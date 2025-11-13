No te pierdas esta Smart TV 4K con HDR10 rebajada a 199 euros

Si estás buscando una Smart TV con resolución 4K pero tienes un presupuesto muy limitado estás de suerte. PcComponentes está celebrando el Black Friday de forma anticipada, y tiene en oferta esta Smart TV Haier de 43 pulgadas con resolución 4K, HDR10 y sonido Dolby. Puede ser tuya por 199 euros, ya que recibirás 10 euros de descuento adicional sobre su precio en el carrito de compra.

Esta Smart TV viene con el sistema operativo Google TV, basado en Android 14, utiliza un panel Direct-LED de 43 pulgadas que reproduce 1.070 millones de colores, ofrece ángulos de visión de 178 grados, cuenta con HDR10 y su contraste es de 5.000:1.

Viene con dos altavoces de 20 vatios, es compatible con Dolby Audio y eARC. En cuanto a la conectividad, dispone de cuatro salidas HDMI 2.1 eARC/ARC, tiene dos puertos USB 2.0, incluye una salida óptica y otra para auriculares, y dispone también de un puerto Ethernet RJ-45.

Podremos conectarla a Internet de forma inalámbrica gracias a su tarjeta de red compatible con Wi-Fi 5, y también ofrece conectividad Bluetooth 5.1, lo que significa que podremos conectarle diversos periféricos fácilmente, como teclados inalámbricos, ratones, barras de sonido y otros.

El diseño de esta Smart TV Haier es clásico, pero correcto, ya que tiene un frontal con unos marcos bastante reducidos e incluye dos patas laterales que se extienden en horizontal para conseguir la máxima estabilidad posible. Muy buena opción por lo que cuesta, y totalmente recomendable.

