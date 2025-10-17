Si buscas juegos para PC con pocos requisitos para pasar un rato divertido y disfrutar de tu viejo equipo sin tener que actualizar componentes tranquilo, en este artículo hemos realizado una selección muy cuidada donde encontrarás nada más y nada menos que 64 juegos para PC con pocos requisitos que todavía mantienen un buen apartado gráfico.

Antes de entrar en materia quiero explicaros por qué me he animado a compartir con vosotros esta selección de 64 juegos para PC con pocos requisitos. El motivo principal es que, con la situación que vive el sector de las tarjetas gráficas, actualizar dicho componente se ha convertido en algo imposible. En este escenario, los juegos con pocos requisitos y buena calidad gráfica se han convertido en un auténtico salvavidas para todos aquellos que quieren jugar de forma decente en un PC que tiene ya unos cuantos años, y sin tener que gastar dinero. Para que todos podáis encontrar algún título que sea de vuestro agrado, he realizado una selección amplia y variada con diferentes géneros.

No quiero que tengáis dudas sobre qué entendemos por juegos con pocos requisitos, ya que es un concepto muy amplio que podemos enfocar de muchas maneras distintas, así que os voy a dar una descripción del equipo tipo que encaja en con esa idea de juegos con pocos requisitos que hemos aplicado en esta selección de juegos:

Procesador Intel Core i5 2500 o AMD FX 6300 (años 2011 y 2012).

8 GB de RAM DDR3.

Tarjeta gráfica GTX 660 o Radeon HD 7850 con 2 GB de memoria gráfica (2012). También entrarían aquí sus equivalencias en tarjetas gráficas más actuales, como las GeForce GTX 950 y Radeon RX 560, que son un poco más potentes.

Como podéis ver hemos subido el listón en términos de potencia frente a los artículos anteriores que veníamos publicando, donde partíamos de una configuración más modesta, pero esta configuración pronto cumplirá nueve años, lo que significa que es muy antigua, bastante asequible y refleja mejor la realidad actual de la mayoría de los jugadores con un presupuesto bajo. Por ello, es la que sirve de base a este artículo. Esto quiere decir que, si contáis con esos componentes, podréis mover los 64 juegos que hemos seleccionado sin ningún problema. Ahora sí, entramos en materia, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

Juegos para PC con pocos requisitos que no debes perderte

1.-Wolfenstein: The New Order

Una de las mejores entregas de la conocida franquicia de id Software que nos llevará, una vez más, a luchar contra los nazis en una realidad alternativa donde, gracias al uso de una tecnología secreta, lograron ganar la Segunda Guerra Mundial.

Muy recomendable, tanto por calidad gráfica como por jugabilidad y ambientación, y poco exigente a nivel de hardware, ya que utiliza el motor idTech 5.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 460 o Radeon HD 5850.

50 GB de espacio libre.

2.-Sleeping Dogs

Es un título que adopta un estilo que recuerda claramente a GTA V, pero tiene personalidad propia, ofrece una ambientación fantástica y sumamente inmersiva, y ofrece horas y horas de diversión. Muy recomendable, y poco exigente.

Ha estado disponible en numerosas ocasiones con descuentos muy jugosos, y tiene un alto grado de rejugabilidad, gracias a todas las posibilidades de personalización que ofrece.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

20 GB de espacio libre.

3.-Guild Wars 2

Es uno de mis juegos MMORPG favoritos, y uno de los juegos para PC con pocos requisitos que mejores gráficos tiene en relación al hardware que pide, y al tiempo que tiene en sus espaldas.

Podemos jugarlo de forma gratuita y disfrutarlo sin problemas aunque no gastemos ni un céntimo, aunque eso sí, ofrece tanto contenido que puede abrumaros con facilidad, así que si empezáis a jugar tomároslo con calma.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

Core 2 Duo o Athlon X2 64. Recomendada una CPU de dos núcleos y cuatro hilos.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon 2600 XT con 512 MB.

70 GB de espacio libre.

Para jugar a la expansión End of Dragons y siguientes los requisitos suben a:

Windows 7.

Core i3 o AMD Athlon X4 (cuatro hilos).

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon RX 7700.

70 GB de espacio libre.

4.- League of Legends

Otro título gratuito que tiene mucho potencial, y que ofrece horas y horas de diversión. Uno de los mejores MOBAS del momento, aunque requiere paciencia y esmero, sobre todo porque sigue teniendo un problema con la concurrencia de usuarios tóxicos que pueden arruinar, en algunos casos, nuestra experiencia por completo.

A pesar de esa alta toxicidad en su comunidad, merece la pena, sobre todo si te justa el género. Os recuerdo que también es uno de los juegos para PC con pocos requisitos más populares a día de hoy.

Requisitos mínimos:

Windows 7.

CPU a 3 GHz con instrucciones SSE2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8400 GT o Radeon 2400 con 512 MB.

12 GB de espacio libre.

5.-Overwatch 2

Un título competitivo centrado en el modo multijugador que combina lo mejor de un MOBA con ese toque de acción frenética propio de los juegos de acción en primera persona. De lo mejor que ha hecho Blizzard.

Es uno de los juegos para PC con pocos requisitos más actuales y mejor optimizados que encontraremos a día de hoy, ya que funciona de maravilla en el PC que hemos puesto como referencia, ya que cumple, de hecho, sus requisitos recomendados.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core i3 o Phenom X3.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 600 o Radeon HD 7000.

50 GB de espacio libre.

6.-Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

La última entrega de la conocida franquicia de Konami, y una de las más atractivas, tanto por historia como por diseño y factura técnica.

Se trata de un juego intergeneracional que llegó a PS3 y Xbox 360, pero también a PS4 y Xbox One, así que no es muy exigente a nivel de hardware, pero escala muy bien en el equipo tipo que hemos utilizado en este artículo. Uno de los mejores juegos para PC de esta selección.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Quad o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750.

28 GB de espacio libre.

7.-Batman: Arkham City

Una de las mejores entregas de la conocida franquicia del hombre murciélago, y uno de los mejores juegos de acción con enfoque «sandbox» que podemos encontrar. Ha envejecido muy bien, y ofrece mucho contenido.

Sin duda uno de los mejores juegos para PC en relación requisitos-calidad gráfica. Funciona muy bien en el equipo tipo que hemos indicado.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz o AMD Athlon X2 4800+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB.

17 GB de espacio libre.

8.-Battlefield 4

Fue la última entrega intergeneracional de la conocida franquicia de DICE, y gracias a ello ofrece una alta calidad gráfica manteniendo unos requisitos contenidos.

Se mantiene como uno de los mejores juegos para PC dentro del género de la acción bélica, y es una opción muy recomendable tanto por su cuidado modo campaña como por el multijugador.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz o AMD Athlon X2 4800+.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB.

30 GB de espacio libre.

9.-Mirror´s Edge

Ha sido uno de los juegos en primera persona más originales y mejor resueltos que he tenido la suerte de disfrutar hasta el momento, y a mi juicio se mantiene como uno de los mejores juegos para PC, aunque es cierto que por su enfoque, centrado más en el «plataformeo» que en la acción, puede no gustar a todo el mundo.

Funciona de maravilla en el PC tipo que hemos utilizado como referencia.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador a 3 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6800 GT o Radeon X1800 con 256 MB.

8 GB de espacio libre.

10.-GTA V

Todo un clásico que llegó al mercado en 2015 haciendo gala de una optimización fantástica, y cuyo acabado técnico ha aguantado de maravilla el paso del tiempo. Pone a nuestra disposición un excelente modo historia, y un multijugador sobresaliente.

De todos los juegos para PC que hemos listado hasta ahora, este es uno de los que mejor rinde en el PC tipo que hemos puesto.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Quad o AMD Phenom X4 a 2,5 GHz.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GT o Radeon HD 4870 con 1 GB.

72 GB de espacio libre.

11.-Mass Effect 3

La tercera entrega de la franquicia es la más avanzada a nivel técnico, y por tanto la que mejor ha envejecido. Personalmente, os recomendaría jugar a las tres entregas si todavía no lo habéis hecho, ya que tienen un hilo argumental muy bueno y son de lo mejor que podemos encontrar en su género.

Esta última entrega es la más exigente a nivel de hardware, y rinde muy bien en el PC que hemos utilizado como ejemplo.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7900 GT o Radeon X1800 con 256 MB.

30 GB de espacio libre.

12.-Portal 2

Todo un clásico dentro del catálogo de Valve, y uno de los juegos más originales y mejor resueltos de toda la historia. Ofrece una experiencia única que cualquier amante de los videojuegos debería disfrutar, y a nivel gráfico todavía luce bastante bien.

Uno de los juegos para PC más originales que existen, y muy recomendable.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7900 GT o Radeon X1800 con 256 MB.

30 GB de espacio libre.

13.-Fallout 4

Marcó un importante salto a nivel gráfico frente a Fallout 3 que se dejó notar en todos los aspectos, desde el modelado de personajes hasta el nivel de detalle de los escenarios y la densidad de objetos, aunque a mi juicio lo mejor es la ambientación.

De todos los juegos para PC que tengo, este es uno de mis favoritos, de ello dan fe las más de 200 horas que le he dedicado.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core i5 o AMD Phenom II X4.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 550 Ti o Radeon HD 5830 con 1 GB.

30 GB de espacio libre.

14.-Castlevania: Lords of Shadow 2

Estamos ante no de los mejores juegos para PC de acción y aventura, tanto por jugabilidad como por ambientación. A nivel gráfico también ha aguantado muy bien el tipo.

No es nada exigente, y funciona bien incluso en equipos con un hardware inferior al que hemos listado como prototipo en este artículo. Si no lo has probado y te gusta el género, deberías darle una oportunidad.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7800 GTX o Radeon X1800 con 512 MB.

10 GB de espacio libre.

14.-FEAR 3

La tercera entrega de esta conocida franquicia recibió críticas bastante duras, pero la verdad es que raya a un buen nivel, tanto técnico como jugable, y complementa la historia de las dos primeras entregas. No es el cierre que merecía esta saga, sobre todo por lo increíblemente buena que fue la primera parte, pero es disfrutable y tiene unos requisitos muy contenidos.

Podemos moverlo de sobra incluso con configuraciones inferiores a la del PC tipo.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon X2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7800 GTX o Radeon X1800 con 512 MB.

10 GB de espacio libre.

15.-The Evil Within

Lo tengo claro, es uno de los mejores juegos para PC dentro del género «survival horror», y un claro ejemplo de que es posible innovar en un género tan manido tanto a nivel técnico como jugable (las cerillas son una genialidad).

Muy recomendable, y funciona muy bien con la configuración tipo que hemos dado.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Quad o AMD FX 4300.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850 con 1 GB.

50 GB de espacio libre.

16.-Metro: Last Light Redux

Un auténtico deleite a nivel técnico y uno de los mejores juegos para PC con ambientación posapocalíptica y cámara en primera persona. No deberías perdértelo, incluso aunque no te guste especialmente este género.

Ajustando un poco la calidad gráfica podemos disfrutar de una experiencia perfecta con la configuración tipo.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GTS o Radeon HD 3870 con 1 GB.

10 GB de espacio libre.

17.-The Witcher III

Su lanzamiento se produjo en 2015, pero su calidad gráfica es tan buena que ha envejecido de maravilla, y podría pasar perfectamente por un juego lanzado este mismo año.

The Witcher III es uno de los mejores juegos para PC dentro del género del rol de acción con mundo abierto, tanto por excelente factura técnica como por jugabilidad e historia. Imprescindible, y funciona bien en el PC tipo (1080p y calidad media).

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Quad o AMD FX 4100.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 1 GB.

35 GB de espacio libre.

18.-Diablo III

Aunque ha generado opiniones enfrentadas, Diablo III es uno de los mejores juegos para PC dentro del género de rol de acción, y todavía luce muy bien a nivel técnico gracias a su acertado diseño y a su cuidada dirección artística.

Si aún no has tenido la oportunidad de probarlo deberías hacerlo, sobre todo si te gustan los juegos de este estilo.

Requisitos mínimos:

Windows 7 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

25 GB de espacio libre.

19.-Resident Evil 2 Remake

Tuve la suerte de analizarlo en su momento, y sigo pensando que es el mejor remake de la historia, además de uno de los mejores juegos para PC, y también uno de los mejor optimizados.

Si lo configuramos en calidad máxima es exigente, pero en 1080p y calidad media funciona sin problemas en el equipo tipo de 2012 que hemos usado como referencia en este artículo, así que no tengas miedo, podrás jugarlo de forma más que aceptable.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core i3 2000 o FX 4100.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 con 1 GB de memoria gráfica.

26 GB de espacio libre.

20.-Devil May Cry 5

Otro de los grandes juegos que nos ha dejado el motor gráfico RE Engine, el mismo que utiliza Resident Evil 2 Remake. Capcom ha optimizado Devil May Cry 5 tan bien que, con el equipo tipo, podemos jugarlo en 1080p y calidad media sin problemas de fluidez.

También tuve la ocasión de analizarlo en su momento, y me dejó muy buen sabor de boca. Muy recomendable.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core i3 2000 o FX 4100.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 con 1 GB de memoria gráfica.

35 GB de espacio libre.

21.-Rise of the Tomb Raider

La penúltima aventura de Lara Croft marcó un salto generacional muy grande frente a la entrega de 2013, y desde luego dejó el listón muy alto.

Sus mejoras a nivel de calidad gráfica hicieron que los requisitos aumentasen, pero sigue estando al alcance de la configuración tipo que os hemos dado. Podéis estar tranquilos, funciona bien en una GTX 660-HD 7850, siempre que nos movamos en calidad media (1080p).

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core i3 2000 o FX 4100.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 con 2 GB de memoria gráfica.

35 GB de espacio libre.

22.-Forza Motorsport 7

Uno de los mejores juegos de conducción disponibles para PC, y curiosamente es uno de los mejor optimizados. Su calidad gráfica es excelente, y lo mismo aplica a su jugabilidad.

Si os gusta el género no tengáis ninguna duda, este es uno de los «imprescindibles», y funciona de maravilla en una modesta GTX 660-Radeon HD 7850.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core i5 750 o FX 4100.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 Radeon HD 7750 con 2 GB de memoria gráfica.

100 GB de espacio libre.

23.-Dishonored

Este juego llegó en 2012 y utiliza un motor gráfico que ha sido ampliamente superado, pero las modificaciones que introdujo Arkane Studios, y el buen trabajo de dicho estudio, lo convirtieron en una auténtica maravilla que envejece como el buen vino.

Bajo su fachada de juego de acción clásico en primera persona se esconde todo un soplo de aire fresco que, desde luego, no os dejará indiferentes. Muy recomendable.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

9 GB de espacio libre.

24.-Crysis 3

Ya sé lo que estáis pensando, ¿Crysis 3 es uno de los juegos para PC que podemos considerar como «de pocos requisitos? Pues sí, y es que el tiempo no pasa en balde.

Con el equipo tipo podemos jugar a Crysis 3 en 1080p en calidad alta sin problema. Su calidad gráfica está fuera de toda duda, de hecho sigue teniendo una pinta espectacular.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 450 o Radeon HD 5750 con 1 GB de memoria gráfica.

17 GB de espacio libre.

25.-The King of Fighters XIV

Una de las mejores franquicias de toda la historia dentro del género de la lucha uno contra uno. Esta entrega utiliza un motor gráfico en 3D pero mantiene los combates en 2D, lo que permite ofrece una gran calidad gráfica sin renunciar a la esencia clásica de la saga.

Muy recomendable, y poco exigente a nivel de hardware.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 450 o Radeon HD 5750 con 1 GB de memoria gráfica.

17 GB de espacio libre.

26.-Destiny 2

Uno de los mejores juegos para PC en formato «free to play» (gratuito) que podemos encontrar ahora mismo, y una auténtica delicia a nivel gráfico, incluso cuando lo configuramos en calidad media.

Con el equipo tipo de este artículo podremos jugarlo en 1080p y calidad media y mantener medias de 40 a 50 FPS sin problemas, incluso en escenas con mucha acción. Si no lo has jugado todavía deberías hacerlo, sobre todo si te gusta la ambientación espacial y la acción en primera persona con leves tintes de rol.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core i3 2000 o AMD FX 4100.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7750 con 1 GB de memoria gráfica.

105 GB de espacio libre.

27.-Resident Evil Remaster HD

Su combinación de escenarios pre-renderizados y personajes en 3D le confieren un apartado gráfico fantástico, y la ambientación es tan buena que parece mentira que se trate de un juego con tantos años a sus espaldas.

Si te gusta el terror y la acción pausada con bastantes puzles tenlo claro, este es uno de los mejores juegos para PC que encontrarás a día de hoy.

Requisitos mínimos:

Windows 10 o superior.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

20 GB de espacio libre.

28.-Streets of Rage 4

Toda una demostración de que los gráficos en 2D pueden dar mucho de sí, y de que nunca pasarán de moda. Este juego es un derroche de calidad técnica, mantiene intacta la esencia de la franquicia y es uno de los mejores dentro de su género.

Muy recomendable, y muy asequible a nivel de hardware.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core 2 Duo E8400 o AMD Phenom II X4 965.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 250 o Radeon HD 6670.

8 GB de espacio libre.

29.-Mad Max

Es uno de esos juegos que engañan, ya que sus requisitos no están bien ajustados, lo que puede hacernos creer que no funcionará bien en el equipo tipo que hemos puesto.

Lo he probado en varios equipos, incluyendo un portátil con una GeFore GT740M, y funcionaba sin problemas en 768p con calidad media, así que no es tan exigente como parece. Con esa GTX 660-HD 7850 podremos jugarlo en 1080p y calidad alta con una fluidez total. Os dejo unos requisitos mínimos realistas.

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i3 o AMD FX 4100.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 640 o Radeon HD 7730.

32 GB de espacio libre.

30.-Gears of War 4

La cuarta entrega, siguiendo la línea argumental oficial, de la franquicia Gears es también una de las mejores. Recientemente terminé Gears 5, y en líneas generales debo decir que me gustó bastante más el enfoque, el argumento y el desarrollo de la cuarta parte.

Por otro lado, Gears of War 4 también está mejor optimizado y tiene un acabado gráfico excelente. Uno de los mejores juegos para PC dentro de su género (disparos en tercera persona).

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3 o AMD FX 4100.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon R7 260X o GeForce GTX 650 Ti.

103 GB de espacio libre.

31.-Street Fighter V

Sigue siendo uno de los mejores de lucha para PC con pocos requisitos, y funciona realmente bien en el PC tipo que hemos utilizado como referencia, ya que podremos moverlo en 1080p con calidad media-alta y disfrutar de una fluidez total en cualquier situación, y en cualquier escenario, algo que es muy importante matizar.

En términos de calidad gráfica es cierto que no luce tan bien como Street Fighter 6, pero sigue teniendo un acabado técnico muy bueno donde destacan especialmente el nivel de detalle de los escenarios y el modelado de los personajes.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-4160 o AMD FX 4350, dos núcleos y cuatro hilos.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 480.

21 GB de espacio libre.

32.-State of Decay: Year One Survival Edition

Un clásico mejorado que ofrece una gran cantidad de contenido y que hará las delicias de los amantes de los juegos de zombis. Muy recomendable, sobre todo si te gusta hacer ir más allá del enfoque «mata-mata» al que se limitan otros juegos similares y no te importa dedicar horas y horas a desarrollar bases y campamentos.

Funciona bien en el equipo base, y podrás jugarlo en 1080p sin problemas, ya que supera incluso los requisitos recomendados.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Duo E6600 o Athlon 64 X2 6000+.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 450, Radeon HD 5750 o Intel HD 4600.

4,1 GB de espacio libre.

33.-La Tierra Media: Sombras de Mordor

Uno de los mejores juegos para PC con pocos requisitos dirigido a los amantes de El Señor de los Anillos, y en general uno de los grandes juegos de rol de acción en tercera persona. Arrasó en el momento de su lanzamiento, y todavía puede presumir de tener una buena calidad gráfica, una jugabilidad excelente y una ambientación de primera.

Funciona muy bien en 1080p con el equipo tipo que hemos indicado, ya que este cumple con casi todos los requisitos recomendados.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-750 o AMD Phenom II X4.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850.

44 GB de espacio libre.

34.-Dying Light

Fue lanzado en 2015 y se convirtió en uno de los juegos más exigentes del momento. El tiempo ha pasado, y hoy es un título que está alcance de casi cualquier PC gaming montado en los últimos 12 años, y esto incluye la configuración tipo que hemos listado, que supera los requisitos mínimos, lo que significa que es capaz de moverlo bastante bien.

Dying Light es uno de los mejores juegos de supervivencia que existen. Su calidad gráfica todavía raya a un nivel excelente, nos permite explorar un mundo abierto bastante grande total libertad utilizando mecánicas de parkour y el modo historia realmente vale la pena. No deberías perdértelo.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-2500 o AMD FX-8320.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 o Radeon HD 6870.

40 GB de espacio libre.

35.-Alien Isolation

Un juego que ya tiene unos cuantos años, pero que sigue siendo todo un referente por su buena factura técnica y su cuidada ambientación. En lo que respecta a los requisitos es muy asequible, tanto que con el PC que hemos indicado como referencia podremos moverlo en 1080p con calidad máxima sin problemas.

Ten en cuenta que este no es un juego para todo el mundo, porque se centra en un tipo de supervivencia muy exigente donde siempre tendremos una clara sensación de indefensión.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Duo E8500 o AMD Athlon 64 X2 6000+.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 430 o Radeon HD 5550.

35 GB de espacio libre.

36.-A Plague Tale: Innocence

Fue toda una sorpresa en su momento, tanto por su cuidad historia como por su jugabilidad. A nivel gráfico sigue luciendo muy bien, sobre todo por el modelado de los personajes principales y la calidad y la ambientación de los escenarios, que en ocasiones llegan a un nivel sorprendentemente bueno.

Es exigente, así que con el equipo base podremos jugarlo en 1080p y calidad media manteniendo 30 FPS bastante estables, pero rinde mucho mejor en 720p.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-2120 o AMD FX-4100.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 5830.

50 GB de espacio libre.

37.-Assassin’s Creed IV Black Flag

Fue el primero de la franquicia en convertirse en un título de transición intergeneracional, ya que llegó a PS3 y Xbox 360 y también a PS4 y Xbox One, y esto hizo que sus requisitos fuesen bastante asequibles, pero que al mismo tiempo tuviera un nivel de calidad gráfica superior al de las entregas anteriores.

La versión para PC luce muy bien a pesar del tiempo que tiene, y en el PC tipo podremos jugarlo sin problemas en 1080p y con calidad alta.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Quad Q8400 o AMD Athlon II X4 620.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

30 GB de espacio libre.

38.-The Division

Este juego es exigente, pero tiene numerosas opciones gráficas que nos permite escalar la configuración para ajustarla al rendimiento de nuestro equipo. Con la configuración tipo podremos jugarlo en 1080p y calidad media disfrutando de medias de entre 30 y 40 FPS, dependiendo de la zona y de la carga gráfica en cada momento.

Con la GTX 660 lo mejor es utilizar la API DirectX 11. Su lanzamiento se produjo en 2016, pero su calidad gráfica sigue siendo excelente y no tiene nada que envidiar a juegos actuales con mayores requisitos.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-2400 o AMD FX-6100.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 o Radeon HD 6870.

40 GB de espacio libre.

39.-Dark Souls III

Creo que es un juego que no necesita presentación. La entrega más reciente de la conocida saga Souls mantiene un acabado gráfico muy bueno, gracias sobre todo a las acertadas decisiones de diseño y de dirección artística, y a la cuidada ambientación de cada uno de sus escenarios. Volví a jugarlo hace menos de un año, y disfruté la experiencia incluso más que la primera vez.

En líneas generales es uno de los mejores juegos para PC con pocos requisitos, y con el PC tipo de esa guía podremos jugarlo en 1080p y calidad media. Es recomendable utilizar esa configuración para mantener un nivel de fluidez óptimo.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-2100 o AMD FX-4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850.

25 GB de espacio libre.

40.-DOOM 2016

La resurrección del «padre» de los juegos de acción en primera persona superó todas las expectativas, y se convirtió en un título de culto que dejó claro que id Software no había perdido su magia. Sigue siendo de lo mejor en su género, y tiene una calidad gráfica fantástica.

Es también uno de los más exigentes de esta selección, pero con el equipo tipo se puede jugar de forma aceptable en 1080p con calidad media, y en 720p iremos sobrados. Para conseguir el mejor rendimiento utilizad el modo OpenGL con la GTX 660.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-2400 o AMD FX-6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 5830.

55 GB de espacio libre.

41.- Lost Ark

Un juego de rol de acción que adopta las mecánicas clásicas de otros juegos surcoreanos del mismo estilo. Su acabado gráfico es bastante espectacular para los requisitos que tiene, y está bastante bien optimizado, así que funciona de forma aceptable incluso con los requisitos mínimos.

También es uno de los mejores juegos gratuitos con pocos requisitos, ya que se sustenta a través de micropagos y no tendremos que pagar nada por él. Ofrece muchas horas de diversión, y si eres un fan del género deberías darle una oportunidad, tiene mucho contenido y personajes variados y perfectamente diferenciados.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3 o Ryzen 3.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5830.

100 GB de espacio libre.

42.- Resident Evil 0

Una precuela del primer Resident Evil, y uno de los juegos de la franquicia que mejor combina escenarios prerrenderizados con personajes y objetos en 3D. A pesar del tiempo que tiene ha envejecido de maravilla, tiene una ambientación sobresaliente y ofrece una experiencia de juego verdaderamente única.

Muy recomendable tanto para los fans de la saga como para los que disfrutan con los juegos de tipo «survival horror». Muy asequible también a nivel de requisitos, tanto que con el equipo tipo de este artículo iremos sobrados.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

13 GB de espacio libre.

43.- Warhammer: Vermintide 2

Un juego de acción en primera persona que combina una ambientación sobresaliente con una buena factura técnica. El diseño de niveles está muy bien resuelto, lo mismo puedo decir de los combates, lo que hace que el juego sea tremendamente divertido, sobre todo si tenemos amigos con los que jugarlo.

Tiene toques de rol y de desarrollo del personaje, un buen sistema de botín y es compatible con mods. Funcionará bien con un PC configurado con el hardware de referencia.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel i5-2300 o AMD FX 4350.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5830.

60 GB de espacio libre.

44.- Prey

Sin duda uno de los mejores juegos de acción en primera persona, y uno de los más originales. Su ambientación es excelente, la jugabilidad está muy bien resuelta, y está envejeciendo de maravilla. Muy recomendable, sobre todo si te gustan los juegos que te proponen algo más que recorrer pasillos disparando sin sentido.

Los requisitos mínimos están inflados, tanto que si los cumplimos podremos jugarlo en 1080p con calidad media y 60 FPS sin ningún problema, lo que significa que funcionará bien en el PC de referencia.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel i5-2400 o AMD FX 8320.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o Radeon HD 7850.

20 GB de espacio libre.

45.- Far Cry 4

Es un juego que ha envejecido como el buen vino, y que encima podemos comprar por muy poco dinero. Nos plantea un vasto escenario que podemos explorar con total libertad y que encima está lleno de vida, lo que significa que podremos encontrarnos con muchos tipos de animales mientras buscamos los recursos que necesitamos.

Mantiene una calidad gráfica excelente, y funcionará muy bien en el PC tipo de este artículo, así que es por derecho propio otro de los mejores juegos con buenos gráficos y pocos requisitos.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel i5-750 o AMD Phenom II X4 955.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850.

30 GB de espacio libre.

46.- Titanfall 2

Un juego de acción en primera persona que ofrece una gran cantidad de contenido, una buena factura técnica y una acción sencilla y bien resuelta, pero desafiante al mismo tiempo. Sin duda de lo mejor que ha hecho Respawn Interactiva, y muy recomendable.

Sus requisitos mínimos están inflados, os puedo confirmar que funcionará bien con la configuración del PC tipo de este artículo.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i3 o AMD FX con cuatro hilos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o Radeon HD 7850.

45 GB de espacio libre.

47.- Shadow Warrior 2

Uno de mis juegos favoritos dentro del género de la acción frenética en primera persona. Consiguió lo que parecía imposible, superar al original, y también es mejor que la tercera entrega, porque esta no acabó cumpliendo con las expectativas.

Muy divertido, bien terminado a nivel gráfico y con una ambientación muy cuidada. No te lo deberías perder. Funciona muy bien con el PC tipo del artículo.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i3 o AMD FX con cuatro hilos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 Ti o Radeon HD 6850.

14 GB de espacio libre.

48.- Final Fantasy XIII

Es un juego que generó mucha polémica, pero lo que es innegable es que mantiene un buen apartado gráfico a pesar del tiempo que tiene, y que sus mecánicas a nivel jugable son muy divertidas e interesantes si tenemos un poco de paciencia y avanzamos lo suficiente.

Solo le puedo poner una pega, y es que tiene un desarrollo muy lineal, pero a pesar de esto es un buen juego. Si tienes un PC modesto y te gusta el rol dale una oportunidad, te funcionará muy bien porque tiene unos requisitos muy bajos.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador de doble núcleo.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce serie 8000 o Radeon HD 2000.

60 GB de espacio libre.

49.- Sekiro: Shadows Die Twice

Una de las grandes obras maestras de Miyazaki. A simple vista puede parecer otro «Souls», pero nada más lejos de la realidad. Este juego tiene una jugabilidad claramente diferenciada que le confiere una personalidad propia totalmente única, y es uno de los mejores del género.

Muy recomendable si te gusta la ambientación del Japón feudal y la acción en tercera persona con toques de exploración. Si vas buscando un «Souls» puro aléjate, porque no te encontrarás eso, y este ha sido precisamente uno de los «problemas» que ha venido enfrentando desde su lanzamiento.

Con el PC de referencia este título funciona en 1080p con calidad baja-media a 30 FPS bastante estables.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-2100 o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 6770.

25 GB de espacio libre.

50.- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Un «beat em up» de corte clásico que nos permite elegir entre una gran variedad de personajes, y que rescata a la perfección la esencia y la magia de las queridas tortugas ninja. A nivel gráfico es una maravilla, tanto por sus animaciones como por su cuidado nivel de detalle.

Es un juego muy asequible, y funcionará sin problemas en 1080p con calidad máxima si tenemos un PC como el que hemos indicado a modo de referencia.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-2100 o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 320 o Radeon HD 5570.

1 GB de espacio libre.

51.- Sonic Generations

Este juego se lanzó para celebrar el 20 aniversario de Sonic, y nos permite disfrutar de las aventuras de nuestro erizo azul favorito con un acabado gráfico totalmente renovado. También hará las delicias de los más puristas, ya que este juego permite alternar entre los modos clásico y moderno.

Mantiene un buen nivel técnico y resulta muy divertido. No es muy exigente, así que podrás jugarlo a 60 FPS con resolución 1080p y calidad máxima si tu PC cumple con las especificaciones del equipo de referencia.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-2100 o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 320 o Radeon HD 5570.

1 GB de espacio libre.

52.- Cuphead

Se ha convertido en todo un clásico dentro del género de «shoot and run», y envejece de maravilla gracias a su estética de tipo dibujo animado. El diseño de escenarios y enemigos es sobresaliente, y las animaciones son de lo mejor que hemos visto en un juego de este tipo. Muy recomendable.

Sus requisitos son muy asequibles, tanto que funciona incluso en un PC de hace más de 15 años, así que podremos jugarlo de forma óptima con el equipo de referencia.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Duo E8400 o AMD Athlon 64 X2 6000+.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9600 GT o AMD Radeon HD 3870.

4 GB de espacio libre.

53.- Red Dead Redemption 2

Fue uno de los juegos con mejor calidad gráfica de la generación anterior, y aunque es cierto que es muy exigente también es bastante escalable, y podemos jugarlo con el PC de referencia sin tener que hacer sacrificios demasiado grandes.

Os puedo confirmar que funciona en 1080p con calidad baja a una media de 25 FPS dependiendo de la zona en la que nos encontremos. En 720p es perfectamente jugable a 30 FPS con calidad media. Sé que no es la mejor experiencia, pero funciona.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-2100 o AMD FX 4100.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 6770.

150 GB de espacio libre.

54.- Vampyr

Este juego generó mucha expectación en su momento, y aunque al final acabó pasando un poco desapercibido la verdad es que es muy recomendable, tanto por calidad gráfica como por ambientación, historia y jugabilidad. De lo mejor dentro del género de vampiros.

Ha envejecido muy bien a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde su lanzamiento, y podremos jugarlo en 1080p con calidad media y 40 FPS bastante estables.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-2100 o AMD FX 4100.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 6770.

20 GB de espacio libre.

55.- The Elder Scrolls Online

Rol online del bueno, y con una calidad gráfica bastante aceptable para los tiempos que corren, y para los requisitos que tiene. Tiene una gran cantidad de contenido y ofrece una enorme variedad de posibilidades a nivel jugable, ya que podemos luchar, explorar, construir, asediar y fabricar armas y armaduras.

Técnicamente no es muy exigente, así que podremos jugarlo bien en 1080p ajustando el nivel de calidad gráfica.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-2100 o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 o Radeon HD 5850.

150 GB de espacio libre.

56.- Remember me

Un juego poco conocido, y la verdad es que es bastante injusto, porque en su momento fue innovador técnicamente, y porque combina una buena narrativa con una ambientación muy cuidada, un apartado gráfico que todavía hoy luce bastante bien, y una jugabilidad dinámica y bien planteada.

Muy recomendable. Podrás jugarlo sin problemas con el PC de este artículo incluso en 1080p y con calidad alta.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Duo o AMD Athlon X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GTS o ATI Radeon HD 3850.

9 GB de espacio libre.

57.- Guilty Gear Strive

Un juego de lucha con una dirección artística espectacular, una jugabilidad a prueba de bomba, personajes carismáticos con estilos de juego perfectamente diferenciados, y una banda sonora fantástica que hará las delicias de los fans del metal.

Su apartado gráfico está muy cuidado, y funciona de maravilla en el equipo de referencia de este artículo, ya que cumple con los requisitos recomendados.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o ATI Radeon HD 5770.

26 GB de espacio libre.

58.- Dragon Ball FighterZ

Otro juego de lucha, pero este nos trae a los personajes de la querida saga de Akira Toriyama. Es uno de los mejores títulos dentro de su género, y un imprescindible para los amantes de Dragon Ball, ya que recrea a la perfección la espectacularidad de los combates que hemos visto en esta saga.

La calidad gráfica raya a un buen nivel, y a pesar de todo es muy asequible a nivel de requisitos. Podrás jugarlo sin problema con el PC tipo.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o ATI Radeon HD 5770.

6 GB de espacio libre.

59.- Little Nightmares II

Cambiamos totalmente de tercio y nos vamos a un juego de aventura con tintes de terror psicológico que tiene un diseño fantástico, una dirección artística de primera y un acabado gráfico verdaderamente único.

Su atmósfera y su historia te absorberán de una manera increíble, y no podrás dejar de jugarlo. Una obra de arte con unos requisitos muy razonables.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 2300 o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o ATI Radeon HD 5770.

60.- Counter Strike 2

Este título de acción multijugador competitivo mejora muchísimo en calidad gráfica y en jugabilidad frente al original, y tiene unos requisitos muy contenidos, lo que hace que sea perfectamente jugable en el PC tipo de este artículo.

Además tiene la ventaja de ser un juego gratuito, así que podrás disfrutar de horas y horas de diversión sin tener que gastar un euro.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 750 o AMD FX 4000.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica DirectX 11 con 1 GB de memoria.

85 GB de espacio libre.

61.- Call of Duty Advanced Warfare

Este fue un Call of Duty de transición generacional, lo que hace que tenga unos requisitos bajos, pero que al mismo tiempo conserve una buena calidad gráfica a pesar de todo el tiempo que tiene. El modo campaña vale realmente la pena, y el modo zombis está bien planteado.

Es cierto que el multijugador está algo muerto, pero es de lo mejor que podrás jugar dentro de esta franquicia con el PC de referencia sin tener que hacer sacrificios de rendimiento ni de calidad gráfica.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3 530 o AMD Phenom II X4.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 450 o AMD Radeon RX 5830.

55 GB de espacio libre.

62.- Beyond: Two Souls

Un juego que da especial importancia a la narrativa, al fondo de los personajes y a la historia que cuenta con un reparto de primera, ya que está protagonizado por Elliot Page y Willem Dafoe. Nuestras acciones determinarán el futuro de Jodie, la protagonista, y de su vínculo con Aiden, una entidad paranormal.

Funcionará bien en el PC tipo de este artículo, siempre que ajustemos resolución y calidad gráfica.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 o AMD FX 4000.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon HD 7700.

49 GB de espacio libre.

63.- Blasphemous

Un juego tipo «pixel art» con una ambientación y un diseño fantásticos. Su encanto reside precisamente en la aparente simplicidad de enfoque 2D, y en la riqueza y el cuidado que se ha puesto en los pequeños detalles.

Una obra de arte que nos obliga a redefinir el concepto de «buenos gráficos», y que desde luego merece mucho la pena. Funciona a la perfección con el PC de este artículo.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core 2 Duo E8400 o AMD Phenom II X2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 4850.

4 GB de espacio libre.

64.- Dead Island Definitive Edition

Un juego tipo sandbox que nos lleva a vivir un apocalipsis zombi de una manera verdaderamente única, ya que arranca en un resort paradisíaco. Esta edición trae mejoras gráficas frente a la original, lo que supone también un aumento de requisitos notable, pero sigue funcionando bien con el PC de referencia que os hemos indicado.

Muy recomendable, sobre todo si eres fan del género.

Requisitos mínimos