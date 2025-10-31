Qué incluye HP Instant Ink en sus planes de impresión: todo lo que debes saber

HP Instant Ink es un servicio de reposición de tinta que funciona bajo un modelo de suscripción mensual basado en planes de impresión. Cada plan de impresión es diferente, y se dirige a un perfil de usuario distinto.

Para resolver todas tus dudas hemos preparado este artículo, donde te vamos a contar al detalle qué incluyen los planes de impresión de HP Instant Ink, y te ayudaremos a decidir cuál es el que mejor se ajusta a tus necesidades.

Qué incluyen todos los planes de impresión

Servicio automatizado: la impresora detecta los niveles de tinta, y pide nuevos cartuchos cuando es necesario.

la impresora detecta los niveles de tinta, y pide nuevos cartuchos cuando es necesario. Envío a domicilio y sin gastos de envío de todos los cartuchos de tinta que necesites en cualquier momento.

de todos los cartuchos de tinta que necesites en cualquier momento. Programa gratuito de reciclaje mediante sobres con franqueo pagado, que recibirás con cada nuevo pack de cartuchos.

mediante sobres con franqueo pagado, que recibirás con cada nuevo pack de cartuchos. Toda la tinta que necesites para imprimir las páginas que estén incluidas en el plan de impresión que hayas elegido.

Planes de impresión de HP Instant Ink: qué incluye cada plan

Plan de impresión esporádica

10 páginas al mes que podemos imprimir como queramos.

Posibilidad de ampliar en packs de 10 páginas más por 1,5 euros.

Las páginas que no imprimamos se acumulan para el próximo mes.

Coste: 1,79 euros al mes.

Debes elegir este plan si: tus necesidades de impresión mensual son mínimas, y solo imprimes en pequeñas cantidades de forma esporádica.

Plan de impresión ocasional

50 páginas al mes que podemos imprimir como queramos.

Posibilidad de ampliar en packs de 10 páginas más por 1,5 euros.

Las páginas que no imprimamos se acumulan para el próximo mes.

Coste: 5,49 euros al mes.

Debes elegir este plan si: imprimes con cierta frecuencia, pero en pequeñas cantidades. Es uno de los mejores planes para personas que viven solas, y también para familias que imprimen poco.

Plan de impresión moderada

100 páginas al mes que podemos imprimir como queramos.

Posibilidad de ampliar en packs de 10 páginas más por 1,5 euros.

Las páginas que no imprimamos se acumulan para el próximo mes.

Coste: 7,99 euros al mes.

Debes elegir este plan si: eres de los que imprimen habitualmente, pero sin excesos. Un plan ideal para estudiantes y familias pequeñas que imprimen con cierta regularidad.

Plan de impresión frecuente

300 páginas al mes que podemos imprimir como queramos.

Posibilidad de ampliar en packs de 10 páginas más por 1,5 euros.

Las páginas que no imprimamos se acumulan para el próximo mes.

Coste: 15,99 euros al mes.

Debes elegir este plan si: sueles imprimir mucho y con frecuencia. Es un plan recomendable para familias que tienen a varios hijos estudiando, y también para autónomos y profesionales independientes que imprimen a diario.

Plan de impresión profesional

700 páginas al mes que podemos imprimir como queramos.

Posibilidad de ampliar en packs de 15 páginas más por 1,5 euros.

Las páginas que no imprimamos se acumulan para el próximo mes.

Pack de cartuchos de repuesto.

Coste: 31,99 euros al mes.

Debes elegir este plan si: tienes unas necesidades de impresión mensual elevadas. Es un plan perfecto para familias numerosas que imprimen habitualmente, y también para profesionales y autónomos que ofrecen servicios o trabajan con proyectos que dependen del papel, como asesores o abogados, por ejemplo. También es un buen plan para imprimir grandes cantidades de fotografías.

Contenido realizado en colaboración con HP.