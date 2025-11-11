PCSX2 ya puede emular casi todos los juegos de PS2 en PC

ShadPS4 acapara mucho interés porque es el primer emulador de PS4 que de verdad funciona, pero hay otros emuladores que también merecen nuestra atención por lo avanzados que están, y por las posibilidades que ofrecen. Uno de ellos es PCSX2, que en su última actualización es capaz de emular el 99,5% de los juegos de PS2 en PC.

Dicho de una manera más directa y clara, esto significa que PCSX2 puede emular casi todos los juegos disponibles en PS2. En la web oficial del emulador podemos ver que solo un 0,33% de su catálogo de juegos no están listados como «jugables» o en estado de emulación perfecta, lo que dice mucho del buen trabajo que se ha hecho con este emulador.

En la imagen adjunta podéis ver los únicos juegos que no son jugables a día de hoy con este emulador. En total son 9 juegos, de los cuales 8 solo llegan al menú, y justo a intentar empezar una nueva partida dejan de funcionar. Final Fantasy XI en sus versiones estadounidense y japonesa son los únicos nombres importantes de esa imagen.

PS2 es la consola más vendida de la historia, y una de las más populares. A pesar de los años que tiene su arquitectura la convirtió en todo un desafío a nivel de emulación, pero como podemos ver ese desafío ya ha sido superado.

Su catálogo de juegos es espectacular, y tiene muchos exclusivos memorables, lo que le ha permitido mantener una gran popularidad entre la comunidad dedicada a la emulación, y entre los amantes de los videojuegos.

PCSX2 no se limita a emular los juegos de PS2, también nos permite moverlos a una resolución superior, soporta packs de texturas de alta resolución en algunos juegos, y con la versión 2.4.0 se introdujo un modo multijugador a pantalla partida que funciona con muchos títulos, una novedad muy importante que lo ha convertido en el mejor emulador de PS2.

Qué necesito para emular juegos de PS2 con PCSX2

Un PC con Windows 10, MacOS 11 o Linux Ubuntu 22.04.

Una BIOS extraída de una PS 2 original.

Una CPU de al menos dos núcleos, pero lo ideal es contar con cuatro núcleos para una emulación óptima.

GPU compatible con Vulkan 1.1, Direct3D 11 u OpenGL 3.3.

8 GB de RAM.

Configuración a modo de ejemplo que cumple los requisitos mínimos:

Intel Core i7-2760QM o AMD FX 4300.

GPU Radeon R5, Intel HD 510 o GeForce GT 710.

8 GB de RAM.

Ejemplo de configuración recomendada:

Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 5 1500X.

GPU Radeon RX 570 o GeForce GTX 1650.

16 GB de RAM.

Más información en la web oficial de PCSX2.