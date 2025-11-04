Noticias
Los Galaxy S26 serán más caros, os explicamos por qué
El precio de los Galaxy S25 se mantuvo al mismo nivel que el de los Galaxy S24 en el momento de su lanzamiento, pero con los Galaxy S26 esto va a cambiar. Según fuentes coreanas Samsung va a subir el precio de su próxima generación de smartphones, y esto es algo «inevitable».
Hay que destacar lo de «inevitable» porque antes habíamos visto rumores que decían que Samsung, por su estructura y su gran cantidad de divisiones que fabrican diferentes componentes, podría estar preparada para evitar cualquier aumento del precio de la serie Galaxy, pero al final parece que no será así.
¿Por qué va a subir el precio de los Galaxy S26?
Porque van a aumentar los costes de producción. Hay componentes muy importantes en un smartphone que representan una gran parte del coste de fabricación, como el SoC, y este es precisamente el componente que más se está encareciendo en los últimos años.
Un Snapdragon 8 Elite Gen5 tiene un coste aproximado de 280 dólares, y en general el precio de los SoCs para smartphones ha subido alrededor de un 12%, pero este no es el único culpable. El precio de otros componentes tan importantes como los módulos de cámara también ha subido un 8%, y la memoria LPDDR se ha encarecido en un 16%.
La misma tendencia estamos viendo en el mercado de la NAND Flash, que no deja de subir de precio. Si ponemos todo esto en conjunto tenemos una subida importante en el coste de los componentes necesarios para fabricar los Galaxy S26, que explica a la perfección por qué estos terminales serán cada vez más caros.
Todavía no sabemos en qué medida elevará esto el precio de venta de los Galaxy S26, pero si tomamos como precedentes lo que hemos visto en generaciones anteriores podemos esperar un aumento de precio de entre 50 y 100 euros, dependiendo de cada modelo en concreto.
La presentación de los Galaxy S26 se espera para el 25 de febrero de 2026. No es una fecha confirmada oficialmente por Samsung, pero procede de una fuente bastante fiable, y encaja con informaciones anteriores que hablaban de un pequeño retraso en la presentación de esta nueva generación de smartphones.
Si esa fecha se confirma, el lanzamiento tendría lugar una semana después, lo que nos llevaría a principios de marzo.
Los Galaxy S26 serán más caros, os explicamos por qué
GeForce RTX 5060 en oferta por 249,90 euros, Core i5-12400F por 89,90 euros
Los AMD Ryzen X3D están en peligro: podrían prohibir su venta
Nintendo Switch 2 vende 10 millones de consolas en 5 meses
Los monitores con tasa de refresco de 1000 Hz llegarán en 2026
Cómo montar una SSD en un portátil
Cómo montar una SSD en un portátil
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween
Las ventas de Xbox se desploman un 29% y el próximo trimestre será peor
Half-Life 3: los indicios se acumulan y ya se habla de un posible tráiler
Los Galaxy S26 serán más caros, os explicamos por qué
Opera GX estrena un modo privado para streamers
Corsair presenta dos SSD Gen5 para los más exigentes
Adobe amplía Firefly con IA para audio y vídeo
El iPhone 20 eliminará todos los botones físicos, dicen desde China
Windows 11 escaneará la memoria después de pantallas de la muerte BSOD
Lo más leído
-
PrácticosHace 4 horas
Cómo montar una SSD en un portátil
-
NoticiasHace 6 días
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
-
NoticiasHace 5 días
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
-
A FondoHace 6 días
20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween