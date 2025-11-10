El Galaxy S26 Ultra no utilizará el Exynos 2600, os contamos por qué

Hace unas semanas vimos un rumor que decía que Samsung iba a utilizar el nuevo SoC Exynos 2600 en todos sus Galaxy S26 comercializados en Europa, Corea del Sur y otros mercados específicos. Ahora, un nuevo rumor «desmiente» esta información, y afirma que el Galaxy S26 Ultra solo montará el SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Lo que dice esta fuente coreana tiene sentido, porque ya hemos visto a Samsung utilizar esta estrategia en el pasado, pero lo más importante no es que esto pueda ocurrir, sino la razón que hay detrás de ello. ¿Por qué utilizaría Samsung únicamente el Snapdragon 8 Elite Gen 5 en el Galaxy S26 Ultra y evitaría el Exynos 2600?

La respuesta no os va gustar, pero tampoco es algo nuevo: porque el Exynos 2600 será un SoC inferior en potencia y prestaciones al Snapdragon 8 Elite Gen 5. Al ser un SoC superior, es normal que Samsung quiera usarlo como única configuración en su smartphone tope de gama de próxima generación.

Si esto se confirma, los Galaxy S26 y Galaxy S26 Plus tendrán un SoC Exynos 2600 en Europa, pero el Galaxy S26 Ultra utilizará un SoC Snapdragon 8 Elige Gen 5 en todos los mercados.

¿Por qué utilizaría Samsung el Exynos 2600 en todos sus modelos menos en el Galaxy S26 Ultra?

Para reducir costes, y para dejar dinero en casa. Samsung diseña y fabrica el SoC Exynos 2600 utilizando su nodo GAA de 2 nm. Utilizar ese chip en sus smartphones es una manera de sacar rentabilidad a sus fábricas y a su división de semiconductores.

Por contra, el SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 supone un coste importante para Samsung. Se estima que cada unidad tiene un coste aproximado de 280 dólares, así que este chip tiene un impacto importante en el precio final de venta de cualquier smartphone en el que se utilice.

Combinar ambos SoCs en su serie Galaxy S26 podría ayudar a Samsung a mantener los precios bajo control, equilibrando costes y evitando de esta manera una subida de precios generalizada, o amortiguando y reduciendo dicha subida.

En este sentido, hemos visto rumores que dicen que los Galaxy S26 van a ser más caros que los Galaxy S25 por el aumento del coste de fabricación, donde habría tenido un gran impacto sobre todo el incremento del coste de materiales. Es probable, pero no está confirmado, así que no podemos darle más credibilidad que la de un simple rumor.