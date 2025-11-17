Noticias
Capcom confirma que Resident Evil Requiem iba a ser título multijugador online
Capcom ha confirmado lo que era un secreto a voces, que Resident Evil Requiem nació como un título multijugador de tipo mundo abierto, pero que al final acabó sufriendo un importante reinicio en su desarrollo para ser reconvertido al formato clásico y centrarse en el modo para un jugador.
Esa es la versión de Resident Evil Requiem que vamos a recibir, y en principio parece que Capcom descartó por completo el modo multijugador, así que no hay indicios de que este modo vaya a llegar en un futuro a modo de expansión gratuita o de DLC de pago.
Sin embargo, la compañía japonesa también ha destacado en una reciente entrevista que algunos de los elementos que introdujeron en la versión original online de Resident Evil Requiem se han mantenido en la versión final. En la entrevista también se ha explicado por qué decidieron cambiar de enfoque y abandonar el desarrollo como título multijugador online.
Masato Kumazawa, productor, del juego, ha comentado que se han mantenido algunos elementos de la versión multijugador porque hacían que el juego fuese más divertido, pero dijo que no puede dar detalles concretos.
En cuanto al cambio de enfoque para convertirlo en un título para un jugador, Masato dijo que el motivo principal que les llevó a tomar esta decisión fue que la experiencia de terror que ofrecía Resident Evil Requiem como título multijugador esa descafeinada, y que esto les hizo pensar que no iba a gustar a los fans de la franquicia.
La verdad es que tenían razón. Esto me recuerda a Resident Evil Operation Raccoon City, un spin-off de la franquicia que ofrecía un modo multijugador cooperativo para hasta cuatro jugadores, y que estaba totalmente centrado en la acción. No tenía nada que ver con la esencia original de la franquicia, pero era divertido.
Resident Evil Requiem es una gran apuesta por el terror, y según Capcom intenta llevar a los jugadores al límite. Por esta razón han elegido como protagonista a una recién llegada a la franquicia, Grace Ashcroft, que no tiene la experiencia ni las habilidades de otros personajes de entregas anteriores, aunque se rumorea que compartirá protagonismo con Leon S. Kennedy.
El lanzamiento de Resident Evil Requiem está previsto para el 27 de febrero de 2026. Llegará a Xbox Series S, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch 2. Se rumorea que también podría llegar a PS4, pero esta versión no ha sido confirmada oficialmente por Capcom.
Si quieres saber si tu PC podrá moverlo te invito a que eches un vistazo a los requisitos mínimos y recomendados oficiales. No va a ser un juego muy exigente si lo jugamos bajo rasterización, pero para poder jugarlo al máximo y con trazado de trayectorias activado sí que necesitaremos un PC bastante potente.
Capcom confirma que Resident Evil Requiem iba a ser título multijugador online
El precio de las Radeon RX 9000 va a subir
El arranque seguro está activado en BIOS pero no en Windows, ¿cómo lo soluciono?
Microsoft sobre el futuro de Windows: sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer
Cómo comprar una licencia de Windows 11 Pro segura y legal
Cómo usar el modo incógnito para navegar por Internet y mejorar la privacidad
Cómo usar el modo incógnito para navegar por Internet y mejorar la privacidad
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo
Un ex-ingeniero de Microsoft explica por qué Windows «apesta», y cree que debería dividirse en dos
Windows 11 rebajado a 18,2 euros con las ofertas del 11 del 11 de GvGMall
Cómo usar el modo incógnito para navegar por Internet y mejorar la privacidad
Capcom confirma que Resident Evil Requiem iba a ser título multijugador online
Lo que nos cuenta el GDK de Xbox Magnus de la next-gen de Microsoft
Elgato presenta una edición Discord del Stream Deck Mini
ASUS Prime AP303, una semitorre de PC espaciosa y atractiva
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
Lo más leído
-
PrácticosHace 5 horas
Cómo usar el modo incógnito para navegar por Internet y mejorar la privacidad
-
GuíasHace 6 días
Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows
-
PrácticosHace 4 días
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
-
NoticiasHace 3 días
Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo