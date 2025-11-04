Noticias
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
Con el lanzamiento de la última actualización de seguridad, identificada como KB5066791, se ha producido un error en Windows 10 que hace que este sistema operativo muestre notificaciones erróneas indicando que se ha quedado sin soporte, y que por tanto no recibirá más actualizaciones.
¿Se trata de un error que afecta realmente al soporte o no tiene ningún impacto en este sentido? ¿Qué sistemas operativos se han visto afectados? Sigue leyendo, que te contamos todo lo que debes saber.
Versiones de Windows 10 afectadas
- Windows 10 en todas sus versiones siempre que se hayan adscrito correctamente al programa de soporte ampliado de Microsoft.
- Windows 10 en su versión Enterprise LTSC 2021, que seguirá recibiendo soporte hasta el 12 de enero de 2027.
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, que seguirá recibiendo soporte hasta el 13 de enero de 2032.
Microsoft ha lanzado una solución provisional para empresas, pero está trabajando en una solución definitiva para solucionar este problema que irá dirigida l usuario general, así que toca esperar.
Si os habéis visto afectados por este problema podéis estar tranquilos, porque solo es un error a nivel de interfaz, lo que significa que no afecta al soporte del sistema operativo. Esto quiere decir que aunque os aparezca dicho error, y aunque se mantenga durante un tiempo, vuestro sistema operativo seguirá recibiendo soporte y actualizaciones.
Esto quiere decir que no tienes que preocuparte ni que hacer nada, solo esperar a que Microsoft lance una actualización que lo solucione de una manera sencilla. Esto es mejor que perder el tiempo con la solución alternativa que existe ahora mismo, y que implica instalar una nueva directiva.
Microsoft no ha dicho por qué se ha producido este error, pero la verdad es que es mucha casualidad que ocurra justo unas semanas después del fin oficial del soporte de Windows 10. No vamos a pensar mal, sobre todo porque no tenemos ninguna prueba que indique que esto puede haber sido algo intencionado, pero como dije, es mucha casualidad.
Si todavía no te has acogido al programa de soporte extendido de Microsoft tranquilo, porque todavía puedes hacerlo, y esto te permitirá conseguir un año adicional de soporte en Windows 10 sin ningún tipo de coste. Puedes encontrar toda la información que necesitas en este enlace.
