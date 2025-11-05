PlayStation 5 podría ofrecer pronto compra cruzada con PC

PlayStation 5 ha ido ampliando poco a poco sus límites, a veces con pasos tímidos y otras con decisiones de calado. Lo que antes era un ecosistema cerrado, centrado únicamente en la consola, empieza a abrirse a nuevas formas de consumo, desde el juego remoto hasta el streaming en la nube. Ahora, un nuevo indicio sugiere que Sony podría estar preparando otro movimiento significativo: la posibilidad de adquirir juegos en formato “compra cruzada” para PS5 y PC, algo que, de confirmarse, redefiniría parte de su estrategia digital.

La pista viene del descubrimiento de una etiqueta específica en el código fuente de la PlayStation Store. Según informa Wccftech, un archivo CSS del sitio incluye una clase denominada “pscrossbuy” que no estaba presente hasta ahora. Además, se han detectado nuevos iconos que hacen referencia directa a la compra cruzada. Aunque Sony no ha realizado ningún anuncio oficial al respecto, la aparición de estos elementos en el entorno de su tienda online indica que podría estar en marcha una integración más estrecha entre las versiones de sus juegos para consola y PC.

La idea de un cross-buy entre PlayStation 5 y PC permitiría, en teoría, que los usuarios pudieran adquirir una versión combinada de un mismo título. Esto podría aplicarse tanto en la dirección consola→PC como en la inversa, dependiendo de cómo se articule la oferta. Sin embargo, aún no está claro bajo qué condiciones se implementaría. No se puede dar por sentado que Sony vaya a regalar la versión para PC a quienes ya posean el juego en PS5, como sucede en algunos ecosistemas. También cabe la posibilidad de que se trate de un paquete con precio superior al habitual, o incluso de un sistema escalonado, donde se pueda desbloquear la segunda plataforma con un pago adicional.

Para el usuario final, la ventaja más evidente sería la flexibilidad. Poder jugar a un mismo título en consola o PC sin tener que pasar dos veces por caja —o al menos no completamente— ampliaría el valor de cada compra y permitiría experiencias más coherentes en hogares con varios dispositivos. También reforzaría el vínculo entre jugador y plataforma, en un momento en que otras compañías, como Microsoft, ya ofrecen modelos similares con Xbox y Windows.

Desde la perspectiva de Sony, este movimiento podría formar parte de una estrategia más amplia de integración y retención. La compañía ha ido lanzando varios de sus exclusivos en PC en los últimos años, aunque con un desfase temporal respecto a la versión de consola. Permitir la compra cruzada abriría nuevas vías de monetización y podría facilitar una transición más fluida entre dispositivos. No obstante, también supondría desafíos: coordinar lanzamientos, gestionar licencias y acordar condiciones con desarrolladores y editoras externas.

Este posible paso también encaja con la evolución reciente del ecosistema PlayStation. Hoy mismo hemos visto cómo PlayStation Portal empieza a permitir el juego por streaming desde la nube, cómo crecen las funciones vinculadas a PS Plus, y cómo Sony reestructura sus servicios en torno a la nube, el juego remoto y las experiencias multiplataforma. Todo apunta a un ecosistema más permeable, donde el hardware deja de ser el único eje de la experiencia.

Como alguien que observa la industria sin una PlayStation 5 en casa, la posibilidad de jugar a sus títulos sin estar atado a una consola física me resulta cada vez más plausible. Si Sony decide apostar por la compra cruzada entre PS5 y PC, no solo estaría ampliando su base de usuarios, sino también modernizando una parte clave de su oferta digital. Habrá que esperar para saber qué forma toma exactamente esta función, pero si algo demuestra este movimiento es que incluso los muros más altos pueden empezar a mostrar fisuras… cuando el mercado lo exige.