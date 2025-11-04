Los Galaxy S26 serán más caros, os explicamos por qué

El precio de los Galaxy S25 se mantuvo al mismo nivel que el de los Galaxy S24 en el momento de su lanzamiento, pero con los Galaxy S26 esto va a cambiar. Según fuentes coreanas Samsung va a subir el precio de su próxima generación de smartphones, y esto es algo «inevitable».

Hay que destacar lo de «inevitable» porque antes habíamos visto rumores que decían que Samsung, por su estructura y su gran cantidad de divisiones que fabrican diferentes componentes, podría estar preparada para evitar cualquier aumento del precio de la serie Galaxy, pero al final parece que no será así.

¿Por qué va a subir el precio de los Galaxy S26?

Porque van a aumentar los costes de producción. Hay componentes muy importantes en un smartphone que representan una gran parte del coste de fabricación, como el SoC, y este es precisamente el componente que más se está encareciendo en los últimos años.

Un Snapdragon 8 Elite Gen5 tiene un coste aproximado de 280 dólares, y en general el precio de los SoCs para smartphones ha subido alrededor de un 12%, pero este no es el único culpable. El precio de otros componentes tan importantes como los módulos de cámara también ha subido un 8%, y la memoria LPDDR se ha encarecido en un 16%.

La misma tendencia estamos viendo en el mercado de la NAND Flash, que no deja de subir de precio. Si ponemos todo esto en conjunto tenemos una subida importante en el coste de los componentes necesarios para fabricar los Galaxy S26, que explica a la perfección por qué estos terminales serán cada vez más caros.

Todavía no sabemos en qué medida elevará esto el precio de venta de los Galaxy S26, pero si tomamos como precedentes lo que hemos visto en generaciones anteriores podemos esperar un aumento de precio de entre 50 y 100 euros, dependiendo de cada modelo en concreto.

La presentación de los Galaxy S26 se espera para el 25 de febrero de 2026. No es una fecha confirmada oficialmente por Samsung, pero procede de una fuente bastante fiable, y encaja con informaciones anteriores que hablaban de un pequeño retraso en la presentación de esta nueva generación de smartphones.

Si esa fecha se confirma, el lanzamiento tendría lugar una semana después, lo que nos llevaría a principios de marzo.