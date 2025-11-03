Llega la Anbernic RG DS, el ‘regreso’ de la Nintendo DS

La Anbernic RG DS ya está disponible en pre-venta para entregas el 15 de diciembre y por un precio por debajo de la barrera de los 100 dólares. Su objetivo: recuperar el espíritu de las Nintendo DS.

Anbernic es un gran especialista en máquinas de mano para juegos y tiene un gran catálogo que destaca por tres aspectos fundamentales: la apuesta por lo retro, el soporte para emuladores que le permiten ejecutar títulos de consolas icónicas y un precio de venta muy económico. Un aspecto no menor en un momento donde las consolas portátiles han mejorado enormemente sus prestaciones, pero a precios muy elevados.

La Anbernic RG DS busca revivir el espíritu de una de las consolas portátiles más vendidas del mercado: la Nintendo DS. Y para ello usa su mismo formato general, con doble pantalla unida por un sistema de bisagras que permite su plegado.

Las pantallas tienen 4 pulgadas de diagonal, con resolución de 640 x 480 píxeles y tecnología táctil para aprovechar lápices ópticos, otro guiño a las consolas de Nintendo.

El fabricante apuesta por la sencillez de diseño y por adelgazar la máquina en lo posible y sus dimensiones son bastante contenidas. 16 x 9,1 x 2,15 cm y un peso de 321 gramos. Como motor principal, incluye un SoC ARM modelo RK3568 con cuatro núcleos Cortex-A55, junto a 3 Gbytes de RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

Como verás en las imágenes, incluye dos joysticks, cruceta, gatillos y ocho botones de acción. También cuenta con motor de vibración y giroscopio de seis ejes. Incluye una batería de 4.000 mAh que promete 6 horas de autonomía, soporta Wi-Fi de doble banda, 2,4 GHz y 5 GHz, Bluetooth y cuenta con un puerto USB Tipo-C. También dispone de altavoces estéreo y micrófono, y puede instalar tarjetas de memoria TF de hasta 2 Tbytes de capacidad.

La Anbernic RG DS está disponible para reservar en la página web del fabricante. Con tres colores a elegir (blanco, azul o rojo) y tiene un precio de 94 dólares con envíos previstos a partir del 15 de diciembre. Preinstala Android 14 por lo que puede ejecutar de manera nativa miles de juegos y, por supuesto, dispone de emuladores para correr juegos de la máquina que intenta revivir: la Nintendo DS.