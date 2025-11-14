Noticias
Consigue Immortals Fenyx Rising gratis en la Ubisoft Connect
Ubisoft está celebrando el quinto aniversario de su plataforma de distribución digital ofreciendo Immortals Fenyx Rising gratis. Este juego es de tipo mundo abierto, y combina toques de rol con aventura y acción con unos gráficos tipo dibujo animado bastante cuidados y unos requisitos asequibles.
No se trata de una promoción de esas en las que solo podemos jugarlo gratis durante unos días. Al reclamarlo se integrará en nuestra biblioteca y será nuestro de forma permanente, sin limitaciones, pero solo se podrá conseguir hasta el 2 de diciembre, así que no esperéis demasiado no vaya a ser que se os olvide y perdáis esta oportunidad.
Requisitos mínimos de Immortals Fenyx Rising
- SO: Windows 10 (solo 64 bits).
- Procesador: Intel Core i5-2400 o AMD FX-6300.
- Tarjeta gráfica: GeForce GTX 660 (2 GB VRAM) o AMD R9 280X (3 GB VRAM).
- RAM: 8 GB en de doble canal.
- Almacenamiento: 28 GB libres.
Requisitos recomendados
- SO: Windows 10 (solo 64 bits).
- Procesador: Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen 5 1500X.
- Tarjeta gráfica: GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56 con 8 GB de VRAM.
- RAM: 16 GB en de doble canal.
- Almacenamiento: 28 GB libres.
¿Vale la pena reclamar Immortals Fenyx Rising gratis?
Sin duda, el hecho de que sea gratis ya hace que valga la pena, pero es que además es un buen juego en general. Por estética y desarrollo recuerda mucho a The Legend of Zelda Breath of the Wild, pero tiene su propia esencia y no puede ser calificado como una simple copia del juego de Nintendo.
Tuve la oportunidad de jugarlo en su momento, y me dejó una buena impresión. Técnicamente está bien hecho, funciona a la perfección incluso en PCs modestos y combina exploración, resolución de puzles y acción de una manera muy acertada, lo que hace que la jugabilidad no resulte repetitiva y evita que nos aburramos a corto plazo.
La evolución del personaje también es buena, y esto nos mantiene enganchados y nos anima a seguir avanzando en la historia. Para hacerte con él solo tienes que entrar en Ubisoft Connect con tu cuenta y reclamarlo, sin más. No es necesario ni siquiera que lo instales, una vez vinculado a tu cuenta será tuyo para siempre.
League of Legends 2 no es la solución a los problemas más graves del juego
Consigue Immortals Fenyx Rising gratis en la Ubisoft Connect
Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo
Half-Life 3, ¿presentación inminente?
Google da marcha atrás con la instalación de aplicaciones externas en Android
Galaxy Z TriFold: el triple pliegue apunta a diciembre
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
El Galaxy S26 Ultra no utilizará el Exynos 2600, os contamos por qué
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
Un ex-ingeniero de Microsoft explica por qué Windows «apesta», y cree que debería dividirse en dos
Zen 7: especificaciones, posible fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos
Los ocho traidores: la «traición» que fundó Silicon Valley
League of Legends 2 no es la solución a los problemas más graves del juego
Mi experiencia con el FRITZ!Repeater 1200 AX tras diez meses de uso
La escasez de memoria afecta a las GeForce RTX 50, podrían subir de precio
AORUS XTREME X3D AI TOP, potencia extrema para Ryzen X3D
Facebook se forra (intencionalmente) con el fraude
Cupra Born, resolución
Lo más leído
-
GuíasHace 3 días
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
-
NoticiasHace 4 días
El Galaxy S26 Ultra no utilizará el Exynos 2600, os contamos por qué
-
PrácticosHace 1 día
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
-
NoticiasHace 3 días
Un ex-ingeniero de Microsoft explica por qué Windows «apesta», y cree que debería dividirse en dos