones entre 5 GB y 4 GB, una cantidad insuficiente para conseguir un rendimiento óptimo.
Ya lo avisó Google hace cosa de un año, para mover IA avanzada en smartphones es necesario tener bastante RAM, y aunque es posible contar con esta tecnología en modelos con 8 GB lo ideal es no bajar de 12 GB de RAM, sobre todo para poder ofrecer esas funciones de IA «siempre disponible» con un buen rendimiento y una rápida respuesta. Para conseguir esto necesitan residir en la RAM de forma permanente, como os dije anteriormente.
¿Cómo afectará esto a los iPhone 18 Pro y Pro Max?
Puede que Apple decida también aumentar la cantidad de RAM de dichos terminales hasta los 16 GB, pero la verdad es que tengo dudas, porque Apple dio el salto a los 12 GB con los iPhone 17 Pro y Pro Max, así que será extraño ver otro salto en la cantidad de RAM con tan solo un año de diferencia.
Toda la serie iPhone 18, tanto el modelo estándar como los Pro y Pro Max, podrían utilizar chips de LPDDR5X de Samsung, aunque se comenta que la compañía de la manzana está negociando también con otras empresas para ver cuál le ofrece el mejor acuerdo.
Este tema es importante, porque el precio de la RAM está subiendo considerablemente debido a la mayor demanda que está generando la creciente adopción de la IA, y esta tendencia no parece que vaya a cambiar ni a corto ni a largo plazo.
