Noticias
Galaxy S26 ya tiene fecha de presentación, y es más tarde de lo previsto
Una filtración nos ha dado la fecha de presentación de la familia Galaxy S26, una nueva generación de smartphones de gama alta de Samsung que competirá con los iPhone 17 de Apple, y que llegará más tarde de lo que esperábamos.
Normalmente Samsung suele presentar su nueva línea de smartphones de gama alta entre mediados de enero y principios de febrero, pero en esta ocasión la compañía surcoreana se irá a finales de febrero, ya que según una nueva información los Galaxy S26 serán presentados el 25 de febrero de 2026 en un evento especial que tendrá lugar en San Francisco.
Ese evento estará centrado en los nuevos smartphones estrella de Samsung, pero también abordará las novedades de la compañía en IA aplicada a este tipo de dispositivos, así que podemos esperar mejoras interesantes que ampliarán las capacidades de esta tecnología en dispositivos móviles.
En este sentido Samsung ha logrado posicionar mejor que Apple, y podría alejarse todavía más de los de Cupertino con sus próximos avances en IA. Está por ver, eso sí, si estos avances son exclusivos de los Galaxy S26 o si se extienden también a generaciones anteriores.
Qué podemos esperar de la presentación de los Galaxy S26
Se rumoreaba que Samsung iba a sustituir el modelo «Plus» por el modelo Edge, y que el modelo estándar iba a cambiar de nombre a Galaxy S26 Pro. Sin embargo, las últimas informaciones han desmentido esto, y dicen que Samsung mantendrá la división de tres modelos original: estándar, «Plus» y «Ultra».
La gran duda que tenemos es si Samsung lanzará un Galaxy S26 Edge, o si al final este modelo acabará siendo cancelado. Los últimos rumores que hemos visto apuntaban en esa dirección. En teoría, las malas ventas del Galaxy S25 Edge condenaron directamente a su sucesor, pero no hay nada oficial, así que no podemos darlo por seguro.
Para Samsung lo más seguro sigue siendo mantener su línea actual de tres terminales. Si el modelo Edge ha sido un fracaso abandonar ese diseño sería lo más razonable, pero cabe la posibilidad de que la compañía decida darle una nueva oportunidad, sobre todo tras ver el éxito que ha tenido Apple con el iPhone Air, que en teoría es su rival directo.
[Exclusive] Samsung to Hold ‘AI-Focused’ Galaxy Unpacked Event in San Francisco on February 25 for Galaxy S26
Samsung Electronics will hold its “Galaxy Unpacked” event on February 25 next year in San Francisco, USA.
According to industry sources on the 2nd, Samsung has… pic.twitter.com/jseo1ckgLa
— Jukan (@Jukanlosreve) November 2, 2025
Galaxy S26 ya tiene fecha de presentación, y es más tarde de lo previsto
Las Radeon RX 5000 y RX 6000 seguirán recibiendo optimizaciones y soporte
La censura en YouTube alcanza el absurdo: bloqueo de vídeos por instalar Windows 11 con una cuenta local
Llega la Anbernic RG DS, el ‘regreso’ de la Nintendo DS
Migrar a la nube sin perder el rumbo: todo lo que debes saber en este webinar
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVI)
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
X870E AORUS MASTER X3D ICE, análisis completo
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween
Las ventas de Xbox se desploman un 29% y el próximo trimestre será peor
Half-Life 3: los indicios se acumulan y ya se habla de un posible tráiler
Galaxy S26 ya tiene fecha de presentación, y es más tarde de lo previsto
El SoC Apple M5 alcanza los 99 grados C, mejora frente a los 114 grados C del M4
Elon Musk da un paso más para acabar con Twitter
Xbox Magnus será un híbrido entre consola y PC
LG presenta las Smart TV que te acompañan donde vayas
Así es el Galaxy Z TriFold de Samsung
Lo más leído
-
NoticiasHace 5 días
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
-
AnálisisHace 6 días
X870E AORUS MASTER X3D ICE, análisis completo
-
NoticiasHace 4 días
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
-
A FondoHace 5 días
20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween