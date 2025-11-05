Noticias
PlayStation 5 podría ofrecer pronto compra cruzada con PC
PlayStation 5 ha ido ampliando poco a poco sus límites, a veces con pasos tímidos y otras con decisiones de calado. Lo que antes era un ecosistema cerrado, centrado únicamente en la consola, empieza a abrirse a nuevas formas de consumo, desde el juego remoto hasta el streaming en la nube. Ahora, un nuevo indicio sugiere que Sony podría estar preparando otro movimiento significativo: la posibilidad de adquirir juegos en formato “compra cruzada” para PS5 y PC, algo que, de confirmarse, redefiniría parte de su estrategia digital.
La pista viene del descubrimiento de una etiqueta específica en el código fuente de la PlayStation Store. Según informa Wccftech, un archivo CSS del sitio incluye una clase denominada “pscrossbuy” que no estaba presente hasta ahora. Además, se han detectado nuevos iconos que hacen referencia directa a la compra cruzada. Aunque Sony no ha realizado ningún anuncio oficial al respecto, la aparición de estos elementos en el entorno de su tienda online indica que podría estar en marcha una integración más estrecha entre las versiones de sus juegos para consola y PC.
La idea de un cross-buy entre PlayStation 5 y PC permitiría, en teoría, que los usuarios pudieran adquirir una versión combinada de un mismo título. Esto podría aplicarse tanto en la dirección consola→PC como en la inversa, dependiendo de cómo se articule la oferta. Sin embargo, aún no está claro bajo qué condiciones se implementaría. No se puede dar por sentado que Sony vaya a regalar la versión para PC a quienes ya posean el juego en PS5, como sucede en algunos ecosistemas. También cabe la posibilidad de que se trate de un paquete con precio superior al habitual, o incluso de un sistema escalonado, donde se pueda desbloquear la segunda plataforma con un pago adicional.
Para el usuario final, la ventaja más evidente sería la flexibilidad. Poder jugar a un mismo título en consola o PC sin tener que pasar dos veces por caja —o al menos no completamente— ampliaría el valor de cada compra y permitiría experiencias más coherentes en hogares con varios dispositivos. También reforzaría el vínculo entre jugador y plataforma, en un momento en que otras compañías, como Microsoft, ya ofrecen modelos similares con Xbox y Windows.
New Symbols will be added soon (website & tool), but here some nice new features from PlayStation (yes, some are old, other are unseen):
– A kind of «echo mode»
– PS5/PC games
– «Cross-Buy» pic.twitter.com/YxIAXp750g
— Amethxst (@yAmethxst) November 4, 2025
Desde la perspectiva de Sony, este movimiento podría formar parte de una estrategia más amplia de integración y retención. La compañía ha ido lanzando varios de sus exclusivos en PC en los últimos años, aunque con un desfase temporal respecto a la versión de consola. Permitir la compra cruzada abriría nuevas vías de monetización y podría facilitar una transición más fluida entre dispositivos. No obstante, también supondría desafíos: coordinar lanzamientos, gestionar licencias y acordar condiciones con desarrolladores y editoras externas.
Este posible paso también encaja con la evolución reciente del ecosistema PlayStation. Hoy mismo hemos visto cómo PlayStation Portal empieza a permitir el juego por streaming desde la nube, cómo crecen las funciones vinculadas a PS Plus, y cómo Sony reestructura sus servicios en torno a la nube, el juego remoto y las experiencias multiplataforma. Todo apunta a un ecosistema más permeable, donde el hardware deja de ser el único eje de la experiencia.
Como alguien que observa la industria sin una PlayStation 5 en casa, la posibilidad de jugar a sus títulos sin estar atado a una consola física me resulta cada vez más plausible. Si Sony decide apostar por la compra cruzada entre PS5 y PC, no solo estaría ampliando su base de usuarios, sino también modernizando una parte clave de su oferta digital. Habrá que esperar para saber qué forma toma exactamente esta función, pero si algo demuestra este movimiento es que incluso los muros más altos pueden empezar a mostrar fisuras… cuando el mercado lo exige.
PlayStation 5 podría ofrecer pronto compra cruzada con PC
PlayStation Portal ya es una consola portátil… más o menos
Ryzen 7 9700X3D: especificaciones y primeros datos de rendimiento
El precio de la DDR4 y DDR5 se ha duplicado, y no deja de subir
AMD arrasa en gaming con sus CPUs Ryzen y GPUs Radeon, sus ingresos crecen
ShadPS4 v0.12.0 introduce un cambio polémico que cambia por completo el emulador de PS4
Cómo montar una SSD en un portátil
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
Las ventas de Xbox se desploman un 29% y el próximo trimestre será peor
Half-Life 3: los indicios se acumulan y ya se habla de un posible tráiler
5 ventajas y 3 mitos de cambiar el router de mi operadora por un FRITZ!Box
PlayStation 5 podría ofrecer pronto compra cruzada con PC
ASUS ROG GR70, un gran compacto para juegos o creación
Requisitos de Resident Evil Requiem para PC
PNY CS3250, un SSD que casi triplica la velocidad del SSD de PS5
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
Amazon creyó que podía competir con Steam por ser más grande que Valve
Lo más leído
-
PrácticosHace 1 día
Cómo montar una SSD en un portátil
-
NoticiasHace 6 días
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
-
NoticiasHace 1 día
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
-
A FondoHace 6 días
Las ventas de Xbox se desploman un 29% y el próximo trimestre será peor