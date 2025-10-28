MSI ha ampliado su línea de tarjetas gráficas con dos nuevos modelos MSI Inspire ITX especialmente diseñados para las computadoras más compactas, mini-PCs, computadoras para cine en casa y en general plataformas de juego básicas en tamaño reducido.

Las MSI Inspire ITX tienen unas dimensiones de tan solo 147 × 120 × 45 mm, ocupan dos ranuras PCIe y usan un sistema de refrigeración con un solo ventilador Torx Fan 5.0 y un solo tubo de calor. Incorporan un conjunto completo de modernas salidas de pantalla: tres DisplayPort 2.1b y una HDMI 2.1b.

En su interior, usan el chip GeForce RTX 5050. Es la versión básica de la serie 50 de NVIDIA, pero es una gráfica dedicada con potencia suficiente para este tipo de formatos, ITX y factores de forma pequeños (SFF), y tienen acceso a las características que el gigante verde ha traído para su última generación ‘Blackwell’, como el DLSS 4, la tecnología de baja latencia Reflex o el trazado de rayos con renderizado neuronal.

Además, los usuarios pueden seleccionar entre modos de funcionamiento ‘Gaming’ y ‘Silencioso’ en el MSI Center o profundizar en la personalización y el overclocking con el MSI Afterburner.

Tanto la MSI Inspire ITX estándar (G5050-8II) como la edición OC (G5050-8IIC) incorporan el núcleo gráfico GB207-300 de NVIDIA con 2560 núcleos CUDA y 8 GB de memoria GDDR6 dedicada, con ancho de banda de 20 Gbps en una interfaz de 128 bits. La principal diferencia entre los dos modelos radica en la frecuencia de reloj: 2572 MHz para el modelo base y 2602 MHz para la variante OC.

Los requisitos de energía son moderados en lo que es otra ventaja de este tipo de diseños. Ambas tarjetas tienen un TDP de 130 W y utilizan un solo conector de alimentación PCIe de 8 pines. MSI recomienda una fuente de 550 vatios para alimentar la tarjeta y el resto de componentes.

No se ha informado del precio de estas MSI Inspire ITX que vienen a cubrir las necesidades gráficas de los formatos de computadoras más compactas, con modelos de bajo consumo y a un precio contenido. Obviamente se podría pedir más rendimiento con el chip RTX 5060 o 5070, pero ya hablaríamos de unas necesidades energéticas y precio superiores.