ShadPS4 v0.12.0 introduce un cambio polémico que cambia por completo el emulador de PS4

El mejor emulador de PS4, ShadPS4, ha recibido una nueva actualización que lo ha llevado de la versión 0.11.1 a la versión v0.12.0. Esta actualización trae mejoras importantes, pero también viene con un cambio que ha generado polémica, y que ha transformado por completo la experiencia de uso con este emulador.

A nivel de soporte en juegos en ShadPS4 v0.12.0, las novedades más destacadas son los avances de rendimiento y optimización que se han conseguido en los siguientes títulos:

God of war III – Remastered

Dead Or Alive 5 – Last Round

Eternights

Garfield Furious Racing

Jojo’s Bizzare Adventure Eyes of Heaven

Persona 5 Royal

Tony Hawk Pro Skater 5

Zombie Driver Inmortal Edition

En el vídeo podemos ver cómo funcionan esos juegos con este emulador de PS4, y la verdad es que el resultado en general es bastante bueno en esta nueva versión.

Con el lanzamiento de futuras versiones se irán introduciendo más optimizaciones, se pulirán más cosas y se mejorará el funcionamiento de otros juegos que actualmente dan problemas o que presentan fallos graves.

Esta nueva versión incluye también cambios en las librerías del emulador y en el núcleo del sistema de vídeo, entre los que podemos destacar un mejor manejo de copias de imagen con DmaData, la gestión de muestras mixtas adjuntas y diversas correcciones de errores.

La compilación de shaders se ha mejorado para solucionar la falta de soporte de “shaderFLOAT16”, y se han introducido otros cambios a nivel de interfaz.

Es precisamente a nivel de interfaz donde se ha producido ese cambio tan polémico del que os hablé al principio de este artículo, y es que esta se ha separado de la parte lógica del emulador, de tal manera que ahora esta hay que descargarla aparte.

Esto viene una ventaja, y es que ahora si un juego da un error este se cierra, pero no es necesario cerrar por completo el emulador. También facilitará y agilizará los ciclos de desarrollo de nuevas versiones.

La versión final de este emulador de PS4 llegará con una interfaz gráfica incluida, así que no hay nada que temer, este cambio solo se ha producido para facilitar y acelerar el ciclo de desarrollo del emulador, y es algo temporal que no se trasladará a la versión 1.0 del emulador, que será la definitiva y la que supondrá su salida de la fase beta.

Los requisitos del emulador no han cambiado, así que para conseguir un buen rendimiento sigue siendo recomendable contar con una CPU Ryzen 5 5600 o Core i5-12400F, 16 GB de RAM y una GeForce RTX 4060 o equivalente (Radeon RX 7600).