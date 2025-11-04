GeForce RTX 5060 en oferta por 249,90 euros, Core i5-12400F por 89,90 euros

La GeForce RTX 5060 tiene un precio normal de entre 300 y 335 euros en sus versiones más económicas, pero ahora mismo está en oferta especial por el Black Friday en PcComponentes, donde podemos comprarla por solo 249,90 euros. Su precio normal es de 290,90 euros, así que nos ahorramos 50 euros.

Por ese dinero es una compra excelente, y no tiene rival en relación precio-prestaciones. Como os contamos en el análisis de la GeForce RTX 5060, esta tarjeta gráfica ofrece un rendimiento excelente en 1080p, y sus 8 GB de VRAM no dan problemas cuando nos movemos en esa resolución.

Con la GeForce RTX 5060 tendremos toda la potencia necesaria para jugar en 1080p con calidad máxima a cualquier título sin problemas de fluidez, y disfrutaremos de las últimas tecnologías gráficas que ha lanzado NVIDIA con la arquitectura Blackwell, como DLSS 4 y multigeneración de fotogramas.

Especificaciones de la GeForce RTX 5060

Núcleo gráfico GB206 fabricado en el nodo N4 de TSMC (5 nm).

30 unidades SM.

3.840 shaders a 2,28 GHz-2,49 GHz, modo normal y turbo.

120 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

30 núcleos RT de cuarta generación (58 TFLOPs).

120 núcleos tensor de quinta generación (614 TOPs).

19,12 TFLOPs en FP32.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5 8x.

8 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 448 GB/s).

TGP de 145 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 8 pines.

Tres salidas DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Si estás pensando en montar un PC con esta tarjeta gráfica puedes aprovechar otras ofertas interesantes que combinan muy bien con ella, como el procesador Intel Core i5-12400F, que está rebajado a 89,90 euros. Por ese dinero, es el mejor procesador de su rango de preciso, y puede mover sin problemas hasta una GeForce RTX 5070.

Ese combo de procesador y CPU sería perfecto para montar un PC gaming con el que poder jugar con garantías en 1080p, y además tendríamos un buen margen de ampliación. Como placa base podríamos elegir un modelo económico con chipset B760 y 32 GB de DDR5 y listo, tendríamos un buen PC para jugar por poco dinero.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.