ASUS Prime AP303 es el nuevo chasis del fabricante taiwanés y llega al mercado en formato semitorre aprovechando hasta el último hueco de sus 44 litros de volumen. Y es que no es necesario una torre de PC de tamaño descomunal para instalar componentes de gama alta y al mismo tiempo mantener un tamaño compacto que permita situarla encima del escritorio y aquí tenemos una buena muestra.

La ASUS Prime AP303 aprovecha cada centímetro cuadrado, proporcionando espacio para fuentes de alimentación ATX de hasta 180 mm de longitud y tarjetas gráficas dedicadas de hasta 360 mm. El soporte para las gráficas ha sido reforzado y está diseñado para soportar el peso de las tarjetas GeForce RTX Serie 50, incluyendo las más potentes y de mayor tamaño, como las RTX 5090 propias de ASUS.

La Prime AP303 garantiza una alimentación estable mediante un cable de alimentación interno con certificación UL, que proporciona 15 amperios a la fuente de alimentación frontal. Para facilitar la gestión de cableado, la AP303 también ofrece un compartimento de 34 mm de ancho detrás de la placa base.

El apartado de la refrigeración es clave y además del espacio para los componentes, reserva espacio para albergar un radiador para refrigeración líquida de hasta 360 mm de largo y hasta 60 mm de grosor, lo que facilita la conexión de los cables de alimentación de la CPU al borde superior de la placa base.

A ello hay que sumar los siete puntos de montaje para ventiladores de aire, garantizando un aprovechamiento completo del hardware sin problemas de temperaturas. Además, la semitorre utiliza una malla metálica a modo de filtro en todo su diseño. Esta malla cuadrada ofrece una mayor entrada de flujo de aire, lo que proporciona a los componentes internos un amplio acceso al aire fresco.

Los usuarios que adquieran este chasis podrán elegir entre vidrio templado o malla metálica para los paneles laterales. El vidrio templado ofrece una vista despejada de los componentes internos del equipo, ideal para los entusiastas del RGB que gustan de iluminar sus escritorios. Quienes opten por el panel lateral de malla metálica pueden mantener un perfil bajo y maximizar el flujo de aire. Ambos tipos de paneles laterales cuentan con diseños sin herramientas, lo que significa que los usuarios pueden quitarlos y colocarlos fácilmente.

En cuanto a conectividad, cuenta con un puerto USB Type-C de 20 Gbps, dos puertos USB Type-A, así como conectores para auriculares y micrófono. Todos ellos están situados en el panel frontal para mejorar su acceso.

La ASUS Prime AP303 está disponible en acabados de color negro o blanco, con cableado a juego para una estética cohesiva. Tiene muy buena pinta, compacta, pero con espacio suficiente, materiales de calidad y atractiva a la vista.