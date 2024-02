Qué hacer si sufres un ciberataque en tu empresa

Sufrir un ciberataque es un riesgo del que ya no está a salvo ninguna empresa. Hace tiempo que este problema dejó de ser exclusivo de las grandes empresas y pasó a convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para pymes e incluso para pequeños autónomos. Nadie está a salvo a día de hoy, y por eso es importante saber qué es lo que tenemos que hacer si sufrimos un ciberataque.

Es importante tener claro que cuando se produce un ciberataque en una empresa este puede ser de diferentes tipos. Actualmente uno de los más comunes, peligrosos y dañinos son los ataques de ransomware, que secuestran las unidades de almacenamiento de los equipos afectados y piden un rescate a cambio de su liberación.

Si piensas que no es tan grave y que con pagar el rescate será suficiente está claro que no conoces la realidad que hay detrás de estos ataques. En muchos casos el mecanismo de rescate de este tipo de ataques no funciona realmente, lo que significa que aunque hagas el pago del rescate los datos de tu empresa estarán condenado, y que los perderás hagas lo que hagas.

Entonces, ¿qué debería hacer en esta situación? Es una buena pregunta, y podrás descubrirlo en el webinar gratuito que nuestros compañeros de MuyPymes han programado para mañana 7 de febrero a las 10 de la mañana, y que contará con la colaboración de la firma Sophos, uno de los grandes especialistas en el mundo de la ciberseguridad. No te lo puedes perder.

En el webinar participarán expertos en ciberseguridad que tratarán a fondo este tema, y que además estarán encantados de responder a las preguntas que tengáis en directo. Estos son los expertos que estarán presentes en el webinar:

Néstor Rodríguez, Director comercial de MatErh.

Álvaro Fernández, Sales Manager de Sophos Iberia.

Juan José Librero, MGI.

Elisabeth Rojas, coordinadora de MuyPymes.

Puedes inscribirte hoy mismo siguiendo cualquiera de los enlaces que te hemos dejado en este artículo. No te llevará más de unos segundos, y un poco antes del inicio del webinar recibirás un recordatorio para que puedas unirte y que no te pierdas nada. Recuerda que la información es poder, y saber afrontar un ciberataque te ayudará a minimizar el daño que estos pueden hacerle a tu empresa.