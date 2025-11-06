Noticias
Galaxy S26 Ultra frente a Galaxy S25 Ultra: cambios en el frontal
Un protector de pantalla del Galaxy S26 Ultra se ha filtrado, y gracias a esto tenemos la primera comparativa del frontal de este nuevo smartphone con la parte delantera del Galaxy S25 Ultra.
El frontal de Galaxy S25 Ultra tiene unos bordes de pantalla muy contenidos, pero si os fijáis detenidamente os daréis cuenta de que sus esquinas son más puntiagudas. El frontal del Galaxy S26 Ultra mantiene unos bordes de pantalla que son prácticamente idénticos a los del modelo actual, pero tiene unas esquinas más redondeadas.
Si comparamos el protector de pantalla del Galaxy S26 Ultra con el del iPhone 17 Pro Max vemos que el terminal de Apple tiene unas esquinas mucho más redondeadas, y que además sus bordes de pantalla son más pequeños.
Tener unos bordes de pantalla más pequeños mejora el efecto todo pantalla y hace que el frontal sea más limpio y más atractivo, pero al mismo tiempo introduce complicaciones importantes, ya que obliga poner especial cuidado en la estructura para evitar debilidades en el chasis.
Ayer se filtraron también todos los protectores de pantalla de los Galaxy S26, que podéis ver en la imagen de portada, y pudimos sacar en claro tres cosas importantes de esa imagen:
- Los tres modelos tendrán unos bordes de pantalla prácticamente idénticos.
- Sus esquinas también serán prácticamente un calco, con un acabado más redondeado en el Galaxy S26 Ultra.
- El Galaxy S26 será el modelo más pequeño de los tres, y Samsung no cancelará el modelo Plus.
- El modelo Ultra tendrá la pantalla más grande de los tres, pero no se llevará mucho con el modelo Plus.
Samsung presentará los Galaxy S26 el 25 de febrero de 2026. Que no se haya filtrado el protector de pantalla del Galaxy S26 Edge sugiere que este modelo podría haber sido cancelado, pero todavía no hay nada confirmado oficialmente, así que no podemos darlo por seguro.
Os recuerdo que, según las últimas informaciones, Samsung utilizará el SoC Exynos 2600 en los Galaxy S26 que llegarán a Europa, Corea del Sur y otros mercados, y que solo los modelos comercializados en Estados Unidos y China tendrían el SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Esa división en dos SoCs se debe a un intento de Samsung de reducir costes, y de aprovechar su capacidad de fabricación de semiconductores. Todavía no sabemos si el SoC Exynos 2600 estará a la altura, o si acabará siendo inferior a la alternativa de Qualcomm. Tendremos que esperar a tener pruebas oficiales de rendimiento y consumo para descubrirlo.
