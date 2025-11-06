El dominio de Steam a la cabeza de las tiendas digitales de distribución de juegos para PC se ha incrementado con el tiempo. Pero, ¿se puede considerar un monopolio o es otro de esos casos de éxito de una compañía que empezó desde hace abajo y que ha llegado al número uno mundial?

Una encuesta realizada a más de 300 ejecutivos de grandes compañías de videojuegos estadounidenses y británicas ha intentado clarificar el asunto. El 72% de desarrolladores consideraron que, en mayor o menor medida, Steam es un monopolio de facto, pero también les reporta la mayor parte de los ingresos. El 88% de los encuestados explicaron que tres cuartas partes de sus ingresos provenían de Steam e incluso el 37% indicó que la plataforma representaba el 90% de sus ingresos totales.

¿El dominio de Steam es un monopolio?

Steam es, con gran diferencia, el mayor servicio de distribución de juegos para PC, habiendo superado recientemente los 41 millones de usuarios simultáneos. Las mayores editoras de la industria, incluidas EA, Ubisoft e incluso Microsoft, han intentado -sin éxito- retirar sus títulos del servicio para no seguir alimentando el ‘monstruo’ y no tener que pagarle las cuotas exigidas.

Sin embargo y aunque la preocupación de los desarrolladores por su dependencia de la plataforma de juegos es clara, técnicamente no cumple con la definición de monopolio porque no domina todo el mercado y hay alternativas suficientes. Otra cosa es que no sean capaces de restarle mercado a una plataforma que se ha ganado la confianza de los jugadores por su gran catálogo de juegos y otras ventajas como la aplicación dedicada y cliente en línea; gestión de DRM; juegos independientes, flash y de bajo coste; soporte a sistemas alternativos más allá de Windows; programas de recompensas para fidelizar al cliente; ofertas con descuentos para ofrecer un precio atractivo y servicios comunitarios como foros o red social que conectan a los jugadores.

Otras grandes plataformas como la Epic Games Store y la Microsoft Store intentan competir ofreciendo juegos gratuitos, el servicio de suscripción Game Pass de Microsoft y comisiones de venta más bajas para desarrolladores, pero siguen siendo mucho menos populares que Steam. Aún así, las alternativas sí existen y además de las de los grandes del sector existen plataformas alternativas como GOG e itch.io que se han hecho un hueco centrándose en títulos independientes y retro. Además, algunos de los juegos de PC más populares, como Fortnite, Minecraft, League of Legends y World of Warcraft, no están disponibles en Steam.

Los desarrolladores también respondieron preguntas sobre los principales desafíos del mercado de PC y un tercio mencionó la saturación del mercado y la dificultad para descubrir nuevos juegos, lo que coincide con datos que sugieren que no hay suficientes jugadores para los miles de títulos nuevos que se lanzan en Steam cada año. Una proporción similar de los encuestados también expresó su preocupación por los servicios de suscripción, algo repetido entre desarrolladores ya que consideran, como en el caso del Game Pass de Microsoft, que perjudican a la industria.