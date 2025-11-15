Cuenta atrás para los juegos gratis de la Epic Games Store para Navidad

Epic Games Store inició su campaña de juegos gratis por Navidad el 12 de diciembre de 2024, un día antes que la campaña de 2023. Esto quiere decir que ya hemos entrado en la cuenta atrás para el inicio de la campaña de este año, y que esta debería empezar en la segunda semana de diciembre, probablemente el jueves 11 de dicho mes, aprovechando la renovación de los juegos gratis de la semana.

La campaña de juegos gratis por Navidad en la Epic Games Store suele durar hasta la segunda o tercera semana de enero. En 2023 esa campaña se extendió hasta el 17 de enero de 2024, y la campaña de 2024 finalizó el 9 de enero de 2025, último día en el que estuvo disponible el último juego gratis, Hell Let Loose.

Qué sabemos de la nueva campaña de juegos gratis en la Epic Games Store para 2025

Que estamos a menos de un mes de que dé comienzo.

Que tendrá la misma base que la anterior, lo que significa que podremos conseguir un juego gratis cada día durante un mínimo de 16 días.

El último juego gratis se podrá conseguir durante al menos una semana, y será el que cierre la campaña en enero de 2026.

Para conseguir los juegos necesitaremos una cuenta en la Epic Games Store, y solo tendremos que entrar a reclamarlos cuando estén disponibles. No hará falta instalarlos ni llegar a jugarlos.

Los juegos que consigamos por esta vía quedarán vinculados a nuestra biblioteca, y podremos utilizarlos sin limitaciones, como si los hubiéramos comprado.

Esta campaña vendrá acompañada de una temporada de ofertas en otros juegos de la tienda.

Qué juegos regalará Epic Games Store este año

Todavía no tenemos ninguna información en este sentido, ni siquiera rumores con un mínimo de credibilidad, solo algunas estimaciones que no aportan un valor real, y que por tanto no voy a compartir con vosotros.

No obstante, podemos esperar que se repita lo que vimos en 2024, es decir, que Epic Games Store regale bastantes juegos indie y que acompañe algún título AA o AAA. En dicha temporada los juegos más interesantes fueron Control, Sifu, Ghostrunner 2 y Kingdom Come Deliverance.

La verdad es que la campaña de juegos gratis de 2023 fue mucho más espectacular, y más interesante, porque regalaron juegos del calibre de Fallout 3 Edición Juego del Año, Destiny 2 Legacy Collection, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, A Plague Tale: Innocence, Ghostwire: Tokyo y Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Como vemos, comparativamente la campaña de 2023 fue superior en calidad y nivel de los juegos a la de 2024. Esperamos que con la campaña de 2025 la Epic Games Store mejore en este sentido, y que nos sorprenda con más títulos AA y AAA de interés.

Cuando empiecen a aparecer las primeras informaciones fiables os iremos informando, como hicimos en años anteriores. Mientras esperamos, os invito a que nos digáis en los comentarios qué juegos os gustaría que regalase la Epic Games Store este año.