Galaxy S26 ya tiene fecha de presentación, y es más tarde de lo previsto

Una filtración nos ha dado la fecha de presentación de la familia Galaxy S26, una nueva generación de smartphones de gama alta de Samsung que competirá con los iPhone 17 de Apple, y que llegará más tarde de lo que esperábamos.

Normalmente Samsung suele presentar su nueva línea de smartphones de gama alta entre mediados de enero y principios de febrero, pero en esta ocasión la compañía surcoreana se irá a finales de febrero, ya que según una nueva información los Galaxy S26 serán presentados el 25 de febrero de 2026 en un evento especial que tendrá lugar en San Francisco.

Ese evento estará centrado en los nuevos smartphones estrella de Samsung, pero también abordará las novedades de la compañía en IA aplicada a este tipo de dispositivos, así que podemos esperar mejoras interesantes que ampliarán las capacidades de esta tecnología en dispositivos móviles.

En este sentido Samsung ha logrado posicionar mejor que Apple, y podría alejarse todavía más de los de Cupertino con sus próximos avances en IA. Está por ver, eso sí, si estos avances son exclusivos de los Galaxy S26 o si se extienden también a generaciones anteriores.

Qué podemos esperar de la presentación de los Galaxy S26

Se rumoreaba que Samsung iba a sustituir el modelo «Plus» por el modelo Edge, y que el modelo estándar iba a cambiar de nombre a Galaxy S26 Pro. Sin embargo, las últimas informaciones han desmentido esto, y dicen que Samsung mantendrá la división de tres modelos original: estándar, «Plus» y «Ultra».

La gran duda que tenemos es si Samsung lanzará un Galaxy S26 Edge, o si al final este modelo acabará siendo cancelado. Los últimos rumores que hemos visto apuntaban en esa dirección. En teoría, las malas ventas del Galaxy S25 Edge condenaron directamente a su sucesor, pero no hay nada oficial, así que no podemos darlo por seguro.

Para Samsung lo más seguro sigue siendo mantener su línea actual de tres terminales. Si el modelo Edge ha sido un fracaso abandonar ese diseño sería lo más razonable, pero cabe la posibilidad de que la compañía decida darle una nueva oportunidad, sobre todo tras ver el éxito que ha tenido Apple con el iPhone Air, que en teoría es su rival directo.