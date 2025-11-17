Juega a Bloodborne en tu Steam Deck gracias a ShadPS4

El emulador de PS4 ShadPS4 ha llegado a su versión 0.12.6, una actualización que ha llamado mucho la atención, porque introduce una mejora de rendimiento tan importante en Bloodborne que nos permite jugarlo con fluidez en una Steam Deck.

Antes de nada es importante dejar claro que la versión 0.12.6 de ShadPS4 solo está disponible por ahora en una versión previa, así que tendremos que esperar un poco a que finalice su desarrollo y llegue a su versión final. Si no puedes, o no quieres esperar, puedes conseguir esa versión utilizando el launcher shadPS4 Qt que encontrarás en este enlace.

Volviendo al rendimiento, las mejoras que trae esta nueva versión del conocido emulador de PS4 llegan a doblar la tasa de fotogramas por segundo de Bloodborne en diferentes PCs. Por ejemplo, un equipo formado por un Core i5-13500 con 32 GB de DDR4 y una GeForce RTX 3060 Ti antes conseguía medias de 42 FPS en 1440p, y ahora alcanza medias de más de 80 FPS.

En la Steam Deck esta nueva versión nos permite jugar en 720p (1.280 x 720 píxeles) manteniendo una media de más de 30 FPS. La experiencia es totalmente jugable, aunque es cierto que todavía se aprecian algunos tirones y algunas caídas puntuales a menos de 30 FPS. Dependiendo de la zona podemos llegar a superar los 40 FPS.

Los tirones se producen en momentos muy concretos, como por ejemplo en los cambios de zona, lo que sugiere que es un problema relacionado con el streaming de assets y la carga de nuevas ubicaciones. Esto debería quedar resuelto en próximas versiones del emulador.

La emulación de Bloodborne en PC todavía no es perfecta, pero el juego funciona muy bien y la experiencia que ofrece en su estado actual es muy buena, y no deja de mejorar con cada nueva actualización que recibe ShadPS4.

Con la versión 0.12.6 de ShadPS4 también se ha mejorado el soporte de otros juegos, como God of War III Remastered, pero títulos como InFAMOUS Second Son y The Last Guardian aún están muy lejos de llegar a ser jugables.

Este emulador se puede descargar de forma gratuita, pero por razones evidentes no incluye ningún juego. Si queréis jugar a Bloodborne y a su expansión, Antiguos Cazadores, en PC con este emulador lo más sencillo es comprar el juego en su versión juego del año, que incluye el juego original y dicho DLC.