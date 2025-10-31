Noticias
Malas noticias si tienes una tarjeta gráfica Radeon RDNA o RDNA 2
Ayer os contamos las últimas novedades de los drivers AMD Adrenalin 25.10.2, y vimos que estos introducían soporte de Work Graphs en las Radeon RX 7000 y Radeon RX 9000. Las Radeon RX 6000, basadas en RDNA 2, y anteriores no son compatibles con esa tecnología, así que era normal que no se hiciese mención a ellas.
Sin embargo, en la lista de cambios de estos nuevos drivers aparecía otra novedad importante que ha sido confirmada, y aclarada, por la propia AMD, y que por desgracia supone el principio del fin de las Radeon RX 5000 y Radeon RX 6000, basadas en las arquitecturas RDNA y RDNA 2.
Qué ha pasado con las Radeon RDNA y RDNA 2
Ambas arquitecturas tienen todavía una fuerte presencia entre los jugadores, de hecho la Radeon RX 6600 es una de las tarjetas gráficas de AMD más utilizadas en Steam. A pesar de su popularidad, AMD ha decidido reducir el soporte que estas recibirán a nivel de drivers a partir de ahora
Por desgracia son malas noticias. AMD ha confirmado que esas dos arquitecturas dejarán de recibir mejoras de rendimiento y optimizaciones en futuros drivers, lo que significa que entran en fase de mantenimiento. Seguirán teniendo soporte, pero solo a nivel de correcciones de errores y fallos de seguridad.
Esto es lo que ha dicho AMD, traducido textualmente:
«Las tarjetas gráficas RDNA 1 y RDNA 2 seguirán recibiendo actualizaciones de controladores para corregir errores y mejorar la seguridad. Para centrarnos en la optimización y el desarrollo de tecnologías nuevas y mejoradas para las GPU más recientes, AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2 pone las tarjetas gráficas Radeon RX 5000 y RX 6000 (RDNA 1 y RDNA 2) en modo de mantenimiento. Las futuras actualizaciones de controladores con optimizaciones específicas para juegos se centrarán en las GPU RDNA 3 y RDNA 4.»
Qué implica esto de cara a las nuevas tecnologías de AMD para gaming que están por llegar
Me refiero a FSR Redstone, un conjunto de tecnologías potenciadas por IA que permitirá a AMD reducir distancia con NVIDIA. Lamentablemente, es muy probable que RDNA y RDNA 2 se queden sin soporte de las nuevas tecnologías incluidas en FSR Redstone, porque ambas han entrado en esa fase de mantenimiento a nivel de drivers, y no recibirán nuevas optimizaciones ni otras mejoras.
La arquitectura RDNA 2 es la que utilizan Xbox Series S-Series X (con soporte completo) y PS5 (de forma limitada, es más bien una RDNA 1.5), así que reducir de forma tan drástica el soporte de esa arquitectura tan pronto no genera buenas sensaciones, y parece un intento de forzar a los usuarios a actualizar a una tarjeta gráfica más actual.
Conclusiones
Las Radeon RX 5000, basadas en RDNA, fueron lanzadas en 2019, así que han pasado 6 años desde su llegada, y las Radeon RX 6000 debutaron en 2020. Estas son mucho más avanzadas, soportan DirectX 12 Ultimate y todavía ofrecen un rendimiento sobresaliente en juegos bajo rasterización.
Podría llegar a entender este cambio si se limitase a RDNA, pero extenderlo a RDNA 2 no me parece una buena idea por parte de AMD. Es un error que podría afectar negativamente a la imagen de la marca, y tengo claro que deberían reconsiderarlo, sobre todo teniendo en cuenta que NVIDIA no ha cambiado el soporte de las GeForce RTX 20, lanzadas en 2018.
Actualización: AMD ha dicho que las tarjetas gráficas basadas en RDNA y RDNA 2, que pasan al modo de soporte de mantenimiento a nivel de drivers, seguirán recibiendo algunas optimizaciones «según las necesidades del mercado».
