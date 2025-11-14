Consigue Immortals Fenyx Rising gratis en la Ubisoft Connect

Ubisoft está celebrando el quinto aniversario de su plataforma de distribución digital ofreciendo Immortals Fenyx Rising gratis. Este juego es de tipo mundo abierto, y combina toques de rol con aventura y acción con unos gráficos tipo dibujo animado bastante cuidados y unos requisitos asequibles.

No se trata de una promoción de esas en las que solo podemos jugarlo gratis durante unos días. Al reclamarlo se integrará en nuestra biblioteca y será nuestro de forma permanente, sin limitaciones, pero solo se podrá conseguir hasta el 2 de diciembre, así que no esperéis demasiado no vaya a ser que se os olvide y perdáis esta oportunidad.

Requisitos mínimos de Immortals Fenyx Rising

SO: Windows 10 (solo 64 bits).

Procesador: Intel Core i5-2400 o AMD FX-6300.

Tarjeta gráfica: GeForce GTX 660 (2 GB VRAM) o AMD R9 280X (3 GB VRAM).

RAM: 8 GB en de doble canal.

Almacenamiento: 28 GB libres.

Requisitos recomendados

SO: Windows 10 (solo 64 bits).

Procesador: Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen 5 1500X.

Tarjeta gráfica: GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56 con 8 GB de VRAM.

RAM: 16 GB en de doble canal.

Almacenamiento: 28 GB libres.

¿Vale la pena reclamar Immortals Fenyx Rising gratis?

Sin duda, el hecho de que sea gratis ya hace que valga la pena, pero es que además es un buen juego en general. Por estética y desarrollo recuerda mucho a The Legend of Zelda Breath of the Wild, pero tiene su propia esencia y no puede ser calificado como una simple copia del juego de Nintendo.

Tuve la oportunidad de jugarlo en su momento, y me dejó una buena impresión. Técnicamente está bien hecho, funciona a la perfección incluso en PCs modestos y combina exploración, resolución de puzles y acción de una manera muy acertada, lo que hace que la jugabilidad no resulte repetitiva y evita que nos aburramos a corto plazo.

La evolución del personaje también es buena, y esto nos mantiene enganchados y nos anima a seguir avanzando en la historia. Para hacerte con él solo tienes que entrar en Ubisoft Connect con tu cuenta y reclamarlo, sin más. No es necesario ni siquiera que lo instales, una vez vinculado a tu cuenta será tuyo para siempre.