Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo

Microsoft lanzó la actualización KB5068861 para Windows 11, un parche que ha roto el sistema operativo introduciendo un problema que impide apagar y reiniciar el equipo.

Los usuarios afectados comentan que, cuando intentan apagar su PC, este se queda bloqueado en la pantalla de «Apagando», y que nunca llega a terminar el proceso. También hay casos en los que el PC se apaga pero la pantalla se queda encendida.

Otros afectados han dicho que tras instalar esa actualización su PC se reinicia en vez de apagarse, y otros han explicado que al apagar o reiniciar sus equipos estos se quedaban bloqueados. También se han reportado casos en los que el equipo se apagaba a nivel de software, pero el hardware seguía encendido.

Normalmente este tipo de errores, cuando son provocados por una actualización defectuosa, se pueden resolver eliminando esa actualización. Sin embargo, en este caso hay un problema, y es que algunos usuarios afectados también han dicho que no les aparecía la actualización como opción para desinstalarla.

Cómo solucionar los problemas con la actualización KB5068861 en Windows 11

La única solución que existe ahora mismo pasa por eliminar la actualización que provoca estos problemas, y que aparece identificada como KB5068861 en el historial de Windows Update. Estos son los pasos a seguir:

Pulsamos la tecla de Windows, escribimos «ver el historial de actualizaciones» y entramos en el primer resultado.

Nos vamos a la parte inferior y hacemos clic en «desinstalar actualizaciones».

Ahora buscamos la actualización KB5068861 y la desinstalamos.

Una vez hecho esto es importante pausar las actualizaciones para evitar que se vuelva a instalar automáticamente. Para hacerlo solo tenemos que entrar en Windows Update y elegir la opción de pausar actualizaciones durante una semana. También es recomendable desactivar la opción «obtener las últimas actualizaciones cuando estén disponibles».

Microsoft todavía no ha dicho nada al respecto, así que no sabemos cuándo piensa lanzar una actualización que resuelva este problema.

Este fallo es otro más que se suma a la larga lista de actualizaciones defectuosas que arrastra Windows 11, y que ha hecho que muchos usuarios tengamos miedo a actualizar nuestro PC por lo que puede llegar a pasar debido a la baja calidad de esas actualizaciones.

En mi caso, como Windows 11 24H2 llegó en un estado tan lamentable, y como vi que seguía dando problemas incluso varios meses después de su lanzamiento, decidí posponerla al máximo, y solo la instalé cuando ya no tuve más remedio, porque Windows 11 23H2 se me quedó sin soporte.