El iPhone 20 eliminará todos los botones físicos

El iPhone 20 podría llegar en 2027 con una gran novedad en diseño: la eliminación de todos los botones físicos en favor de botones de estado sólido con retroalimentación háptica.

La información llega de un filtrador chino que dice tener contactos con el canal de producción asiático. Obviamente, no está confirmada por Apple, si bien tiene sentido por otra de las novedades de la que se habla para esta versión, la pantalla envolvente. Además, hay que recordar que el iPhone 20 celebrará el vigésimo aniversario del lanzamiento de los móviles de Apple y seguramente la firma de Cupertino proyecte características especiales para la versión.

Según el filtrador, «el sistema de botones de estado sólido para los smartphones de Apple ha superado la verificación funcional y está previsto que se produzca en masa y se aplique al iPhone 20 en 2027… el botón de encendido, el botón de volumen, el botón de operaciones y el botón de control de la cámara se actualizarán a botones de estado sólido con respuesta háptica por vibración localizada», asegura.

La tecnología háptica se refiere a la forma en que el iPhone proporciona retroalimentación a través de vibraciones o toques, lo que permite a los usuarios saber que han tocado el lugar correcto del teléfono, aunque no haya ningún botón físico que sentir. Este tipo de tecnologías se usa en todo el mundo tecnológico y un buen ejemplo lo tenemos en los mandos para juegos.

Además, su uso en móviles no es nuevo. Ha habido unos cuantos terminales Android que han intentado reemplazar parcialmente los botones físicos con botones simulados y, por ejemplo, el U12 Plus de HTC lanzado en 2018 carecía de botones físicos. En su lugar, presentaba zonas en relieve sensibles al tacto que simulaban la acción y la sensación de un botón real mediante retroalimentación háptica.

También ha habido rumores de eliminación de la botonera clásica en anteriores generaciones de móviles Apple y se rumoreó con fuerza para el iPhone 16 Pro. Apple usa desde hace años esta tecnología. El botón de inicio del iPhone 7 y posteriores era totalmente háptico. Y otros componentes, como los trackpads de los portátiles MacBook, llevan casi una década utilizando tecnología táctil capacitiva, en lugar de hardware físico.

La eliminación de los botones físicos en el iPhone 20 podría estar relacionado con la pantalla envolvente de cristal y sin recortes que se rumorea como otra de las grandes novedades para esta versión que en 2027 celebrará el vigésimo aniversario de un dispositivo que revolucionó la industria de las telecomunicaciones y en general la de toda la tecnología mundial por su enorme influencia. Hablando de influencia: si esta información se concreta, ve diciendo adiós a todos los botones de cualquier móvil.