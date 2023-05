4 alternativas a Steam para alejarse de lo «mainstream»

Steam fue durante mucho tiempo y con gran diferencia frente al resto el mayor gigante de la distribución digital de los videojuegos. A pesar de que Valve fue duramente criticada cuando puso en funcionamiento su plataforma junto al lanzamiento de Half-Life 2, el paso del tiempo le terminó dando la razón y no solo eso, sino que no son pocos los que señalan que Steam fue al final la salvación de un PC Gaming que parecía carcomido por la piratería y la potente competencia que ejercían PlayStation 3 y Xbox 360, dos consolas que supusieron un salto importante a nivel técnico en comparación con la generación anterior.

Desde hace mucho tiempo la industria de los videojuegos para PC discurre, principalmente, a través de plataformas digitales, y es que la distribución en formato físico se ha quedado como algo nicho, más orientado a coleccionistas y personas que todavía prefieren tener el material en un soporte físico. Pero la posibilidad de recibir parches, unos juegos para PC que salen al mercado cada vez más inacabados, los DLC y la comodidad han terminado por decantar la balanza a favor de la distribución digital.

Valve, gracias al empuje de Half-Life 2, se adelantó a todos o casi todos los rivales que tuvo en sus comienzos, de entre los cuales se puede destacar a una Desura que ya nadie recuerda. De la competencia entre Steam y Desura se puede extraer un dato curioso, y es que la segunda fue más rápida que la primera a la hora de ofrecer un soporte multiplataforma a través de Windows, macOS (entonces OS X) y Linux. Sin embargo, a nivel de ventas y cantidad de usuarios era obvio que la plataforma de Valve terminó aplastando a su rival.

En resumidas cuentas, Valve se quedó con un terreno bastante despejado, aunque eso no hizo que la compañía apostara por una política anticonsumidor, sino todo lo contrario. La empresa fundada por Gabe Newell ha tendido a implementar políticas bastantes favorables a los usuarios y ha transformado a Steam en mucho más que una simple plataforma de distribución digital de videojuegos con foros y otras funciones que, desde ciertas perspectivas, se asemejan más a una red social.

Otra historia que deriva de la expansión de Steam en el PC es la eliminación de muchas de las barreras que estaban presentes en la distribución física. Esto ha allanado el terreno para la aparición del sector indie, el cual ha ido escalando con el paso de los años para erigirse no solo en una alternativa al panorama mainstream, sino que desde hace tiempo plantea propuestas que compiten con las producciones de grandes presupuestos.

Más que solo apelar a la nostalgia de los más veteranos, la escena indie ha contribuido al retorno de las esencias y mecánicas de la vieja escuela a nuestros tiempos, a hacer que los videojuegos vuelvan a ser, por fin, lo que realmente son, desafíos jugables. Durante el transcurso de la segunda década del Siglo XXI, la saga Dark Souls fue más bien una resistencia en un panorama mainstream dominado por las experiencias cinematográficas y mecánicas jugables cada vez más simples ante el abuso de elementos como el QTE.

Posiblemente sea la aparición de Doom 2016 (solamente Doom de manera oficial) lo que empezó a cambiar, aunque fuera un poco, el panorama de los videojuegos de alto presupuesto hacia una experiencia más acorde a las esencias del pasado. Aquí no podemos dejar pasar la gran cantidad de remakes que han aparecido y que están por llegar, los cuales están contribuyendo a traer a nuestros tiempos experiencias jugables del pasado, pero poniendo al día los aspectos pertinentes, incluido el sistema de control, para adaptar los juegos a las nuevas generaciones y evitar retrorroturas, y es que a día de hoy no son pocos los jugadores veteranos (entre ellos este servidor) que se ven incapaces de adaptarse, por ejemplo, a los controles tipo tanque y las cámaras fijas de línea más clásica de Resident Evil, por nombrar un ejemplo.

En lo que respecta al mercado de la distribución digital de videojuegos, la situación ha cambiado mucho en los últimos años. Del fortísimo dominio de Steam hemos pasado a un panorama en el cual hay diversas opciones, pero en el que la competencia de la plataforma de Valve con Epic Games Store se llevan la palma, así que vamos a aprovechar la ocasión para mencionar algunas no tan mediáticas o conocidas como Epic Games Store y Steam, aunque sí empezaré con una que es bien conocida.

Good Old Games (GOG)

Empezamos con una plataforma o tienda que es bien conocida entre el público, de largo la más popular de entre las destacadas en este artículo, pero que merece ser mencionada por algunas razones muy concretas.

Good Old Games es la plataforma propiedad de CD PROJEKT RED, la empresa responsable de los videojuegos de The Witcher y Cyberpunk 2077. De aquí podemos extraer una de las principales razones para usar GOG, y es el hecho de que es una plataforma que tiene su sede en Polonia, por lo que, al menos en un principio, no está sujeta a la legislación estadounidense. Dicho con otras palabras, es el principal representante europeo y no estadounidense dentro de un mercado en el que Estados Unidos ejerce una clara posición dominante, al igual que con otras muchas cosas dentro del mundo tecnológico.

La otra razón para usar GOG es que los contenidos no tienen DRM, por lo que su política de distribución de software termina siendo muy favorable a los usuarios, que pueden descargar e instalar sus contenidos sin limitaciones. Como único punto negativo tiene que su soporte multiplataforma no es tan consistente como el de Steam, ya que su cliente oficial, GOG Galaxy, no está disponible para Linux, así que los usuarios de dicho sistema tienen que recurrir a Heroic Games Launcher como alternativa.

Itch.io

Aquí empezamos a adentrarnos en terrenos más underground, y es que Itch.io tiene un enfoque muy particular y fuertemente orientado a la escena independiente del videojuego, la cual, a pesar de que ha ganado mucho protagonismo durante el transcurso de los últimos diez años, no es menos cierto que está lleno de títulos que en muchas ocasiones pasan desapercibidos, sobre todo debido a la gran cantidad de títulos que aparecen en las grandes plataformas.

Itch.io nació en 2013 con un modelo de “paga lo que quieras”, pero muchos títulos tienen un precio mínimo que el comprador tiene que pagar. Pese a eso, es posible encontrar títulos gratuitos y que funcionan solo a través de navegador web. Ofrece soporte para Windows, macOS, Android e iOS y hay una aplicación oficial para los tres primeros sistemas operativos, pero eso no quiere decir que todos los juegos estén disponibles para todas las sistemas.

Game Jolt

Otra plataforma muy orientada a las escena independiente, con muchos juegos gratuitos, soporte multiplataforma y con modelo de paga lo que quieras, si bien muchos títulos tienen un precio mínimo. Frente a las otras opciones mencionadas en este artículo, Game Jolt destaca por tener el foco puesto en los desarrolladores y las comunidades, por lo que ofrece un marco más atractivo para los que estén interesados en un trabajo más colaborativo.

El enfoque en las comunidades hace que uno pueda encontrarse en Game Jolt no solo videojuegos, sino también otros tipos de contenidos relacionados. La aplicación oficial da soporte a Windows, Linux, Android e iOS y otra característica interesante de Game Jolt es Game API, una API que permite personalizar juegos mediante la adición de sesiones, tablas de clasificación y trofeos.

Aunque es posible encontrar contenidos para Windows, Linux, macOS y para navegadores web construidos con HTML5, Flash y Unity, donde más éxito ha logrado Game Jolt es en el sector de los móviles.

Kartridge

Y otra opción fuertemente orientada al panorama indie, pero en esta ocasión nos encontramos con un soporte más limitado que solo abarca Windows y macOS. Kartridge es una plataforma bastante joven comparada con la mayoría de las que han logrado hacerse al menos relativamente populares, ya que fue puesta en funcionamiento en el año 2018.

Kartridge pone a disposición una destacada cantidad de juegos gratuitos, pero también lo hay de pago con precios por lo general inferiores a treinta dólares, y sí, es posible encontrar títulos que se venden por menos de diez dólares, por si alguien pregunta. Los usuarios también pueden ganar juegos gratis y cupones, experiencia e insignia mientras juegan. Otras características son conversaciones privadas en grupos y las actualizaciones de la comunidad.

En caso de que el perfil de Kartridge sea demasiado underground para el usuario, como alternativa está la plataforma matriz, Kongregate, que tiene en su catálogo más de 100.000 juegos.

Conclusión

Como vemos, hay un puñado de opciones interesantes más allá de los dos gigantes que actualmente acaparan a la mayoría de los usuarios (Steam y Epic Games Store), y viendo la naturaleza abierta del PC, no hay nada que impida a una persona ser usuaria de varias plataformas a la vez.

Las plataformas alternativas, en no pocas ocasiones, intentan dar visibilidad a un panorama indie que no siempre recibe la atención que merece, más si vemos que tienen que competir con unos títulos triple A que suelen acaparar el protagonismo en las plataformas más populares y que tienen detrás a compañías que pueden invertir muchísimo en publicidad.

A pesar del excesivo protagonismo de los títulos triple A, no sería justo cargar de manera indiscriminada contra ellos, más si vemos que muchos de ellos pertenecen a sagas muy veteranas que se han labrado su popularidad y su prestigio con el paso de los años y un buen saber hacer.